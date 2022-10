Kempten: An der Brücke über den Heussring scheiden sich die Geister

Von: Helmut Hitscherich

Kempten – Wie sinnvoll ist eine Ersatzbrücke über den Heussring?

In der April-Sitzung des Planungs- und Bauausschusses wurde der Brücke über den Heussring einstimmig zugestimmt. Auf Antrag von Stadtrat Erwin Hagenmaier (CSU) sollte allerdings geprüft werden, ob während der ca. neunmonatigen Bauzeit westlich davon eine Ersatzbrücke gebaut werden kann, damit die vielen Menschen, die diese Brücke nutzen, keine großen Umwege in Kauf nehmen müssen. Vergangenen Donnerstag erläuterte Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann in der Gremiumssitzung die Gründe, warum ein Ersatzbau nicht sinnvoll sei.

Der geplante Brückenersatz über den Heussring in Kempten steht in Kritik

Die Verschiebung der Brückenlage wird als sehr kritisch und nicht nachhaltig bewertet, da die Eingriffe in Flora und Fauna als nicht verhältnismäßig angesehen werden, nur um dem Fußgänger- und Radverkehr während der ca. neunmonatigen Bauphase Umwege zu ersparen. Ferner entstehen erhebliche Mehrkosten in Höhe von ca. 117.000 Euro. Zusammenfassend stellte Wiedemann fest, dass „sowohl die Einschätzung des Umweltamtes wie auch die erheblichen Mehrkosten gegen eine Verschiebung des geplanten Brückenersatz-Neubaus sprechen“. Die jeweils für die Bauzeit vorgesehenen Umleitungsstrecken über die Kreuzungen Heussring/ Hermann-von-Barth-Straße mit einer Länge von ca. 1,1 Kilometern und Bahnhofstraße mit ca. 1,4 Kilometern „kann den Verkehrsteilnehmern zugemutet werden.“ Hinzu kommt, dass im Falle eines Ersatzbrückenbaus Nebenangebote in der Ausschreibung zuzulassen sind. Zur Inanspruchnahme des Sonderförderprogramms „Stadt und Land“ (in Höhe von 75 Prozent) ist eine Fertigstellung der Baumaßnahme bis Ende 2023 als Fördervoraussetzung bindend. Von den Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro müsste die Stadt lediglich 350.000 Euro aufbringen. Die Zulassung von Nebenangeboten hätte die Konsequenz, dass sich die geplante Baufertigstellung für Ende 2023 auf Grund der Prüfung der Nebenangebote und vor allem durch den zeitlichen Aufwand der Prüfungen durch den Prüfingenieur nicht halten ließe. Damit wäre eine Förderung der Maßnahme ausgeschlossen und die Stadt müsste für die Gesamtkosten aufkommen.

Kritik und Fürsprache am Projekt:

Erwin Hagenmaier (CSU) war mit dieser Planung überhaupt nicht einverstanden. Es entstand eine heftige Diskussion. „Ich bin eindeutig für eine Verschiebung. Zeitlich gesehen zum Flächennutzungsplan, der derzeit erarbeitet wird. Macht es Sinn, jetzt eine Brücke zu bauen, die dann in einem möglichen Gewerbegebiet endet?“, so Hagenmaier. Für Baureferent Tim Koemstedt stellt sich die Lage anders dar. „Richtig ist, dass Flächen ausgewiesen werden. Wir wissen noch nichts Genaues, was südlich des Heussrings passieren soll. Die Frage ist doch, wie lange kann die Brücke noch genutzt werden hinsichtlich ihrer Standfestigkeit und Materialität.“ Für Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann ist es wichtig, dass die bisherige Achse erhalten bleibt. Gemeint ist damit einerseits die Achse Hoefelmayrweg – Seniorenanlage Hoefelmayrpark und andererseits die Achse Hoefelmayrweg – Vindelicierweg zur Ellharder Straße.

Für Theo Dodel-Hefele (Grüne) hat die Brücke nichts mit dem Flächennutzungsplan zu tun. Gerdrud Epple (Grüne) widersprach Hagenmaier. „Die Brücke ist marode, muss neu gebaut werden. Sie wird von vielen Radfahrern und Fußgänger benutzt. Man könnte ja mal eine Zählung durchführen.“ „Wenn Sie wollen, dass die Menschen während drei Monate einen Umweg in Kauf nehmen, dann erklären Sie das diesen Menschen“, konterte Hagenmaier. Um der Debatte Einhalt zu gebieten wies 2. Bürgermeister Klaus Knoll darauf hin, dass keine Entscheidung zu treffen sei, „es handle sich um einen Bericht“. Dieser wurde zur Kenntnis genommen. In der Sitzungsvorlage ist als Schlusssatz vermerkt: „Aus diesen Gründen wird das geplante Bauwerk wie geplant am bestehenden Standort erneuert. Die Baumaßnahme wird aktuell ausgeschrieben.“