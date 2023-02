Im Stadttheater Kempten sahen die Zuschauer durch die Augen eines Lehrers

Beim Gastspiel „Klasse Klasse“ wird gelernt, gemobbt und geliebt © Bildagentur Panthermedia/stetsik

Das Bühnenstück „Klasse, Klasse“ gastierte im Stadttheater Kempten.

Wenn alle am Boden liegen, hat keiner was davon. Aber wer steigt da überhaupt in den Ring? Lehrer und Schüler? Das fühlt sich falsch an. Man schließt sie sofort in sein Herz: die großen Masken mit den aufgerissenen Augen. Je nach Charakter blicken sie ängstlich, frech, naiv. Auf jeden Fall transportieren die kleinen Meisterwerke von Michael Vogel (Familie Flöz) immer eine starke Emotion. Sie sind das zentrale Element der Inszenierung „Klasse Klasse“, die das Theater Strahl in Kooperation mit dem Theater Duisburg produziert hat.

Am Mittwochabend gastierten sie damit im vollen Stadttheater in Kempten. Obwohl das Stück beinah ohne Worte funktioniert, bleibt es nicht geräuschlos. Denn Beatboxer Daniel Mandolini (mit vielen Meistertiteln im Beatboxen geehrt) unterlegt beinah jede Bewegung mit den passenden Tönen – wie die Putzfrau den Radiosender sucht, jemand krachend die Tür zuschlägt oder ein Schüler schmatzend seine Liebste küsst. Einfach meisterhaft.

Stadttheater Kempten: Der Blick ins Klassenzimmer

Das Publikum blickt in das Klassenzimmer auf der Bühne, sitzt an der Position, die eigentlich der Lehrer inne hat. Damit kann der Zuschauer erahnen, welch herausfordernde Aufgabe es ist, einen „Haufen“ an starken Charakteren in Schach zu halten. Da sind der Macho, der Streber oder die Klassenschönheit. Sie alle treiben ihre Machtspielchen: Schubsen, Klauen, Mobben. Manchmal lieben sie sich auch. Und zum eigenen Vorteil halten sie auch mal zusammen. Theaterpädagogisch kann man hier sicher viel mit jungen Menschen ausleuchten und besprechen.

Die Lehrer

Auch die Lehrer kommen ins Spiel. Sie bevorteilen die guten Schüler, vernachlässigen die Schwächeren, sie lassen sich demütigen, werden gefeuert oder schmeißen selbst das Handtuch. Schließlich stehen Schüler und Lehrer mit Pistolen aufeinander gerichtet im Ring. Krach, Bumm und schon brechen alle zusammen.

Die Botschaft ist klar: Von Machtspielchen hat keiner was. Genau dieses Bild der beiden Parteien im Ring suggeriert eine Augenhöhe zwischen Lehrern und Schülern, die so nicht besteht. (Besonders da das Stück vor Kindern gespielt wird, empfohlen ab 12 Jahren.) Kinder wie diese in „Klasse Klasse“ brauchen jedenfalls starke Lehrer, an die sie glauben und nicht Persönlichkeiten, die ihnen als schwach vorgeführt werden. Auch wenn sie es – ganz ohne Frage – manchmal sind und auch sein dürfen.