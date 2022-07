Der Kemptener Gynäkologe Dr. Ricardo E. Felberbaum spricht über den gestrichenen Pragraf 219a

Prof. Dr. Ricardo E. Felberbaum, Ärztlicher Direktor Klinikverbund Kempten-Oberallgäu. © CA Frauenklinik

Kempten – Der umstrittene Paragraf 219a ist gefallen. Ein Interview mit Prof. Dr. Ricardo E. Felberbaum, Ärztlicher Direktor des Klinikverbunds Kempten-Oberallgäu, Chefarzt der Gynäkologie:

Das sogenannte Werbeverbot für den Schwangerschaftsabbruch ist aufgehoben, freut Sie das?

Dr. Felberbaum: „Ja, natürlich! Die Novellierung des unsäglichen § 219a war überfällig. Frauen haben das Recht auf sachliche Informationen.“

Weshalb taucht das Wort „Schwangerschaftsabbruch“ weder im Flyer noch auf der auf Homepage der gynäkologischen Abteilung auf? Sollte das Klinikum Kempten nicht sachlich über das vorhandene Angebot informieren?

Dr. Felberbaum: „Das ist mir noch nicht aufgefallen, wurde bislang auch nie kritisiert. Ich werde mich kundig machen und gegebenenfalls Ergänzungen vornehmen lassen.“

Werden am Klinikum Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen?

Dr. Felberbaum: Ja, und zwar bei einer medizinischen oder kriminologischen Indikation. Wenn die Frau nach einer im Haus vorgenommenen pränatalen Diagnose mit auffälligem Befund einen Abbruch wünscht, nehmen wir den Eingriff vor. Solche Fälle sind gar nicht selten. Wir begleiten aber Frauen auch bei einer palliativen Geburt, d.h. im Falle eines nicht lebensfähigen Kindes, wenn die werdende Mutter das Kind austragen möchte. Beides ist für alle Beteiligten belastend.

Weshalb werden aufgrund Ihrer Weisungsbefugnis als Chefarzt keine Abbrüche aufgrund einer Beratungsindikation, früher „soziale Indikation“ genannt, durchgeführt?

Dr. Felberbaum: „Das sehe ich nicht als unsere Aufgabe. Wir sind eine Akutklinik, keine Ambulanz. Die Kolleginnen und Kollegen in den niedergelassenen Praxen wissen das, und schicken die betroffenen Frauen zu Kolleginnen und Kollegen, die die Schwangerschaftsabbrüche fachgerecht durchführen. So hat in der Gynäkologie jeder seinen Bereich. Ich leite ein Kinderwunschzentrum und empfände es als paradox und emotional belastend, ein Stockwerk tiefer eine „normal“ zustande gekommene Schwangerschaft abzubrechen. Aus meiner Sicht der Dinge bin ich zu einem solchen Eingriff nicht verpflichtet, wenngleich ich das Recht auf Schwangerschaftsabbruch befürworte. Kommt es nach einem ambulant durchgeführten Abbruch zu Komplikationen, sind wir selbstverständlich für die stationäre Behandlung zuständig.“

Wie beurteilen Sie die Versorgungslage in der Region, wenn es um einen Schwangerschaftsabbruch geht? Es gibt in Schwaben mittlerweile nur noch zwei Praxen mit entsprechendem Angebot.

Dr. Felberbaum: „Ich sehe keine Versorgungslücke und halte die Lage für akzeptabel. Das ist mein klinisches Erleben. Die derzeitige Regelung des § 218 ist ein sehr gangbarer Weg, mit dem eine Befriedung des Kulturkampfs erreicht wurde. Es ist den Frauen auch zumutbar, für den Eingriff z.B. nach München zu fahren.

In den USA haben fundamentalistische „Lebensschützer“ erreicht, dass das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch extrem eingeschränkt wurde. Diese Szene ist auch im Allgäu aktiv. Beunruhigt Sie das?

Dr. Felberbaum: Was in Amerika geschieht, halte ich für unverantwortlich. Diese verlogene Gesetzgebung wird zum Tod vieler Frauen führen. Ich bin überzeugt, dass jeder moderne Staat eine rechtliche Regelung braucht, die den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch ermöglicht und nicht krass erschwert. Von „Lebensschützern“ wurde ich nie behelligt.

Sollte der Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch verschwinden, d.h. entkriminalisiert werden? Statt der Pflicht zur vorherigen Beratung wäre doch auch das Recht auf Beratung denkbar und viel weniger bevormundend.

Dr. Felberbaum: Wie ich schon gesagt habe. Ich halte den gefundenen Kompromiss für tragfähig. Wer die Debatte erneut eröffnet, der geht das Risiko ein, dass das Ergebnis am Ende schlechter ist als zum jetzigen Zeitpunkt.

Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen mehr Freude als Konflikte bei Ihrer Arbeit.

Interview: Elisabeth Brock

