David Garrett kommt nach Kempten: Der Kreisbote verlost Karten

Teilen

David Garrett tritt am 27. Mai in der Big Box Allgäu auf. Der Kreisbote verlost Karten. Schnell mitmachen! © Foto: Christoph Köstlin

Kempten – Am Samstag, 27. Mai, wird David Garrett zusammen mit zwei weiteren außerordentlichen Musikern das Publikum in der Big Box Allgäu verzaubern. Dafür gibt‘s Karten zu gewinnen. Schnell mitmachen!

Das neue Album von David Garrett, „Iconic“, ist inspiriert von jenen legendären Geigern, deren Glanzstücke und gefühlvolle Melodien David Garrett schon als Kind begeisterten. Musik von Bach, Kreisler, Mendelssohn und Schumann, um nur einige zu nennen, erklingt in neuen Bearbeitungen für Violine und Gitarre.

Mit seiner individuellen Auswahl von Stücken erinnert David Garrett an das Goldene Zeitalter der Geigenvirtuosen – an Künstler wie Zino Francescatti, Arthur Grumiaux, Jascha Heifetz, Fritz Kreisler und Yehudi Menuhin, die ihn bezauberten. Ihnen und anderen galt die Bewunderung des jungen Musikers, ihnen wollte er es künstlerisch gleichtun und so vertiefte er sich in ihre epochalen Aufnahmen.



David Garrett erinnert an das Goldene Zeitalter der Geigenvirtuosen

„Leider spielen seit einigen Jahrzehnten Geiger immer seltener einige der kurzen Stücke, die die Großen der 1920er- und 1930er-Jahre in ihren Konzerten aufgeführt haben, dabei bleiben sie einem sofort im Gedächtnis“, sagt Garrett. „Mir bedeutet es deswegen umso mehr, dass ich nun die Gelegenheit habe, all diese schönen Stücke wieder lebendig werden zu lassen.“ Begleitet wird David Garrett von dem Gitarristen Franck van der Heijden und Rogier van Wegberg am Bass.

Tickets für das Konzert am 27. Mai gibt es in der Big Box Allgäu, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.david-garrett.com/de/live

Gewinnspiel für Das Konzert von David Garrett am 27. Mai in Kempten

Der Kreisbote verlost 3 x 2 Karten für das Konzert am 27. Mai in der Big Box Allgäu. Das Stichwort für die Teilnahme lautet: „Garret-Konzert“. Teilnahmeschluss ist Freitag, 12. Mai.

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen

Wir wünschen viel Glück!