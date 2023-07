Das Dilemma der Ukraine: Friedrich-Naumann-Stiftung hält Podiumsdiskussion im Allgäu Art Hotel ab

Von: Jörg Spielberg

Egal ob weiterkämpfen oder einen „Siegfrieden“ aushandeln, beide Varianten erscheinen aus Sicht der Ukraine gegenwärtig toxisch. © Grafik: Spielberg

Kempten – „Der russische Krieg gegen die Ukraine – kein Ende in Sicht?“ Diese Frage stellte die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und lud zur Beantwortung eine Runde von kompetenten Gesprächsteilnehmern ins Allgäu Art Hotel Kempten ein.

Rund 60 Gäste erschienen. Die Leiterin der Europäischen Akademie Birgit Boeser aus München moderierte die Podiumsdiskussion. In der Runde waren auch Stephan Thomae, MdB und stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Parlamentariergruppe sowie der Politikwissenschaftler und Dozent Ingmar Niemann.

Komplementiert wurde die Runde durch die Ukraine-Aktivistin Kateryna Matey und den Journalisten und Autoren Christoph Brumme. Matey ist Vorstandsmitglied des Ukrainischen Vereins Augsburg und ist Mitarbeiterin am Ukrainian Security & Cooperation Center in Kiew. Das USCC verteidigt laut eigener Aussage die Würde, Freiheit und Demokratie in der Ukraine und möchte den Einfluss Russlands in der Ukraine und in der Welt zerstören. Christoph Brumme schreibt u.a. für das Zentrum Liberale Moderne, das von den Grünen-Politikern Ralf Fücks und Marieluise Beck 2017 gegründet wurde und neben Zuwendungen aus Bundesministerien auch Spenden der Open Society Foundation von George Soros erhält.

Diskussion bei der Friedrich-Naumann-Stiftung: Ingmar Niemann gibt einen Lagebericht zum Krieg in der Ukraine ab

Der Diskussion vorangeschoben war ein Bericht von Ingmar Niemann zur gegenwärtigen militärischen Lage in der Ukraine. Niemann schickte seinen Erläuterungen voraus, dass die von ihm genannten Zahlen auf Schätzungen beruhen, da in diesem Krieg nichts mehr tabu sei, als die Verlustzahlen der Kriegsparteien.

Russland habe in 2022 mit 109.000 Soldaten den Krieg gegen die Ukraine begonnen. Seither wurden die Truppenstärke wohl einmal ausgetauscht. Stand Frühjahr 2023: ca. 153.000 Tote und verwundete Soldaten. Unterstützt wird die russische Armee durch verschiedene Privatarmeen, die bekannteste davon ist die Wagner-Gruppe von Jewgeni Prigoschin. Diese Privatarmeen übernehmen die verlustreichsten Kämpfe, wie die um die Stadt Bachmut.

Die Verluste der Ukraine an Soldaten (getötet und verwundet) beziffert Niemann auf rund 300.000 Mann und bezieht sich hierbei auf US-Quellen. Derzeit, so Niemann, stockt die ukrainische Offensive an der rund 1.200 Kilometer langen Front. Die Russen haben die Zeit genutzt und drei Verteidigungslinien mit Minenfeldern, Schützengräben und Drachenzähnen aufgestellt. Die Luftüberlegenheit der Russen ist derzeit nicht zu brechen und den Ukrainern fehlt es an schweren Waffen, Munition und Soldaten.

Ukraine-Krieg: „Deutschland muss sich entscheiden“

Niemann fordert daher, dass sich die Deutschen ehrlich machen und eine Entscheidung treffen – die Ukraine massiv militärisch zu unterstützen oder zu fordern, den Krieg einzufrieren und Verhandlungen zu unterstützen. Die gegenwärtige Strategie laufe ins Nichts.

Brumme ist Betroffener. Er lebt in der Kleinstadt Poltawa, sagt von sich, dass ihm die Ukrainer vom Wesen näher sind als die Deutschen. Seine Kritik an den Deutschen ist deutlich. Er wirft der Politik Zögerlichkeit vor und bezeichnet das Aufführen der Opferzahlen als „makabres Hobby“.

Forderung: Russland soll demilitarisiert und „entputinisiert“ werden

Die ukrainische Armee sei der russischen taktisch überlegen, sie rette im Gegensatz zu den Russen ihre Verwundeten. Die russische Führung bezeichnet Krumme als „Spinnen, die in einem Glas sitzen und sich selbst auffressen“. Zur Lösung des Konflikts urteilt Krumme: „Der ideale Weg wäre, wenn Russland kapituliert, demilitarisiert und entputinisiert wird und unter internationale Verwaltung kommt – wie einst Hitler-Deutschland.“ Auf die Frage eines Gastes, ob er wisse, wer die Angriffe russischer Freiwiligenkorps unlängst in der russischen Oblast Belgorod unterstütze, antwortet Krumme: „Es gab kleine grüne Männchen auf der Krim, nun in Belgorod.“



Matey unterstützt ihr Heimatland Ukraine in den sozialen Medien. In der Diskussion kritisiert sie, dass deutsche Unternehmen weiterhin in Russland aktiv sind und fordert, dass Sanktionen insbesondere gegen Ros­atom State Nuclear Energy Corporation erhoben werden.

Für die Ukraine fordert sie weiter Waffenlieferungen, darunter Kampfjets und Raketen langer Reichweite. Dem ukrainischen Militär attestiert sie eine hohe Professionalität. Sie ruft, auch auf ihren Insta­gram- und Facebook-Kanälen dazu auf, wachsam zu sein und russischer Propaganda nicht auf dem Leim zu gehen. Sie fordert, dass russische Sportler von der Olympiade 2024 ausgeschlossen bleiben, da sie Militärangehörige sind, und spricht sich für Auftrittsverbote von Opernsängerinnen, wie Anna Netrebko, aus. (Anm.d.Red.: Laut IOC-Recommendations, Abs. 4, vom 28. März 2023, Update 24. Mai 2023, gestattet das IOC nur russischen und belarussischen Einzelsportlern, die nicht Militärangehörige sind, die Teilnahme an Olympia 2024.)



Absprache mit den EU-Partnern

Thomae sieht Vorsicht geboten. Deutschland sei in einer neuen Situation. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es das erste Mal, dass Deutschland ein anderes Land proaktiv im Krieg mit Waffen unterstützt. Zudem sei Deutschland in die EU eingebettet und müsse sich mit den anderen Partnern absprechen, in welchem Tempo vorangegangen wird. Bei jedem Schritt, wie der aktuell geplanten Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen, muss miteinkalkuliert werden, wie die Machthaber in Russland antworten werden.

Thomae spricht sich gegen eine zeitnahe Aufnahme der Ukraine in die NATO auf: „Dann werden wir sofort zur Kriegspartei.“