Das Bad in der Eich und sein Wunderwasser Teil 2

Von: Dr. Willi Vachenauer

Die gefasste Quelle des ehemaligen Mineralbads in der Eich. © Vachenauer

Kempten - Dr. Willi Vachenauer folgt den Spuren des „Wunderwassers“ in Kempten.

Wer kennt und schätzt das von uns Zeitgenossen gerade in der kälteren Jahreszeit nicht? Ein Bad im warmen Wasser, ob zu Hause oder in einer Badeanstalt, tut Körper und Seele gut. Bei regelmäßiger Anwendung und entsprechender Zusammensetzung des Badewassers kann es bei verschiedenen Gebrechen oder Krankheiten oft erstaunliche Heilprozesse bewirken. Dass schon die Römer eine hochentwickelte Badekultur pflegten, ist hinreichend dokumentiert. Dass es schon im Jahre 1593 zur Eich ein Bad mit Kapelle gegeben hat, ist dagegen sicher nur wenigen Kemptenerinnen und Kemptenern bekannt. Hier nun der 2. und letzte Teil über „Das Bad in der Eich und sein Wunderwasser“ (Teil 1 siehe Das Bad in der Eich und sein Wunderwasser)

Einstige Badeanstalt und ihre Annehmlichkeiten

Das seinerzeitige „Kurzentrum“ bestand nach der Beschreibung des Badebüchleins einmal aus dem Badehaus selber, das vor etlichen Jahren aus soliden Steinen drei Stock in die Höhe gebaut worden ist. Es verfügt über große und kleine Zimmer, die sich wahrscheinlich nur besser betuchte Gäste leisten konnten, aber auch einfachere Unterbringungsmöglichkeiten. Denn auf der rechten Seite des Badehauses befindet sich eine hölzerne Badehütte, in der an die 100 Personen Platz finden können. Diese Badehütte wird nur von Personen geringeren Standes genutzt. Wer im großen Badehaus logierte, konnte über ein oder mehrere Zimmer verfügen, in denen jeweils in einem hölzernen Bottich die Badeanwendungen stattfanden.

Das Bad in der Eich um 1810. © Archiv Schmidt

Nach Altenriedt fehle es an Bequemlichkeit im Bade nicht. Besonders verweist er auf die gute Unterhaltung und Bedienung im Bad. Denn ein gutes Badeklima und eine gute Verpflegung sind wichtige Faktoren im Gesundheitsprozess. Der Bademeister „Johann Georg Wölfle“ ist ein guter Koch, der mit seiner Hausfrau und den übrigen Hausgenossen den Badegästen aufwartet. Er, der mit allen Viktualien (Lebensmittel) versehen ist, schenkt auch „Weißes Bier“ in unterschiedlichen Gattungen aus und bietet seinen Gästen gute Weine, wie Neckarwein, weißen und roten Markgräfler, Schaffhauser und Tyroler Weine, aber auch Burgunder Weine und sogar Champagner ist zu haben. Daneben bewirtet er seine Gäste mit verschiedenen Speisen, die er auf Wunsch zu Mittag und am Abend um billigen Preis serviert.

Für die Mahlzeiten stehen auf Wunsch, sofern die Gäste „abgesondert und alleinig oder in Gesellschaft mit mehreren zu Mittag oder Nacht essen wollten, auch Chambrees separées“ zur Verfügung. Wegen der Liegestatt (Bett) wird es einem jeden „anständiger und bedienlicher sein, sein eigenes Bett mitzubringen, als sich fremden Gast-Betheren anzuvertrauen“. Man kann sich denken, weshalb Altenriedt vom Benutzen fremder Betten abrät. Den Aufenthalt im Bad können sich die Gäste mit Kartenspiel, Kegeln, auch dem Feuerrohr-Schießen und Spaziergängen vertreiben. Möglich ist auch, dass man in der Nähe des Weilers Eich, nur eine Viertelstunde vom Bade entfernt, das Gut und Wirtshaus Haslach aufsucht, wo man eine gute Sicht auf das „Hochfürstliche Stift“ und die „Reichsstadt Kempten“ und auf die umliegenden Schlösser und die Landschaft genießen kann. Für die religiöse Erbauung kann an Sonn- und Feiertagen in der Badhauskapelle die heilige Messe besucht werden.

Die Qualität des Wassers

Etwas über der Badehütte entspringt die Quelle des Bades, das durch Teichel (hölzerne Wasserleitungen) in einen Kessel fließt, in dem es gesotten (erhitzt) und weitergeleitet wird. Über der Quelle steht eine kleine Hütte, die sowohl als Quartier als auch als Badehaus genutzt wird. Im zweiten Hauptteil seines Werkes spricht Altenriedt „Vom Ursprung und den äußerlichen guten gesunden Eigenschaften des Badwassers zur Eich“. Hier bedauert Altenriedt zunächst einmal, dass ein gründlicher historischer Ursprung von diesem vortrefflichen Badwasser der Welt nicht mitgeteilt werden kann. Dann geht er auf die Qualität des Eicher Wassers ein. Das Wasser das der Quelle entspringt, ist ganz frisch und kalt, im Sommer etwas lau und warmlechter (wärmer). Es ist durchsichtig und enthält unzählige weiße Bläßlein; für Altenriedt ein Beleg, dass es einen ätherischen Mineralgeist enthält.

Das Wasser eignet sich daher sowohl für die innerliche Anwendung als Trinkkur, als auch für äußerliche Anwendungen als Badewasser. In den meisten Fällen aber verordnete Altenriedt seinen Patienten eine Kombination aus Trink und Badekur, um die heilsamen Effekte des Wassers zu maximieren. Nach der Analyse von Altenriedt kommt das Wasser aus der Eich dem Pfefferwasser, also dem Wasser aus der Quelle von Bad Pfeffer sehr nahe. Im Juli des Jahres 1810 erfolgte eine Untersuchung über die Bestandteile und Eigenschaft des Wassers und erbrachte folgendes, man kann sagen ein ernüchterndes Ergebnis. Demnach enthielt es nur wenig freie Kohlensäure, wenig kohlesaures Natrium, kohlensaure Talkerde, Geruch und Geschmack entsprachen gewöhnlichem Wasser.

Die Trinkkur

Bei der innerlichen Anwendung als Trinkkur konnten die Patienten das Wasser der Heilquelle entweder frisch, also kalt oder warm bzw. warmlecht, oder auch im gesottenen (gekochten) Zustand trinken. Die Badegäste tranken es entweder pur oder gemischt mit Wein oder Kuh- oder Geißmilch. Um eine medizinische Wirkung zu erzielen waren zweimal täglich je eine Maß Flüssigkeit ratsam, wobei damals eine Maß etwas mehr als einen Liter zählte.

Äußerliche Anwendung

Sie erfolgte als Badekur, denn das warme Bad-Wasser wirkt „und zwar noch viel durchdringener und nachdrucklicher und noch mit vielmmehrer Veränderung des Geblüts und der Säften“. Das Bad besaß aber kein Schwimmbecken in dem die Menschen baden und sich bewegen konnten, vielmehr saßen die Patienten in hölzernen Badezubern, wobei entweder kaltes oder warmes Wasser durch Röhren in die Badezuber geleitet wurde. Dabei empfahl Altenriedt seinen Patienten, zweimal pro Tag eine bis eineinhalb Stunden im Badezuber zu sitzen. Viele Patienten unterlagen jedoch der Ansicht, dass der Heilerfolg sich umso schneller einstellen werde, je länger man im Wasser sitzen bliebe. Deshalb verbrachten manche zehn bis zwölf Stunden im Badezuber. Sie begann schon um 6 Uhr am Morgen mit dem Baden und blieben den ganzen Tag ohne Unterbrechung im Wasser.

Vielleicht waren diese Gäste auch daran interessiert, den Badeaufenthalt so kurz wie möglich zu halten und damit die Kurkosten zu reduzieren. Altenriedt beschrieb diese Zustände als „Mißbräuch und Unfirm“, denn dabei seien schon manche Patienten im Bottich dahingesunken. Andere Patienten unterlagen der Ansicht, dass man die Normalkur, die mindestens neun Bäder vorsah, schneller absolvieren könnte, wenn sie in der Johannisnacht (24. Juni) in den Zuber stiegen und dort bis zum nächsten Morgen ausharrten. Denn seinerzeit glaubte man, dass ein Bad in der Johannisnacht die Wirkung von neun Bädern hätte. Dies zeigte sich auch darin, dass die „Kurverwaltung“ zu diesem Termin einen starken Andrang an Badegästen meldete, den sie nur mit „großen Widerwärtigkeiten und Verdrießlichkeiten“ bewältigte.

Eine wichtige Regel bei der Badeanwendung betraf das richtige Sitzen im Badezuber. Die Gäste sollten sich nicht zu tief, also „offt bis an Kopf und Maul“, in das Badewasser setzen, in dem Glauben, das Badewasser besser auszunutzen zu können. Damit schadeten sie nur ihrer Gesundheit, „weil dadurch die Rippen-Fleisch-Mäuslein durch die Schwere des Wassers allzu sehr gepresst und getrucket und Atem-Schöpfung erschwert“ ist. Als optimale Sitzposition galt es, wenn Patienten „bis Mitten des Schmerbauches sich in das Badwasser einlasset“. Schließlich sollten die Patienten nach Altenriedts Empfehlung nach dem Baden mindestens eine halbe Stunde im Bett ruhen, zum „ausdämpfen“. Nach Altenrieds Auffassung durften Badekuren nur nach ärztlicher Verordnung erfolgen und die Kur unter medizinischer Aufsicht stattfinden.

Seinerzeit aber hatten die Menschen zu den studierten Medizinern nicht allzu viel Vertrauen. Lieber ging man zu einem der Bader oder anderen Heilern in der Stadt oder der Umgebung, um Linderung seiner Leiden zu finden. Und dies auch aus Kostengründen, denn die studierten Ärzte verlangten oft deutlich mehr als andere heilkundige Personen. Altenriedt beschwerte sich in seinem Traktat auf der letzten Seite mit folgenden Worten über diese Einstellung: „Es muss ein altes triefendes halb blindes Weib, ein hochalberner Nachbaur oder ein im Land herum schwermenter Oel- und Salbenträger, ein aus dem Urin fälschlich wahrsagender Eselhafter Bader oder scharf schneidender Nachrichter die Stelle der Arzney-Verständigen versehen.“

Hier holte er weiter zur schriftlichen Abrechnung mit dieser Heilergruppe aus, die teilweise große Medizinerfolge vorweisen konnten und deutlich preisgünstiger ihre medizinischen Hilfen anboten, ja öfters sogar umsonst und aus christlicher Nächstenliebe praktizierten. Und so warnte er: „Gebe ein jeder auf seine Haut, welche derselbe zu so schlechten ehrvergessenen lugenhaften und nichts wissenden Leuthen fraget obacht.“

Wirksamkeit Kuren

Hier beschreibt Altenriedt die „Würkung und heylame Kraft“ des Badwassers zur Eich. Er betont darin, dass dieses Wasser auch den Urin und das Blut reinigt und noch mehr durch den Schweiß wirkt. Denn die Wärme des Badwassers durchdringt äußerlich die Schweiß-Löcher und erwärmt alle Säfte im Leib. Diese Wirkung wird noch befördert, wenn man das Wasser trinkt, da es mit seinen Bestandteilen den ganzen Körper durchspült, ihn eröffnet und zur Schweißtreibung anregt. Er beschreibt auch, welche Beschwerden, Gebrechen und Krankheiten dieses Wasser bei äußerlicher und innerer Anwendung heilen kann.

Dabei nannte er an die fünfzig verschiedene Gebrechen, bei denen die Patienten mit einer Badekur in der Eich auf Besserung, ja sogar Heilung hoffen durften. Besonders betont Altenriedt die Wirkung „in übler oder geschwächter Verdauung und Verkochung des Magens, bei verdorbenen Säften, bei Magendrücken, Winden und Aufstoßungen, Magenkrämpfen, gemindertem oder verlorenem Appetit, heftigem und übermäßigem Durst, Blähungen, rauschen und erhörliches Murmeln in den Gedärmen, Grimmen, Bitterkeit des Mundes, Sodbrennen, gehindertem und angehaltenem Stuhlgang, Verstopfung der Gekrös-Drüsen, wie auch bei Blut- und Milchadern.

Die Kremser-Villa um 1905. © Repro: Vachenauer/Stadtarchiv

So sind im Bad zur Eich bei äußerlicher und innerlicher Anwendung folgende Krankheiten kuriert worden: „Scharbockische Ausschläge des Leibs, siechförmige Aussätze und Krätzen, beißen und jucken der Haut, böse ausgeschlagene und grindige Köpfe der Kinder, neue und alte offene Schäden und umfressende krebsartige und scharbockische französische Geschwüre, Leber-Flecken und ausgefahrne kupferne Gesichter, unterschiedliche Gattungen Gliedersuchten und Podagrische Schmerzen, Erstarrungen, Verkrümmungen und Lahmheiten der Glieder, Engbrüstigkeit und krampfartige Husten, öfter sich anmeldentes Grimmen und Rothlauff. Es hat geholfen bei Blödigkeit und Verfinsterungen der Augen, in anhaltenden Zahn-Augen und flüssig-fieberischen Ohrenwehen“, daneben gab es Hilfe bei Gicht und „angesetzter hinfallender Sucht, Milz, Mutter Zustände, Tollsinnigkeiten, geschwächte oder gar verlohrene monathliche Reinigung bey Weibs-Bilder“.

Sogar „Cholerischen, so zu viel Gall geneigt sind“ und „schwermüthigen, an dicken schweren Geblüt leydenden, sambt einer enger zusammen geschlossenen Leibs-Beschaffenheit unterworfenen“ Personen konnte geholfen werden. Auch bei Unfruchtbarkeit, Lungen und Dörrsüchtigkeit, bei Nieren und Harnblasen, Zufällen von Grieß und Sand, auch bei brennendem Harn und dessen Zurückhaltung und vielen anderen Beschwerden konnte im Bad Hilfe gefunden werden.

Nach seinen Erfahrungen hat der Gebrauch des Heilwassers auch Würmer von den Badenden getrieben. Das Trinken des Badewassers verursacht anfänglich eine „etlich tägige Leibsverstopfung, hernach aber folgt ein etlich-mahlig schier tägliches laxieren und der Patient müsste allzeit ziemlich stark schwitzen und zu Zeiten sehr viel Urin von sich lassen“. Die medizinischen Erfolge, von denen Altenriedt berichtet, klingen dabei recht phantastisch, so dass man nicht umhinkommt, das Wasser und die Badeanwendungen als geradezu sagenhaft zu bezeichnen.

Daher ließ sich Altenriedt diese Heilanzeigen auch von seinen damaligen Arztkollegen und medizinischen Koryphäen, wie dem „Hochfürstlich Kemptischen Hofrat und Leibmedicus Franz Xaver von Koeferle und dem reichsstädtisch-Kemptischen Physikus Doctor Jakob Braun bestätigen. Wie weit aber die Beispiele der Wirklichkeit und nicht nur dem Wunschdenken des Arztes Altenriedt entsprochen haben, bleibt der Phantasie des Lesers überlassen. Interessant wäre es zu erfahren, wie die heutige Medizin diese Heilerfolge einschätzt.

Einige der wundersamsten Beispiele

Ein tapferer königlicher „Obrist-Wachtmeister“, gebürtig in Kempten, der viele Jahre in etlichen Feldzügen gekämpft hatte, trug von den vielen Schlachten vielfältige Blessuren und Quetschungen davon. Zusätzlich litt er an kaltem Fieber, Gliederschmerzen besonders an den Hüften, Schenkeln und Knien. Er hatte einen geschwächten Magen, Leibs-Entkräftungen und ihn plagten Winde und Magendrücken sowie Wasserbrechen und Sodbrennen und das besonders, wenn er Nahrung zu sich nahm. Viele Gattungen von Speis und Trank konnte er deshalb nicht vertragen, da ihn die heftigsten Magenschmerzen und Beschwerden überfielen. Kein Wunder also, dass dieser Obrist merklich abgenommen hatte. Nachdem er aber drei Wochen in angenehmer Gesellschaft im Bade mit innerlicher und äußerlicher Anwendung verbracht hatte, verließ er, sichtlich an Leib und an Kräften wieder zugenommen, das Bad ganz gesund und mit aller Zufriedenheit.

Ein Ehrwürdiger „Pater Franziskaner“ aus dem Ordenskloster zum „Heiligen Kreuz“ (Heiligkreuz), der mit seinen 28 Jahren schon seit sieben Jahren an einem bedenklichen Nervenkrampf litt, wandte sich in seiner Not im Jahre 1763 an Altenriedt. Der Pater erzählte, dass er öfters in der Woche seines Verstandes beraubt werde und entweder stehend, sitzend oder knieend zu unterschiedlichen Zeiten von Sinnen komme und schon etliche Male deswegen zu Boden gefallen sei. Er klagte auch über ein „beständiges Rauschen, gutteren, golteren, rumpfen und thönen in den Gedärmen“, das Altenriedt „selber erhöret habe“. Der Pater empfand auch eine gewalttätige schmerzlich drückende Spannung und Ausdehnung des Magens und der Brust und klagte über vielfältige große Winde über und unter sich, nach deren Abgang er große Linderung verspürte. Nachdem Altenriedt über vier Monate lang mit allen medizinischen Mitteln erfolglos versucht hatte, den Patienten ambulant zu kurieren, riet er ihm zu einem Aufenthalt im Bad in der Eich. Nach vier Wochen innerlicher und äußerlicher Badeanwendungen haben sich sowohl die Magen- und Brustschmerzen, als auch die „Zufälle in den Gedärmen bey ihme verlohren“. Auch verließ ihn nach zehn Wochen Aufenthalt sein bedenklicher Nervenzustand und der Pater wurde als geheilt entlassen.

Ähnlichen Heilerfolg hatte auch ein Lenzfrieder Franziskanerpater. Er war so geschwächt, dass er die heiligen Hostien nicht mehr halten konnte. Nach drei Wochen Badeaufenthalt ist er vollkommen wieder hergestellt worden.

Ein Kammerdiener des Fürstabtes wandte sich an Altenriedt mit der Bitte um Hilfe, denn er klagte über mehrere ernsthafte Leiden. Er habe geschwollene und schmerzhafte Füße, so dass er große Schmerzen hatte. Dann habe er einen „großen harten schmerzlichen Knopf hinterhalb gleich unter dem Mast-Darm in der mitten bekommen“ und eine Afterfistel, wovon er nicht mehr gehen, noch sitzen und wohl stehen konnte. Nach wenigen Tagen Badekur in der Eich, bei der er vor allem das Wasser getrunken hat, konnte er am neunten Tag am Abend frisch und gesund nach Hause gehen.

Ebenso konnte durch die Kuren im Eicher Bad ein stiftkemptischer Regierungsadvokat, der angeblich an der Räude (Krätze) litt, innerhalb von nur 14 Tagen als geheilte Person das Bad in der Eich verlassen.

Einer „Weibs-Persohn“ aus Kempten, die über vier Jahre lang vollkommen „contract“ also gehunfähig gewesen und völlig kraftlos in Händen und Füßen war, konnte im Bad geholfen werden. Nach nur 16 Tagen Kuraufenthalt ging sie geheilt zu Fuß allein nach Kempten.

Eine verheiratete Frau aus Obergünzburg und eine „Weibsperson aus Waltenhofen“ litten beide an einer starken Gliederschwäche, so dass sie so gut wie nicht mehr bewegen konnten. Daher mussten sie per Pferdetransport ins Bad gebracht werden. Schon nach 14tägigem Aufenthalt konnten beide als gesund entlassen werden. Sie waren wieder so zu Kräften gekommen, dass sie beide zu Fuß nach Hause laufen konnten, die eine nach Waltenhofen und die andere sogar den dreistündigen Fußmarsch nach Obergünzburg bewältigen konnten.

Eine Frau aus der Pfarrei St. Lorenz kam völlig ausgemergelt in das Eicher Bad, „dass man bald durch sie hinaus hätte sehen können. Diese hatte schon lange einen Durchbruch und wenn sie was genossen müßte selbige es wiederum brechen“. In den „ersten acht Tagen wurde ihr Zustand viel ärger, der Durchbruch stärker und das Brechen heftiger“. Aber nach diesen acht Tagen besserte sich ihr Zustand deutlich und „mit der Gnad Gottes“ wurde sie im Bad innerhalb von drei Wochen völlig gesund.

Einen weiteren, schier unglaublichen Heilerfolg erzielte Altenriedt mit seinen Anwendungen in der Eich an einer Frau aus Haldenwang und einem Patienten aus Nesselwang. Beide waren nach seiner Diagnose vollkommen aussätzig gewesen. Aber schon nach kurzer Zeit der Badebehandlungen in der Eich sind beide wieder völlig kuriert worden. Dieser medizinische Erfolg klingt um so „wundersamer“, als Aussatz seinerzeit als nicht heilbar galt.

Die Beschreibungen dieser außergewöhnlichen Heilungen enden mit einem erstaunlichen oder sollte man sagen, einem seinerzeit schier ans Wunder grenzenden Fall. Ein „Wildpret Schütz“ wandte sich mit der Bitte um Hilfe an Altenriedt. Da man ihm beim Wildern auf frischer Tat erwischte, schnitt ihm der Scharfrichter zur Strafe die Flechsen an den Fersen (Achillessehnen) durch. Kein Wunder, dass er deswegen nicht mehr laufen konnte und ständig Schmerzen hatte. Nach längerem Badaufenthalt verschwanden nicht nur die Schmerzen, sondern er war in der Lage „frey und ohngehindert zu gehen, welches auch jedermänniglich bey Hof und im Stift Kempten hat ersehen“: Was würde wohl ein heutiger Orthopäde zu dieser Heilung sagen?

Das Ende des Badebüchleins

Das Badebüchlein endet mit dem siebten Teil, „Von Verhaltung in dem Bad“, also wie man sich als Patient im Bade zu verhalten habe. So kann man lesen, wenn das aufgewärmte Badewasser beginnt langsam zu erkalten, dann solle ein oder mehrere „Kibel“ (Eimer) warmes Wasser zugegossen werden. Während des Badens soll der Badegast den Hals und den Kopf mit „Bad-Mantel, oder andere Tücher und Kopfhauben“ warmhalten. Und das nicht nur der „Ehrbarkeit halber vor anderen Leuthen“, sondern auch damit kein kalter Luftzug, der öfters bei „Veränderung des Wetters in unserem Bade von dem Gebürg her den Schweiß an Hals und Kopf zurückhalte“. Nach dem Bade solle man sich abtrocknen und „sich in das Beth legen“ und mindestens eine halbe Stunde „ausdämpfen“. Bei der Badekur kommt es nach Altenriedt „auf die sechs in der Arzney-Wissenschaft also genannte nit natürliche Dinge an“. Diese sind die „Luft, Speis und Trank, Bewegung und Ruhe, Schlaf und Wachbarkeit“.

Was das Essen anbelangt, solle man sich hüten vor „süß und saur, erweichend und stopfende Dinge“ wie saurem Kraut Schweinefleich samt grünem Fleisch, zehrenden und blähenden Speisen und ebensowenig solle man zur gleichen Zeit mehrere Getränke, wie Wasser, Bier, Wein und gebraute Sachen zur gleichen Zeit genießen. Denn der Magen deswegen bald beschweren. Die Patienten sollen sich während der Badekur nicht einem Aderlass unterziehen, damit zu „verdrießlichen offt gefährlichen Leibs- und Naturs-Veränderungen kein Anlas gegeben werde“. Auch auf die „Ab- und Aussonderung“ der unnützen Säfte ist im Bad in der Eich zu achten. Denn „zuviel oder zu wenig Schweiß, Speichel, unempfindliche Ausdünstung, monathliche Reinigung bey Weibs-Bilderen haben so viel Einfluß in die Gesundheit des Menschen“. Er beendet sein Werk mit dem Satz: „Nun hoffe ich, mein hochgeneigter Leser, werde mit diesem meinem Werk sich begnügen lassen und sollten Fehler darinnen zu vermerken seyn, mir solche gütigst nachsehen, denn Fehlen ist menschlich.“

Das Ende des Bades in der Eich (Aich)

Zwischen den Nachkommen des ehemaligen Kurleiters und Anstaltskochs „Johann Georg Wölfle“ kam es wegen des Badewassers zu einem gerichtlichen Streit. Während der dreijährigen Prozessdauer sei das Wasser ausgeblieben. Als dann das Gut samt Bad einem der Streitenden zugesprochen wurde, ist ab da die Quelle wieder geflossen. Wenige Jahrzehnte nach der Säkularisation und Mediatisierung wurde im Jahre 1841 die Badeanstalt zum Verkauf ausgeschrieben.

Um diese Zeit gründete der Schweizer Caspar Honegger an der Iller gegenüber dem Bad in der Eich die Spinnerei und Weberei Kottern, da er die Antriebskraft der Iller für die Fabrik benötigte. Später wurde das Badehaus auf der anderen Illerseite als Wohnung für den Fabrikdirektor erworben. Dies bedeutete das Ende des Kurbetriebs in der Eich. Das Wasser der Eicher-Quelle haben die Menschen bis dahin noch für medizinische Anwendungen genutzt. An die einstige Badeanstalt erinnert heute nur noch ein eingefasster Brunnen, dessen Wasser aber nicht zum Trinken geeignet ist. Es ist aber keine Gedenktafel dabei, auf der Informationen zum einstigen Bad in der Eich zu lesen sind.