Herbstkonzert des Kemptener Orchestervereins 2022

Herbstkonzert 2022 des Kemptener Orchestervereins

Kempten – Seit 30 Jahren fährt die Dirigentin Mary Ellen Kitchens von München nach Kempten, um mit dem Orchesterverein zu proben.

Zwischen Himmel und Erde passiert so einiges: Da beschäftigt sich ein finnischer Komponist mit deutscher Literatur und streift seiner Lieblingslyrik ein Gewand feiner Töne über. Ein berühmter Künstler erfindet ein neues Notenzeichen, ein fff (fortefortissimo), um seiner Musik einen noch pralleren Klang zu geben. Da fährt eine Dirigentin über 30 Jahre jeden Dienstag mit der Bahn von München nach Kempten, um eine zweistündige Probe mit dem Kemptener Orchesterverein abzuhalten. Sie war die erste Frau, die sich als Komponistin bezeichnete: Emilie Mayer (1812– 1883). Zu ihrer Zeit sehr beliebt und viel gespielt. Ihre Ouvertüre Nr. 2, D-Dur eröffnete das Herbstkonzert des Orchestervereinsam Samstagabend. 2019 war die Künstlerin schon einmal im Programm. Das war vor der Pandemie. Beinah symbolhaft taucht sie nun wieder auf. Und nicht nur daran machte sich das Ende des Ausnahmezustandes der letzten Jahre fest: Das Orchester spielte endlich wieder in großer Besetzung. Die vier Orchesterlieder des finnischen Komponisten Einojuhani Rautavaara auf die Bühne zu bringen, hätte sich für das Ensemble angefühlt, wie die finnische Sprache zu erlernen. So beschrieb es die Dirigentin Mary Ellen Kitchens. Alle sind Vertonungen von Gedichten von Rainer Maria Rilke, den der Komponist sehr verehrte. Gesungen wurden die Lieder von der in Kempten gebürtigen Sopranistin Eva-Maria Hartmann. Einfühlsam trug sie die zarten, geheimnisvollen und hochemotionalen Lieder vor.

Beim anschließenden Schwenk zu Richard Wagners (1813–1883) „Der Engel“ aus den Wesendonck-Liedern WWV 91 stieß das Gehör wieder auf eingängigere Töne. Hier wurde das Thema des Abends „Zwischen Himmel und Erde“ noch einmal auf den Punkt gebracht. Kindheitserinnerungen an Engel verknüpften das Irdische und Überirdische in feiner Lyrik geschrieben von Richard Wagners Muse Mathilde Wesendonck. Nach der Pause dann der Paukenschlag: Beethovens (1770– 1827) Sinfonie Nr. 7, A-Dur, op. 92. Dies sei eines seiner besten Werke, fand der Komponist selbst. Mitreißend und schwungvoll präsentierte das Orchester die vor allem hellen, leuchtenden Tönen, u. a. mit dem oben bereits erwähnten fff (fortefortissimo) und packte dabei seine Zuhörerschaft durch ein leidenschaftliches Spiel. Sibylle Knott vom Vorstand des Orchestervereins ließ es sich nicht nehmen, daran zu erinnern, dass es ein Jubiläum an diesem Abend gab. 30 Jahre bereits steigt Mary Ellen Kitchensimmer am Dienstagnachmittag in die Bahn in München, um dann in Kempten mit dem Verein zu proben. Nicht nur das, auch die Programme entwirft sie. Dabei ist ihr der rote Faden wichtig. Und wie sie selbst scherzhaft sagt, muss das Programm auch an das „Spielermaterial“ angepasst sein. Langanhaltender Applaus, Bravorufe und Füßestapfen bestätigten einmal mehr, wie das Orchester mit seiner Chefin eingespielt ist. Eine große Leistung der Dirigentin, ihr Ensemble immer wieder zu diesem Erfolg zu führen. Über 30 Jahre! „Danke, Mary Ellen!“, so der Zuspruch von Sibylle Knott im Namen des Orchestervereins.