Der 13. Seniorentag im Altstadthaus in Kempten 2022

Von: Uschi Ostermeier-Sitkowski

Es muss nicht immer gleich Hochleistungssport sein. Bewegung ist aber gerade im Alter wichtig. © Ostermeier-Sitkowsk

Kempten –Heiteres und Informatives gab es beim 13. Tag der Senioren im Altstadthaus

Von Kindern können wir viel lernen. Eine Statistik besagt, dass Kinder ca. 300 bis 400 am Tag lachen, Erwachsene dagegen nur noch 15 bis 20 Mal. Vergangenen Samstag fand im Altstadthaus der 13. Seniorentag statt. Die Vorträge und das Mitmachprogramm waren durchwegs gut besucht, freut sich der Leiter des Hauses, Markus Klotz. Zu jeder Veranstaltung waren ca. 15 bis 30 Personen oder mehr gekommen – viel mehr als erwartet. Um sich in der digitalen Welt zurechtzufinden, gab es den Vortrag „Digital fit, komm mach mit“. Über Internetbetrug und wie die neuen Medien raffinierte Möglichkeiten für Betrüger eröffnen, berichtete Günther Drewke, ehrenamtlicher Seniorenberater beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Thomas Weiß, Klimaschutzbeauftragterder Stadt Kempten, klärte darüber auf, wie Senioren selbst zum Klimaschutz beitragen können. Auch das Thema Pflege war von großem Interesse. Ein vielfältiges Mitmachprogramm bot z. B. Möglichkeiten zum Tanzen mit „TANZ FIT“ und getanzte Lebensfreude beim BIODANZA. Gut besucht war das „Lachyoga“, professionell geleitet von Cordula Amann, der Seniorenberaterin des Altstadthauses. Dass es in einem Raum im Keller stattfand, belustigte eine Teilnehmerin: „Wir gehen zum Lachen in den Keller.“ Dass Lachen gesund ist und Glückshormone hervorruft, weiß der „Erfinder“ des Lachyoga, Dr. Madan Kataria, praktischer Arzt und Yogalehrer aus Indien. Unser Körper unterscheidet nicht zwischen natürlichem oder künstlichem Lachen. Lachyoga ist eine wahre Wohltat für den Körper. Stress fällt ab, wir entspannen uns und auch das Immunsystem wird gestärkt. Laut Amann sind folgende Elemente wichtig, bevor es ans praktische Üben und Lachen geht:

Blickkontakt und andere Personen anlächeln

Atemübungen

Klatschen – dabei wird ein bestimmter Rhythmus vorgegeben und Nervenbahnen in den Fingerspitzen werden angeregt

Kindliche Verspieltheit

Bei den v.a. im Stehen oder in Bewegung ausgeführten Übungen, war zu beobachten, wie die Teilnehmer (ausschließlich Frauen trauten sich zu lachen) mit jeder Übung lockerer und entspannter wurden. Am Schluss: gute Stimmung und viele lachende Gesichter. Zwischen den Veranstaltungen lockten zahlreiche Aussteller und auch für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen und köstlicher Suppe von Evi Endras war bestens gesorgt.