Schüler aus Kempten gewinnen Einblicke in die Arbeitswelt

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Stellten ihren Ausbildungsberuf Mechatroniker genauer vor: V.l. Pirmin Lutz und Luca Böhm. © Wiethaler

Kempten/Region – Welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bieten Arbeitgeber in der Region? Diese Frage stellt sich für viele Schüler und Schülerinnen, für die der Abschluss in greifbare Nähe rückt. Die Möglichkeiten bei vier großen Arbeitgebern in der Region wurden beim dritten „Job-Shuttle“ vom Arbeitskreis Bildung und Wirtschaft der Wirtschaftsjunioren Kempten-Oberallgäu aufgezeigt.

Schüler der drei Kemptener Gymnasien und der FOS/BOS wurden in diesem Rahmen u.a. bei Swoboda technologies in Wiggensbach begrüßt und durch das Unternehmen geführt. Technischer Ausbildungsleiter Christian Happach freute sich zusammen mit seinen Kollegen über den Besuch.

Das Projekt sei eine tolle Chance, um Betriebe kennenzulernen. Erklärt wurden den Teilnehmenden die verschiedenen Arbeitsabläufe von Auszubildenden des Standorts, an dem rund 900 Mitarbeitende tätig sind. Die Schüler konnten dabei nicht nur das Unternehmen besser kennenlernen, sondern bekamen auch einige Produkte anschaulich gezeigt. Des Weiteren stellten in der Lehrwerkstatt Azubis ihre Ausbildungsberufe Industriemechaniker und Mechatroniker genauer vor.

Im Anschluss ging Peter Huchel, technischer Ausbilder, auf das Unternehmen an sich, beziehungsweise auf die weiteren Ausbildung- und Studienmöglichkeiten ein. U.a. ist bei Swoboda ein Duales Verbundstudium Mechatronik möglich. Neben gemeinsamen Aktivitäten wie Klettern bietet Swoboda außerdem ein besonderes Highlight für die besten Azubis. Sie dürfen für einen dreimonatigen Aufenthalt in die USA, wo das Unternehmen ebenfalls Standorte hat.