Das Bad in der Eich und sein Wunderwasser

Von: Dr. Willi Vachenauer

Gasteiner Badestube um 1560. © Vachenauer

Kempten - Dr. Willi Vachenauer folgt den Spuren des „Wunderwassers“ in Kempten.

„In dem Hochfürstl. Kemptischen Land eine halbe Stund von dem hochfürstl. Stift und der Reichs-Stadt Kempten gelegen. Sambt einer Vorrede von dem Baden isgemein“. So lautete der Titel des 136-seitigen Badebüchleins, „herausgegeben von Franz Joseph Altenriedt, der Arzneywissenschaft – Hoch-Fürstl. Kempt. Hof-Stift- und Land-Doctorn“. Dieses Traktat hat Altenriedt zur Mitte des 18. Jahrhunderts verfasst und in der „Hochfürstl. Stift-Kemptischen Buchdruckerey“ durch Andreas Stadler im Jahr 1764 drucken lassen.

Titelseite des Badebüchleins. © Repros: Vachenauer/Quelle: Stadtbibliothek Kempetn

Wer kennt und schätzt das von uns Zeitgenossen gerade in der kälteren Jahreszeit nicht. Ein Bad im warmen Wasser, ob zu Hause oder in einer Badeanstalt, tut Körper und Seele gut. Bei regelmäßiger Anwendung und entsprechender Zusammensetzung des Badewassers kann es bei verschiedenen Gebrechen oder Krankheiten oft erstaunliche Heilprozesse bewirken. Dies wussten schon die Bewohner des römischen Cambodunums vor knapp zweitausend Jahren, als sie ihre Thermen besuchten. Hier fanden die Menschen eine ausgeprägte Badelandschaft vor, in denen sie Bäder mit warmem und kaltem Wasser genießen konnten. Neben Möglichkeiten der Entspannung, der Körperpflege und sportlichen Anwendungen boten die Thermen auch die Gelegenheit, soziale Kontakte zu pflegen und auszubauen oder Verhandlungen zu führen. Die Thermen der Römerstadt Cambodunum auf dem Lindenberg gehören zu den ältesten Steinthermen nördlich der Alpen. Nach dem Abzug der Römer aus unseren Breiten im 5. Jahrhundert verschwand auch diese hochentwickelte Badekultur für lange Zeit.

Kempten boten dann die Bader in ihren Badestuben Möglichkeiten der Körperreinigung, der Körperpflege, aber auch verschiedene medizinische Behandlungen an. Oft genehmigten sich die Menschen seinerzeit meist ein Schwitzbad und seltener ein Wannenbad, da ein Schwitzbad weniger kostete als ein Vollbad im Badezuber. Damals war es aber eine Besonderheit, wenn man größere Badeanstalten aufsuchen konnte, die über Quellen verfügten, aus denen ein besonderes heilsames Wasser floss.

Das frühe Bad in der Eich (Aich)

Dies war seinerzeit unter anderem im heutigen Kemptener Stadtteil Eich – damals auch „Aich“ geschrieben –, der Fall. Schon im 13. Jahrhundert ist in einem Dokument des Klosters Ottobeuren ein Konrad von Aich genannt, weil er Stiftungen an das Kloster Ottobeuren vergeben hatte. Er saß auf einem Gut in der Eich, das öfters in alten Urkunden erwähnt ist. Über mehrere Jahrhunderte hatte die „Freie Reichsstadt Kempten“ als sogenanntes Kaufrechtsgut den Besitz über das Gut als Lehen vom Stift. Das bedeutet, dass dieses Gut einst ein Bürger der „Freien Reichsstadt Kempten“ käuflich erworben hatte, es aber im Eigentum des Stifts verblieb. Dort in der Eich entsprang auch eine Quelle, dessen Wasser man besonders heilkräftige Wirkung zuschrieb und das die Menschen sowohl innerlich als auch äußerlich genutzt haben. Daraus entstand im Laufe der Zeit ein bekanntes Bad. So erfahren wir aus historischen Quellen, dass es schon im Jahre 1593 zur Eich ein Bad mit Kapelle gegeben hat. 1760 hat man diese Badeanstalt großzügig ausgebaut und sie blieb bis ins Jahre 1841 bestehen. Dieses Heilwasser, das innerlich und äußerlich zur Anwendung kam, beschrieb „Doctor“ Franz Joseph Altenriedt in seinem Büchlein in der Sprache dieser Zeit. Wenn man seinen Bericht über das Bad und sein Wasser liest, dann stellt man fest, dass Altenriedt mit diesem Büchlein das Bad über die Allgäuer Grenzen hinaus bekannt machen wollte. Denn er bedauert an mehreren Stellen seines Werkes, dass das Bad mit seinem „vorzüglichen „Baad-Wasser trotz seiner durch ihn attestierten vorzüglichen Wirkung“ nicht besser bekannt ist. Mit diesem Werk wollte er auch den Versuch unternehmen, „das in den Kemptischen Landen befindliche Badwasser zur Eich weltkundig zu machen“. Beim Lesen seines Werkes kommt man nicht umhin, diesem Wasser – zumindest nach den damaligen medizinischen Erkenntnissen – eine erstaunliche oder sollte man besser sagen, eine wundersame Heilwirkung zu attestieren. Altenriedts Werk ist in mehrere Teile untergliedert. Am Anfang finden wir eine neun Seiten umfassende Hymne, die der „in tiefster Ehrfurcht erstrebende“ Verfasser dem seinerzeitigen Fürstabt Honorius Roth von Schreckenstein widmet.

Fürstabt Honorius Roth von Schreckenstein. © Stadtarchiv Kempten

Es folgt eine ausführliche Vorrede, bis Altenriedt dann in insgesamt fünf Hauptstücken auf die Beschreibung des Bades mit seinen Anwendungen und Heilerfolgen eingeht. Das erste Hauptstück behandelt die Lage des Badhauses zur Eich. Dann folgt das zweite Hauptstück vom Ursprung und den äußerlichen guten gesunden Eigenschaften des Badwassers zur Eich. Im dritten Hauptstück geht es um die innerlichen „Bestand-Theile des Badwassers“ zur Eich. Im vierten Hauptstück beschreibt er die „Würkung und heylsame Kraft“ des Badwassers. Das fünfte Hauptstück nennt er „von der Wirkung und Hilfbarkeit des vortrefflichen Badwassers zur Eich“. Im sechsten Hauptstück beschreibt er den „recht nutzlichen und hilfbahren Gebrauch des vortrefflichen Bad-Wassers zur Eich“. Das Büchlein endet mit dem siebten Hauptstück als „Weiterer Ordnung und Verhaltung im Bad zur Eich, auch zuhaltender Lebens-Arth“. Bewegen wir uns also auf Altenriedts Spuren und beleuchten das Bad in der Eich und die erstaunliche Wirkung des Wassers.

Vorwort des Badebüchleins

In seinem 22-seitigen Vorwort, das Altenriedt eine Generalbeschreibung nannte, erklärte er, was er unter dem Badevorgang verstand. Dabei benutzt er die Sprache seiner Zeit, die für uns nicht immer klar verständlich ist und das besonders, weil er medizinische Begriffe gebraucht, die heute in Vergessenheit geraten sind. Nach seiner Definition zählten zum Badevorgang die sog. trockenen Bäder nicht dazu, die er Schweißbäder nannte. Baden in seinem Sinne musste im Wasser mit Eintauchung des Leibes erfolgen, das er als ein nasses oder Flussbad bezeichnete und betonte dabei die heilsame Wirkung solcher Bäder. Dann unternahm er einen Ausflug in die Geschichte des Badens seit den Zeiten der alten Ägypter über die Griechen bis hin zu den Römern mit ihren herrlichen Badegebäuden. Anschließend bedauerte er, dass der „nutzliche Gebrauch“ der Bäder in unserer Zeit, damit meinte er die Epoche Mitte des 18. Jahrhunderts, in „Abgang gekommen“ sei. Unter anderem führte er folgenden Grund dafür an.

Die in den Bädern vorkommende Verschwendung und „höchst schädliche Wollusten, wodurch das sonst sittlich und recht gebraucht höchst nutzliche baden“ in Verruf geraten sei. Damit spielte er offensichtlich auf das seinerzeit oft recht freizügige Verhalten der Badegäste in den Badeanstalten an. In diesem Vorwort merkt man, dass Altenriedt offensichtlich ein Vertreter der damals vorherrschenden Säftelehre war, bei der Krankheiten in einem Ungleichgewicht der Säfte lagen. Nur wenn die verschiedenen Körpersäfte, Schwarze Galle (melancolia), Schleim (phlegma), gelbe Galle (colera) und Blut (sanguis) im Gleichgewicht lagen, galt der Mensch als gesund. So schreibt er, dass: „die ganze obere Haut mit unzähligen der kleinsten Schweißlöchlein durchstochen ist, wodurch die überflüssigen Säfte des Leibs ausgesönderet werden.“ Damit sei der Leib in der Lage, „sich der überflüssigen, sowohl guten als auch bösen Säften zu entschütten“. So könne bei „richtiger Ausdünstung, die natürliche Wärme des Geblüts erhalten, wiederum erneueret, alle Theil des Leibs glimpfig (geschmeidig), weich und warm, auch zu aller Bewegung geschickt und belebt werden“. Kein Arzt und Naturkundiger wird bestreiten, dass der „menschliche Körper aus flüssigen, geistigen und dichten fleischig bestehenden innerlich und äusserlich durchdünsteten Schweißlöcherichten Weesen und Substanz zusammen gemacht seye“, womit die „leibliche Weesenheit mit Nerven, Spann-Aderen, nebst pulsund unpulsierenden Blut-Gefäßen und Wasser-Candlen durchaus zusammen verbunden und erhalten wird“.

Daraus folgert er, dass sich „anjetzo um so leichter zeigen und verstehen lasset, wie die Wirkung und Hilf des Bades in innerlichen Kranheiten“ hilfreich sein könne.

Reste der römischen Thermen auf dem Lindenberg. © Vachenauer

Hier nennt er auch die Krankheiten des menschlichen Leibes die nach ihm hauptsächlich bestehen „in innerlichen Gährungs-Bewegung der flüßigen Leibstheilen nämlich des Geblüts und anderen Säften, wenn solche zu stark und zu schnell, zu hitzig und zu flüchtig oder entgegen zu schwach, zu langsam und gar nicht in dem Leib vor sich gehet“. „Oder von diesen Säften Verdorbenheit nach ihrer Qualität in der Dickheit, Zähigkeit, Dünnheit, Gesalzenheit, Säuren, Schärfe und dergleichen“ ausgehen. Dabei vergisst er aber nicht zu betonen, dass „baden nicht in allen Krankheiten ohne Unterscheid behilflich sey“, sondern Baden sogar in bestimmten Fällen hochschädlich sein kann. Hierzu zählen äußerliche Verletzungen, die durch „Hauen, Stechen, Schlagen, Fallen, Verrenken, Abbrechen, oder schon im Mutterleib zugewachsenen Ungestaltsame und Fehler in der Proportion, der Größe und Zahl“. Dabei betont er, dass bei diesen zuletzt aufgeführten Mängel und Schäden das Baden keine Abhilfe schaffen könne. Denn in diesen Fällen „wird kein Bad ein rechtes Muttermahl, oder widernatürlich zu groß oder klein von Mutterleib ausgewachsenen Fuß oder Arm, vielweniger zwölf oder weniger als zehn Finger verbessern, abnehmen oder zusetzen“. Anschließend beschreibt er die „undisputierliche“ innerliche und äußerliche Wirkungen von Kalt- und Warmbädern folgendermaßen.

Das Bad in der Eich im Jahre 1764. © Stadtbibliothek Kempten

„So bald das kalte Wasser den warmen und in erweiterten Schweißlöchlen ausdünstenden Leib berühret, wird durch die Schweißlöchle theils von der Wärme theils durch seine eigene äußerliche Schwere angezogen und in die Zwischenräum gesaugt und gedruckt, allwo es das darzwischen und unter der Haut umgehende hitzige dünne flüchtige Geblüt abkühlet, durch seine Kühle etwas verdickeret, die Schweißlöcher und erweiterte Blutgefäß, wie auch die Faseren der Fleischmäuslen enger zusammen ziehet und anspannet“. So „wird dem abgematteten Geblüt auch wiederum Kraft und Trieb zum Umkreis geben“. Daneben werden noch viele weitere Vorteile der Badeanwendungen mit kaltem Wasser ausführlich beschrieben. Aber auch ein warmes Badewasser hat wegen „der mit sich führenden Materie und Teilen“ seine Kraft und Wirkung, in dem es innerliche und äußerliche Krankheiten heilen kann. Ausdrücklich betont er aber, dass das Baden „an sich selbst was durch alte und neuere Erfahrungen dem menschlichen Leib zu dessen Gesundheitserhaltung oder wieder Erbringung höchst nützlich ist so ist doch hier unter denen Bad Wesen ein großer Unterscheid zu machen. Nicht alle sind von einem in sich haltenden Geist und Wesen mithin auch nicht vom einerlei Kraft und Wirkung was folglichen auch nicht jeder menninglich auf gleiche Weise und in allen Krankheiten dienlich und ersprießlich. Dieses ist eben die Hauptursache warum so viele Badwasser von den Ärzten untersucht und beschrieben worden sind. Und dieses ist auch der Grund warum er den Versuch unternommen habe, das in den Kemptischen Landen befindliche Badwasser zur Eich zu probieren und in diesen Blättern weltkundig zu machen. Ob nun auch dieses gesund, gebrauchlich und hilfreich seye“

Die Belege für die gesundheitlichen Aspekte des Wassers liefert Altenriedt auf den folgenden Seiten mit vielen Erfolgsbeispielen. Schließlich betont er, dass das Badwasser zur Eich, obwohl es noch „niemahlen gründlich untersuchet worden ist, den Vorzug vor vilen anderen Bäderen“ verdiene. Denn, „nicht alle sind von einem in sich haltendem Geist und Weesen, mithin auch nicht von einerley Kraft und Wirkung, folglich auch nicht jedermäniglich auf gleiche Weise und in allen Krankheiten dienlich und ersprießlich“.

Die Lage des Badhauses zur Eich

Altenriedt beschreib die Lage folgendermaßen: Das Badhaus zur Eich ist von dem Hochfürstlichen Stift und der evangelischen Reichsstadt Kempten eine starke halbe Stunde entlegen. Dahin führt ein Fahrweg und drei bequeme Fußwege, auf denen man besonders im Sommer und Herbst bei trockenem Wetter ins Bad gelangen kann. Das Badhaus selber liegt in einem nicht allzu tiefen Tal, wo gegen Sonnenaufgang (Osten) die Iller, die ungefähr 120 Schritte hinter dem Badhaus entfernt, angenehm vorbeirauscht. Gegen Niedergang (Westen) ist ungefähr 50 Schritt vom Badhaus entfernt eine kleine Anhöhe auf welcher der Fahrweg in der Nähe der Häuser des Weilers Eich in das Badehaus herabgeht. Gegen Mittag (Süden) befindet sich eine große Wiese, die an die Iller angrenzt. Rechts der Wiese steht ein ziemlich großer Thannen-Wald, das „Weiße Holz“ genannt und diese Gegend ist für Spaziergänge besonders geeignet. Gegen Mitternacht (Norden), befindet sich ein moosiger Boden, der wegen der Ungleichheit des dasigen Erdreichs nicht besonders attraktiv ist, da er mit Gebüsch bewachsen ist. Die Luft aber in dieser Gegend beschreibt Altenriedt als „rein, frisch und gesund, gleichwie alle Berg- und Waldluft sind“. Vielleicht in Erwartung auswärtiger Gäste, vergisst Altenriedt nicht, darauf hinzuweisen, dass das Allgäuer Klima ab und an auch im Juli und August besonders heilkräftig werden kann und es öfters wegen Kälte zum Einheizen die „Veranlassung mache“.

Die Kremser-Villa mit Wirtschaftsgebäuden um 1890. © Stadtarchiv Kempten

Das ehemalige Badhaus lag also nur eine gute halbe Stunde entfernt vom seinerzeitigen südlichen Rand der Stadt Kempten entfernt. Bis im Jahr 2000 stand hier, etwas nördlich der heutigen Brücke über die Iller gegenüber der ehemaligen Spinn- und Weberei Kottern, noch die Kremser Villa. Nur noch wenige Kemptener kennen die so genannte Direktor-Villa unterhalb des Ortes Eich mit der heutigen Adresse „In der Eich“. Dieses Haus bzw. die Vorgängergebäude auf der westlichen Illerseite waren einst das steinerne Badhaus und eine beliebte und viel besuchte Wirtschaft. Die sogenannte Kremser-Villa geht auf das Jahr 1760 zurück und war bis Mitte des 19. Jahrhunderts das Hauptgebäude des einstigen Heilbads Eich. Ab 1850 diente es als Residenz für die Direktoren der nahen Spinnerei und Weberei Kottern, die auf der östlichen Illerseite bis in die 1990er Jahre betrieben wurde. Ihren Namen hatte die Villa nach dem 1946 verstorbenen Kommerzienrat Alfred Kremser, der seinerzeit die Leitung der Fabrik innehatte. Kurz nach der Betriebsaufgabe der Kotterner Textilfabrik verkaufte der Eigentümer die Villa an das hiesige Wohnungsbauunternehmen „Sozialbau“. 1996 kam die Villa unter Denkmalschutz, und stand dann mehrere Jahre leer, bis ein Brand im April 1999 das Gebäude schwer beschädigte. Der geschätzte Schaden betrug an die 1,2 Millionen D-Mark. Es gab Vermutungen, dass zündelnde Kinder den Brand verursacht hatten. Regen, der durch das beschädigte Dach eindrang, weitete die Schäden aus.

Die Kremser-Villa nach dem Brand © Archiv Singer

Diese Schadenslage führte dazu, dass auch das Landesamt für Denkmalschutz keine Einwände mehr gegen einen Abriss der denkmalgeschützten Villa hatte. Allerdings sprach sich damals Oberkonservator Dr. Markus Weis dafür aus, an diesem für den Stadtteil Eich und die Stadt Kempten so geschichtsträchtigen Ort keine Reihenhäuser, sondern wieder ein Gebäude in ähnlichem Umfang zu errichten. Im Jahr 2000 wurde die Brandruine abgerissen und kurze Zeit später erfolgte auch der Abriss eines Nebengebäudes. Von der einstigen Anlage der Villa sind noch Wirtschaftsgebäude erhalten, die sich unterhalb der Villa befanden und die geschmackvoll zu Wohnungen umgebaut wurden. Heute stehen anstelle der Kremser-Villa mehrere Eigentumswohnungen erbaut von der Sozialbau Kempten.

Ehemaliges Wirtschaftsgebäude der Kremser Villa. © Vachenauer

