Das dritte Kemptener Meisterkonzert 2022

Von: Jürgen Kus

Das Casal-Quartett mit den Schauspielern Regula Grauwiller (li.) und Stefan Gubser für die Textbeiträge. © Kus

Beim dritten Kemptener Meisterkonzert 2022 beleuchten das Casal-Streichquartett, Regula Grauwiller und Stefan Gubser die Geschwister Mendelssohn.

Das 1996 gegründete Casal Quartett aus der Schweiz hat es sich zur Spezialität gemacht, in seinen Konzerten anstatt allseits bekannter Streichquartettliteratur weitere Interpretationen hinzuzufügen, Musik einer bestimmten Zeit oder eines bestimmten Künstlers vor dem Hintergrund der jeweiligen Lebensumstände nachzuzeichnen und einem musikalisch interessierten Publikum nahezubringen. Aus dem großen Repertoire des Quartetts, das auf diese etwas andere Art Musik vorstellt, stand beim dritten Kemptener Meisterkonzert„Das kurze Leben von Fanny und Felix Mendelssohn“ auf dem Programm. In einer informativen Einführung gab der Bratschist des Streichquartetts, Markus Fleck, zunächst einen Einblick in die Welt des angehenden neunzehnten Jahrhunderts. Felix und Fanny Mendelssohnwuchsen als hochbegabte und bestens geförderte Kinder in einem wohlhabenden bürgerlichen Elternhaus in Hamburg und Berlin auf.

Fanny besaß mindestens das gleiche musikalische Talent wie ihr Bruder, konnte es aber gemäß der damaligen Konvention, wonach eine Frau ausschließlich für die Haushaltsführung und Kindererziehung zuständig sei, nur sehr eingeschränkt ausleben. Von knapp 500 überlieferten Kompositionen sind heutzutage nur sehr wenige eingespielt. Die Kompositionen sind größtenteils gar nicht gedruckt, sondern nur als Manuskript vorhanden. Was im Programmheft und in der Einführung etwas theoretisch und zunächst nur den Wissensdurst bedienend daherkam, entwickelte sich im Konzert dann schnell zu einem eindringlichen und alle Sinne des Publikums ansprechenden Biopic. Während sie mit eindringlicher Gestik und Mimik ihre Texte vortrugen, schlüpften die beiden aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler Regula Grauwiller und Stefan Gubser in die Rollen von Fanny und Felix Mend e l s s o h n und anderer an deren Leben Beteiligter.

Korrespondierend und illustrierend spielte das Casal Quartett, das auf der Bühne in der Mitte zwischen den beiden Schauspielern platziert war, Musik der beiden Geschwister. Als Textmaterial dienten Briefe und Tagebuchaufzeichnungen, aber auch Kommentare nahestehender Personen, wie der Mutter Lea, des Vaters Abraham oder des Kompositionslehrers Carl Ludwig Zelter. Die Schwierigkeit bei der Erarbeitung des Programms war laut Markus Fleck, aus der Fülle des zur Verfügung stehenden textlichen, und musikalischen Materials auszuwählen und eine stringente, auf die Länge eines Konzerts zugeschnittene Form zu finden. Wie sich zeigte, gelang dies auf eine sehr überzeugende Art, denn das Publikum wurde von Beginn an in den Sog einer vor seinen Augen und Ohren ablaufenden Handlung hineingezogen, was von der sinnlichen Erfahrung her eher an einen Film als an ein musikalisches Konzert erinnerte.

Die sehr einfühlsam gespielte Musik zwischen den Textbeiträgen stand hier nie für sich selbst, sondern immer in einem Zusammenhang zum Programmablauf. Der orientierte sich chronologisch am kurzen Leben der beiden Geschwister, die eine sehr enge geschwisterliche Beziehung zueinander gepflegt hatten. Zur Programmidee gehörte, dass die Kompositionen nur in Ausschnitten oder teilweise in Umarbeitungen für ein Streichquartett gespielt wurden, um so bestmöglich die Lebensstationen musikalisch zu kommentieren. Aus der Fülle der gespielten Kompositionen seien hier nur das Streichquartett in Es-Dur von Fanny oder das Streichquartett in f-moll op.80 von Felix genannt.

Es waren aber auch andere Komponisten wie Ludwig van Beethoven oder Robert Schumann vertreten, wenn sie einen biografischen Zusammenhang zu den Mendelssohns hatten. Bei Beethoven war dies die große Verehrung, die beide gerade für dessen vom damaligen Publikum unverstandenes Spätwerk hegten, Schumann war ein enger Bekannter Felix Mendelssohns und steuerte sehr stimmungsvoll das letzte Stück des Abends als Erinnerung an seinen gestorbenen Freund bei. Am Ende gab es neben dem bereits zuvor erfolgten Szenenbeifall nach besonders eindrucksvollen Darbietungen, den verdienten Schlussapplaus eines zahlreich im Stadttheater erschienen Publikums für ein sehr gelungenes Programmkonzept der sechs Künstlerinnen und Künstler, das diesmal über ein reines Konzertvergnügen hinausgegangen war.