Das Großes Loch in Kempten wird dicht gemacht

Von: Lutz Bäucker

OB Thomas Kiechle (v.li.), Stefan Weber (Baufirma) und Konstantin von Abercron(Investor) bei der Grundsteinlegung für das neue „Kampeo“. © Bäucker

Kempten – Diese Baustelle hat die Stadt bundesweit zum Gespött gemacht, viele Bürger verärgert und die Steuerzahler Unmengen an Geld gekostet: Seit 2008 sorgt das sogenannte „Große Loch“ an der Mozartstraße 1 für endlose Diskussionen, nervende Verhandlungen und jede Menge Frust.

„Ich bin froh, dass das jetzt alles ein Ende hat,“ gab OB Thomas Kiechle zu, „die Grundsteinlegung für das neue Projekt ‚Kampeo‘ ist ein besonderer,ein guter Tag, ich freue mich riesig.“ Sprachs und versenkte ein paar Euro-Münzen, eine aktuelle Tageszeitung und eine Urkunde in der Zeitkapsel, die in den künftigen Grundstein eingelassen wird.

Damit ist ein großes Stück Kemptener Ärger (hoffentlich) Geschichte. Vor 15 Jahren stellten Investoren aus der Schweiz einen Antrag auf Errichtung eines neuen Gebäudes auf dem Filetgrundstück gegenüber vom „Forum“. 2010 gruben sie ein 18 Meter tiefes Riesenloch in die Erde, ein Jahr später ging den Schweizern die Luft aus. „Die unendliche Geschichte nahm ihren Lauf,“ so Kiechle. Insolvenzverfahren, Eigentümerwechsel, Gerichtsverhandlungenfolgten. Grundwasser drang in die Tiefgarage ein, die Stadt musste handeln, um ein Desaster zu verhindern. Steuer-Millionen wurden in Form von Beton in das Loch gepumpt. Ganz Deutschland sprach über den bodenlosen Skandal.

Das ehemals Große Loch in Kempten: „Wir lieben Herausforderungen“

Die Starnberger Investoren „Ehret und Klein“ übernahmen den Fall. „Wir lieben Herausforderungen, wir lieben schwierige Projekte“, so Konstantin von Abercron selbstbewußt,- Geschäftsführer des Investors. Nun sollen 68 Wohneinheiten gebaut werden, im Erdgeschoss ist Gewerbe und Gastro geplant. „Kein Einzelhandel“, stellte Abercron fest. Inwieweit die neun Ebenen der unterirdischen Großgarage genutzt werden können, bleibt abzuwarten.

„Wir müssen erstmal 3.500 Stahlstützen einsetzen, um das Ganze zu stabilisieren“, beschrieb Stefan Weber von der verantwortlichen Baufirma „Haseitl“ aus Schongau die nächsten Maßnahmen, „erst danach können wir damit beginnen, rund 11.000 Tonnen Beton oberirdisch zu verbauen. „Die Kemptener werden bis auf weiteres also kaum etwas von den Bauarbeiten mitbekommen, nur zwei Riesenkräne zeigen an: im Großen Loch, da tut sich was. „Ich werde diese Bezeichnung nie mehr in den Mund nehmen“, versprach der Oberbürgermeister, „sie soll Vergangenheit sein.“ Den neuen Namen „Kampeo“ haben die Bürger in einer Umfrage (etwa 380 haben sich beteiligt) selbst gewählt. Ende 2025 soll das Objekt fertig sein