Autorin Shida Bazyar liest aus ihrem Buch „Drei Kameradinnen“

Von: Christine Reder

Teilen

Die Autorin Shida Bazyar stellte in einer Lesung im Stadtmuseum Kempten ihr neues, für den Buchpreis 2021 nominiertes Buch „Drei Kameradinnen“ vor. © Reder

Kempten – Der „Bewegte Donnerstag“ aus der Veranstaltungsreihe zu Stadt- und Gesellschaftsthemen des Stadtmuseums Kempten stand letzte Woche ganz im Zeichen der Literatur.

Die Schriftstellerin Shida Bazyar las aus ihrem aktuellen Buch „Drei Kameradinnen“. Ein Roman, nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021.



Nach dem Grußwort der Leiterin des Kempten-Museum Christine Müller-Horn übernahm die in Berlin lebende Lara Sielmann, Kulturschaffende und freie Journalistin, die Moderation der Veranstaltung.

Hani, Kasih und Saya, drei junge Frauen verbrachten gemeinsam ihre Jugend in einer Siedlung. Daraus entstand über die Jahre hinweg eine tiefe Freundschaft, die die drei auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen lässt. Nach Jahren treffen sich die Frauen wieder, um ein paar Tage lang an die alten Zeiten anzuknüpfen. Doch eine Unbeschwertheit will sich nicht einstellen. Denn ihr Alltag, geprägt von Blicken, Sprüchen, Hass und rechtem Terror ist allgegenwärtig, ob über den Dächern der Stadt, auf der Bank vor dem Späti oder bei einer Hausbesetzerparty. Doch ihre Freundschaft gibt ihnen Sicherheit und bietet Schutz. Bis bei einem verheerenden Brand in einem Wohnhaus eine der drei Freundinnen verdächtig wird, das Feuer gelegt zu haben.

Ihre Beziehung wird auf eine harte Bewährungsprobe gestellt.



Der zweite Roman der Autorin beschreibt eindringlich die Gegenwart mit ihren politischen Strömungen, geprägt von Hetze, Gewalt und rechtem Terror, verbunden mit zahlreichen Rückblenden. Es entstand ein Bild postmigrantischen Lebens in Deutschland. Alltagsrassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Argwohn, Diskriminierung und Vorurteile begegnen uns immer wieder in Politik und Gesellschaft. Eine bedrückende und zugleich berührende fiktive Erzählung mit einer Brisanz, die die aktuelle Rassismusdebatte widerspiegelt. Und zugleich ein Buch über das Jungsein, die Verbundenheit, das Zueinanderstehen und über die Freundschaft. Ein anspruchsvoller, literarischer Text für mehr Empathie.

Die deutsche Autorin Shida Bazyar wurde 1988 in Hermeskeil geboren. Ihre Eltern waren politische Aktivisten, die 1987 aus dem Iran fliehen mussten. Die Schriftstellerin studierte kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. Sie war viele Jahre als Bildungsreferentin in der Jugendarbeit tätig. Daneben veröffentlichte sie Kurzgeschichten in Zeitschriften und Anthologien. Im Frühjahr 2016 erschien ihr Debütroman „Nachts ist es leise in Teheran“. Ein Werk, das mit mehreren Preisen, wie den Bloggerpreis für Literatur, den Ulla-Hahn-Autorenpreis und den Uwe-Johnson-Autorenpreis ausgezeichnet und in mehreren Sprachen übersetzt wurde.



Die Veranstaltung war zweigeteilt. Einerseits stellte Shida Bazyar in drei Lesestücken Sprache und Inhalt ihres neuen Buches vor und anderseits ermöglichte die unterhaltsame und lebendige Moderation der Journalistin Lara Sielmann die Schriftstellerin etwas kennenzulernen.

Der zweite Roman habe keine Parallelen zu ihrem ersten Stück Prosa, erklärte Bazyar auf Nachfrage der Moderatorin. „Der gegenwärtige Rassismus und die postmigrantische Perspektive klang in ihrem ersten Buch nur an. In der aktuellen Erzählung habe sie es explizit herausgearbeitet. Das Buch „Drei Kameradinnen“ enthalte bewusst keine klare Städtebezeichnung. Die Ereignisse in Hanau seien kein direktes Vorbild gewesen, betonte die Autorin. Das Manuskript hatte zu diesem Zeitpunkt

bereits seine Endfassung. Der Nährboden für diese fiktive Erzählung sei die unübersehbare politische Richtung nach rechts. So finde sich Rassismus und Antisemitismus mittlerweile auch in vermeintlich normalen Kreisen. Aus diesem Grund seien selbstbewusste Stimmen in der Literatur notwendig, die diese Thematik aufgreifen.



„Literarische Einblicke sind wichtig“, betonte Bazyar. Auch die Zivilgesellschaft habe sich in den letzten zwei Jahren verändert, ergänzte die Schriftstellerin. „Das Engagement ist gewachsen, der größer gewordenen Bedrohung Widerstand zu leisten.“



„Wie sind denn die drei Kameradinnen zu dir gekommen, bevor sie zu uns gekommen sind?“, fragte Sielmann die Schriftstellerin. „Ich habe angefangen zu schreiben, wusste aber noch nicht, wer die drei Romanfiguren sein werden“, erwiderte Bazyar. Sie lasse sich beim Schreiben überraschen und doch sei der erste Schritt, die Protagonistinnen zu finden, die dann einfach da sind, mit allen Charakterzügen, die es dann nur noch zu verfeinern gelte. Die fiktive Erzählung zeige unterschiedliche Welten auf, so die Autorin über ihren Roman. Es gebe die Freundschaft der Frauen, ein normales Leben. „Das Normale bleibt unbenannt.“ Von außen betrachtet ist alles gut. Doch die Frauen sehen die Unterschiede, den verdeckten Alltagsrassismus, den Argwohn und die Vorurteile, wie auch die zweite Textstelle in der Lesung widerspiegelt – „Der Busfahrer stellte wortlos die Tickets aus, schaute sie dabei nicht an und reagierte auch nicht auf ihr ‚Danke‘ und ‚Wiedersehen‘. Auf der Busfahrt nach Hause fühlte Saya wieder die Blicke, obwohl niemand außer ihnen im Bus war.“ Alle drei Protagonistinnen nehmen die gleiche Diskriminierung war. „Es gibt keine Probleme, solange man sie ignorieren konnte“, resümierte Bazyar.

Auf die Frage nach dem Titel des Buches „Drei Kameradinnen“ erzählte die schreibende Künstlerin von Erich Maria Remarques Buch die „Drei Kameraden“. „Ich wollte auch über so eine Freundschaft schreiben.“ Doch von außen betrachtet transportiere der Titel etwas, ergänzte Sielmann. Der Begriff „Kamerad“ komme aus dem Krieg und werde heute von der rechten Szene annektiert.

Die letzte von der Schriftstellerin ausgewählte Textstelle spiegelte die wunderbare Freundschaft der drei Frauen wider, ihre gegenseitige Hilfsbereitschaft und das füreinander da sein.

Es sei ein Zauber in ihrem Kopf, so Bazyar, der sie befähige, ihre politische Haltung und Beobachtungen in ihre fiktiven Figuren zu stecken. „Ein kreativer Akt, der sehr gut tut.“



Im Anschluss an die Lesung hatten die Gäste Gelegenheit, Fragen an die Autorin zu stellen und sich ihr Buch signieren zu lassen.

Lesen Sie auch: Vier Kunstpreisträgerinnen in Kempten