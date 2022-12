Deutschland schlägt Alarm

Von: Lutz Bäucker

Am Donnerstag heulen die Sirenen. © Panthermedia/ akiyoko74

Der große Warntag steht an. Was soll im Allgäu passieren?

Die Flutkatastrophe im vorvergangenen Sommer hat es ans Licht gebracht: Deutschland kann seine Bevölkerung nicht so warnen, dass sie vor Schäden für Leib und Leben sowie Eigentum sicher ist. Das deutsche Alarmierungssystem weist riesige Lücken auf, es fehlen Abertausende von Sirenen, neuere Systeme scheitern an den technischen Voraussetzungen oder an Informationsdefiziten der Bürger. Nun soll am morgigen Donnerstag der bundesweite „Warntag“ die vorhandenen Anlagen und Systeme testen, die Löcher aufdecken und die Bürger mit dem Thema vertraut machen. Allerdings machen im Oberallgäu nicht alle zuständigen Stellen mit.

Der bundesweite Warntag: Um 11 Uhr geht’s los

Punkt 11 Uhr geht das große Heulen los. Wo Sirenen installiert sind, werden diese ausgelöst. Lautsprecherwagen fahren durch die Straßen, zentral formulierte Warnmeldungen werden an Radiosender, Fernsehanstalten und App-Server verschickt und können so zeitnah von den Bürgern gelesen bzw.gehört werden. Der Probealarm wird auch über Internetseiten, Social-Media-Kanäle und digitale Stadtanzeigetafeln bekannt gemacht. Die bekannten Warn-Apps „NINA“( Notfall-Informations- und Nachrichten-App) ,KATWARN und BIWAPP lassen die Warnmeldung ebenfalls aufploppen, wenn man sie denn auf seinem Smartphone installiert hat.

Erster großer Test für neue Warn-SMS

Da dies nicht alle Deutschen haben, wird morgen erstmals das sogenannte „cell-broadcast-System“ getestet. Eine technisch etwas in die Jahre gekommene, aber sehr robuste Möglichkeit, alle eingeschalteten Mobiltelephone zu warnen. So können innerhalb von Sekunden Millionen von Menschen automatisch mit einer SMS informiert werden. „Cell-broadcast“ ist erst nach der Flutkatastrophe eingerichtet worden, nachdem die desaströsen Lücken im bisherigen Warnsystem sichtbar geworden waren.

Im Allgäu wird nicht überall geheult

Im Oberallgäu nehmen nicht alle Kommunen am bundesweiten Warntag teil. So meldet beispielsweise Bürgermeister Gerhard Hock aus Durach: „Wir nehmen nicht teil, weil wir gerade unser Sirenensystem erneuern und somit im kommenden Jahr mit modernster Technik arbeiten können.“ Kempten dagegen ist dabei, wie Brandoberrat Michael Fackler bestätigt: „Die Stadt Kempten nimmt mit den Sirenen im Stadtgebiet teil. Diese Sirenen sind auch als Warnmittel bei Gefahrenlagen vorgesehen. Die Integrierte Leitstelle Allgäu wird die 21 Zivilschutzsirenen ansteuern und auslösen.

Die Auslösung der Warnapps wird am 8. Dezember ausschließlich durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vorgenommen.“ Auch der Landkreis macht mit. Roland Hölzle vom Sachgebiet öffentliche Sicherheit und Ordnung: „Wir werden die Bürger über die Warn-Apps alarmieren und bitten, die zentrale Warn-SMS via Cell-broadcast aufs Handy zu beachten.“ Im württembergischen Isny ist Klaus Hägele vom Amt für öffentliche Ordnung stolz auf die 15 nagelneuen Sirenen, die die Stadt innerhalb der vergangenen zwölf Monate auf die Dächer gesetzt hat: „Die werden unüberhörbar sein!“

Falschen Alarm soll es nach Auffassung der Experten nicht geben: „Das ist ein geschlossenes System“, so Hägele, „die Sirenen und anderen Warnmittel können nur zentral ausgelöst werden.“ Um ganz sicher zu gehen , sollte jeder ein batteriebetriebenes Radio zur Verfügung und dieses am Donnerstag um 11 Uhr vormittags eingeschaltet haben: „Damit sind Sie auf jeden Fall bestens auf den Warntag vorbereitet,“ rät Brandoberrat Fackler. Weitere Informationen findet man unter www.bbk.bund. de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/So-werden-Sie-gewarnt/so-werden-siegewarnt_node.html.