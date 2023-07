Dekan Jörg Dittmar verlässt nach 15 Jahren das Allgäu

Von: Susanne Lüderitz

Nach 15 Jahren im Allgäu verlässt Dekan Jörg Dittmar die Region. © Susanne Lüderitz

Kempten – Im Sommer verlässt der evangelische Dekan Jörg Dittmar nach 15 Jahren das Dekanat Kempten. Der 53-Jährige ist zum Pfarrer und Dekan im fränkischen Bad Windsheim gewählt worden. Wie er seine Zeit im Allgäu in Erinnerung behält, was man gegen die zahlreichen Kirchenaustritte tun kann, und warum er sich manchmal auch mit Kacheln beschäftigen musste, darüber spricht er im Interview.

Die St.-Mang-Kirche ist der Lieblingsort von Dekan Jörg Dittmar und der Ort, den er für das Foto ausgewählt hat. Besonders gern mag er das Kreuz neben dem Altar. Am 23. Juli findet um 14 Uhr ein Gottesdienst zum Abschied in der Kirche statt und am Samstag, 22. Juli, ein White Dinner von 17 bis 18 Uhr. Hier bringt jeder Gast etwas Essen mit auf den Sankt-MangPlatz und gewandet sich in Weiß.

Herr Dittmar, warum verlassen Sie Kempten?

Jörg Dittmar: Wir evangelischen Pfarrersleute sind Wandersleute. Nach spätestens 15 Jahren wechselt man die Stelle. Denn sonst verfestigen sich Sichtweisen. Man schaut nicht mehr so neutral hin, wie es gut wäre. Oder vielleicht umgibt man sich mehr mit bestimmten Menschen, obwohl auch andere Aufmerksamkeit verdient hätten. Und: Der Wechsel hat auch eine geistliche Dimension. In der Bibel wird oft von Abschieden und Aufbrüchen erzählt. Das Volk Israel wandert durch die Wüste, erobert ein neues Land, muss ins Exil und kehrt zurück. Es geht darum, auf dem Weg zu sein und das eigene Gottvertrauen neu zu buchstabieren.

Werden Sie die Zeit hier vermissen?

Jörg Dittmar: Ja, ich war glücklich hier. Ich habe die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen geliebt und gemeinsam zu überlegen: Wie wollen wir Kirche sein? Wie können wir für unsere Gemeinden da sein? Im Ostallgäu haben wir für alle Ex-Konfirmanden eine gemeinsame Freizeit organisiert – das NKC. Da hocken dann 300 Leute am Lagerfeuer herum und reden über Gott und die Welt. Die hohe Leitungsaufgabe im Dekanat Kempten war eine große Ehre. Immerhin erstreckt sich das Dekanat von Lindau bis Lechbruck. Aber ich bin auch Pfarrer. Das hat mir manchmal gefehlt. Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit hier. Jetzt freue ich mich auf Mittelfranken. Ich liebe die Landschaft dort sehr. Bad Windsheim hat eine große evangelische Tradition, ist Kurstadt, hat die einzige bayerische Museumskirche und wunderschöne Kirchen mit vielen engagierten Menschen.

Was waren Ihre persönlichen Highlights als Dekan?

Jörg Dittmar: Privat war natürlich die Hochzeit mit meiner Frau Nadine in der St.- Mang-Kirche mein absoluter Höhepunkt. Und die Geburt meiner beiden Töchter. Was für ein Glück! Dienstlich ragt das Reformationsjahr 2017 heraus: Bei der Nacht der Kirchen haben sich damals 1.000 Menschen aller Konfessionen die Hände gereicht und eine Menschenkette gebildet. Toll war auch, an der Benennung und der Glockenzier für die neuen Glocken der St.-MangKirche mitzuwirken zu dürfen. Dafür haben Kinder aus der Suttschule Zeichnungen angefertigt, wie sie sich ein glückliches Zusammenleben vorstellen. Was denken die Menschen, wenn sie diese Glocke in vielleicht 800 Jahren studieren? Da wäre ich gerne Mäuschen.

Gibt es Meilensteine für das Dekanat, an die Sie sich erinnern?

Jörg Dittmar: Ich bin sehr dankbar und auch ein bisschen stolz, dass es gelungen ist, noch sehr viele Baumaßnahmen zu realisieren.

Der evangelisch-lutherischen Kirche kehrten im Jahr 2022 rund 380.000 Menschen den Rücken. Lassen sich alle Immobilen halten angesichts dieses Rekordwerts?

Jörg Dittmar: Wir haben versucht, die neuen Gebäude so kompakt und so ökologisch wie möglich zu bauen. Diese Gemeindehäuser sehe ich nicht auf der Kippe. Es gibt aber auch Immobilien, die zu diskutieren sein werden. In zehn bis 20 Jahren haben wir für unsere Arbeit zu viele Gebäude. Letztendlich ist der Mensch wichtiger als das Haus. Aber auch den Personalstand, das heißt, die Angebote, werden wir nicht weiter halten können, wenn die Austritte so weitergehen.

Sehen Sie die Entwicklung erst in zehn Jahren?

Jörg Dittmar: Nein. Das kommt jetzt kontinuierlich. Ich respektiere, wenn Menschen sagen, ich kann mir die Mitgliedschaft in der Kirche gerade nicht leisten.

Aber sind nicht auch die Missbrauchsskandale, die die evangelische Kirche ebenfalls beuteln – wenn auch in geringerem Maße wie katholische – ein Grund für Austritte?

Jörg Dittmar: Ja, es gibt Menschen, die enttäuscht sind oder tief verunsichert. Aber die evangelische Kirche wird trotz ihrer Erneuerungsschritte wie zum Beispiel verheirateten Pfarrern oder der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nicht wahrgenommen als Alternative zur katholischen Kirche, die im Reformstau verharrt. Das wirkt sich leider auch auf unsere Mitgliederzahlen aus.

Wird die Kirche die Austrittswelle am Ende überleben?

Jörg Dittmar: Ja. Zwar wird die Mehrheit nicht mehr automatisch einer Kirche angehören. Trotzdem kann Kirche stark sein in der Gesellschaft und die Lebensqualität positiv prägen. Wir haben ein Finanzierungsproblem, aber wir haben kein Nachfrageproblem: In der Klinikseelsorge, der Stadtteilarbeit, in der Seelsorge und Lebensbegleitung sind unsere Pfarrerinnen enorm gefragt. Als Menschen, die für ein liebenswertes, menschenwürdiges Leben eintreten, bilden wir eine wichtige Kraft, auf die doch am Ende keiner ganz verzichten mag. Wir sind der Gegenpol zur Individualisierung, zur Entsolidarisierung, zur Neidkultur der Ego-Media. Unsere Zeit prägen so viele Ängste und Zukunftssorgen. Da haben wir einen Trost zu sagen und können Gemeinschaft anbieten.

Was sind Maßnahmen gegen die Austritte?

Jörg Dittmar: Wir müssen taufen, taufen, taufen.

Und wenn keiner will?

Jörg Dittmar: Die wollen. Wir haben letzte Woche erst Tauffest an der Iller gefeiert mit 15 Taufen. Dazu gehört aber auch, das Angebot an die jungen Familien heranzutragen und zu erklären, was Taufe bedeutet, zum Beispiel bei Elternabenden in der KiTa. Denn Taufe ist heute kein Selbstläufer mehr wie früher, als die Oma sagte, du kriegst kein Geld, wenn du dich nicht taufen lässt. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Aber wir müssen den Menschen heute klarmachen, wohin es führt, ‚wenn die Kirche nicht mehr im Dorf ist‘. In Mitteldeutschland, wo kaum jemand mehr einer der Kirche angehört, protestieren Menschen gegen den Abriss des Gotteshauses in ihrem Dorf. Manchmal holen sie sogar einen Pfarrer und möchten, dass wieder Gottesdienste und Konzerte stattfinden. Es kann auch sein, dass die Zukunft nicht mehr die institutionalisierte Mitgliedschaft ist. Vielleicht kriegen wir ruhende Mitgliedschaften hin oder assoziierte Freundeskreise. Die Leute wollen ihr Verhältnis zur Kirche differenzierter gestalten als früher.

Was wird die größte Herausforderung für Ihren Nachfolger/ihre Nachfolgerin?

Jörg Dittmar: Die Arbeitsbedingungen sind schlechter geworden. Denn ein Dekan muss immer mehr Verteilungsentscheidungen oberer Ebenen übernehmen. Da geht es zum Beispiel um Stellen, aber auch um Gelder für Sanierungen. Verteilungsgerechtigkeit herzustellen, ist eine große Herausforderung. Die Entscheidungsprozesse müssen hochtransparent ablaufen. Du hast Theologie studiert und dann sitzt du manchmal da und beschäftigst dich mit Kacheln für ein Pfarrhaus. (Der Dekan lacht.)

Wie wird denn Ihr Nachfolger bestimmt?

Jörg Dittmar: Die Stelle im Kemptener Dekanat wird im Amtsblatt ausgeschrieben. Aus den Bewerbungen sucht das Landeskirchenamt dann drei Kandidaten oder Kandidatinnen heraus. Schließlich wählen der 18-köpfige Dekanatsausschuss und die 14 Kirchenvorsteher von St. Mang den neuen Dekan. Damals waren das ziemlich viele Leute, die mich ausgequetscht haben, um zu erfahren, was ich für einer bin. Ich wünsche meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin einen breiten Rückhalt bei der Wahl. Mir hat das viel genutzt.

Vielen Dank für das Interview!