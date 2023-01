Dietmannsried: Dreikönigsingen gerettet

Von: Katharina Müller-Tolk

Die Sternsinger unterwegs. © Müller-Tolk

Das Dreikönigsingen in Dietmannsried hat ein frischgebackenes Organisationsteam. Der Neustart war erfolgreich.

Am 6. und 7. Januar konnte man auch in Dietmannsriedwieder überall in den Straßen die Sternsinger antreffen: in bunten Gewändern, mit Kopfschmuck, den Stern vor sich hertragend. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ stand in diesem Jahr Indonesien im Fokus des offiziellen Dreikönigsingens.

Allerdings stand die Sternsingeraktion 2023 in Dietmannsried bis „kurz vor knapp“ auf der Kippe. Umso beeindruckender ist der Erfolg, der, dank vieler fleißiger Helfer, schlussendlich verzeichnet werden konnte: An zwei Tagen besuchten insgesamt 22 Kinder zwischen sieben und 20 Jahren begleitet von neun Betreuern knapp 90 Prozent der Haushalte, schrieben oder klebten das C +(Christus) M +(Mansionem) + B (Benedicat) an die Haus- und Wohnungstüren und sammelten knapp 7.000 Euro Spendengelder für Kinder in Not.

Dreikönigsingen in Dietmannsried: Anfangs lief es schleppend

Nach zwei Corona-Wintern war der Neustart für das Dreikönigsingen auch organisatorisch ein Neuanfang: Ganze zwölf Jahre hatte Familie Fetzer die zeitintensive Organisation der Dietmannsrieder Sternsinger im Familienkreis gestemmt und diese heuer abgegeben. Mit Herzblut und hohem persönlichen Engagement hatten sie Jahr für Jahr dafür gesorgt, dass Kinder und Betreuer für die Sache begeistert, Gewänder gepflegt, Material gewartet wurde(n) und die Rundumversorgung für die kleinen und großen „Segensbringer“ gewährleistet.

Der doppelte Neustart war also eine Herausforderung. Ein „Kernteam“ aus langjährigen Ministranten und Ministrantinnen und engagierten Pfarreimitgliedern stand jedoch glücklicherweise parat und nahm sich der Sache an. Es wurden Pläne gemacht, Listen erstellt und weitere Helfer ins Boot geholt. Dennoch lief es zunächst schleppend: Anfang Dezember standen zwei Kinder auf der Liste und somit nicht einmal drei Könige zur Verfügung. Es schien sicher, dass Haushalte nur auf Anmeldung von den Sternsingern besucht werden könnten.

Der Stein kam ins Rollen

Aber wie so oft kam der Stein dann doch noch ins Rollen. Kinder meldeten sich an und zogen weitere mit. Der Skikurs fiel ins Wasser, weshalb der ein oder andere doch Zeit hatte, bei den Sternsingern mitzumachen. Und so war es eine Truppe von 22 Kindern, die am Donnerstagnachmittag die vorbereiteten Gewänder anprobierte und schon dabei sichtbar Spaß hatte.

Butterbrezen und Punsch standen bereit und die Vorfreude auf das gemeinsame Erlebnis lag am Donnerstagabend trotz des jämmerlich besuchten Aussendungsgottesdienstes in der Luft. Viele helfende Hände kümmerten sich an den beiden folgenden Tagen um Verpflegung und warme Getränke während des ganzen Tages, um Fahrdienste für müde Sternsinger sowie die Verwaltung der Spendengelder.

48 Stunden und ungezählte, zu Fuß zurückgelegte Kilometer später und, um ein eindrückliches Gemeinschaftserlebnis reicher, fanden sich am Samstagabend alle Sternsinger, Betreuer und Helfer zum gemeinsamen Abschlussessen im Pfarrsaal ein. Dazu eingeladen waren das Ehepaar Fetzer sowie Renate Jeni, die in den vergangenen Jahren die Sternsingeraktion bekocht hatte, um ihnen offiziell für ihren wertvollen Einsatz zu danken. Pfarrer Dr. Martin Awa dankte allen Mitwirkenden und sprach anschließend das Tischgebet. Mit aus elterlicher Sicht besorgniserregenden Mengen von Süßigkeiten beladen, gingen die Sternsinger nach einem ausgelassenen Abend nach Hause. Für viele stand schon fest: Nächstes Jahr sind sie „auf jeden Fall“ wieder mit dabei.