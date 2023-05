Lions fragen: Wo steht Kempten 2040?

Von: Christine Tröger

Bestritten den realistischen Part des Abends: (v.l.) Hans Maier (Direktor Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen), Moderator Franz Schröck (Geschäftsführer Architekturforum Allgäu) und Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle. © Tröger

Kempten – Wir seien Helden darin, uns die Welt Apokalypse so zerstörerisch wie möglich vorzustellen, „aber es gibt Lösungen“, zog Steffen Kustermann Fazit am Ende seines Impulsvortrags beim Lions Club Kempten zum Thema Stadtentwicklung. Er ist CEO von Allgäu goes FairFashion, zu finden im Piepmatz Zentrum für Nachhaltigkeit in der Zwingerstraße. Grundsätzlich sind seines Erachtens Menschen „Problemlösemaschinen“.

Die aktuellen Herausforderungen: Klimawandel (mit seinen Begleiterscheinungen); Technischer Fortschritt (verbunden mit höherer Arbeitslosigkeit sowie Gesundheits- und mentalen Problemen durch Künstliche Intelligenz und Informationsflut); der demographische Wandel und Ressourcenverknappung. Dem setzte er seine geradezu paradiesischen Visionen (die z.T. tatsächlich bereits umgesetzt werden) bis zum Jahr 2040 – auch für Kempten – entgegen. In den wichtigsten Schlagworten zusammengefasst:

„Gemeinwohl vor Profit“

Cradle2Cradle (eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft): „2040 gibt es keinen Müll mehr“ im Sinne von ReUse statt Recycling – „verwenden was da ist“

Sponge City (Schwammstadt), wodurch Regenwasser in Städten aufgefangen statt abgeleitet wird

Smart City: „die Waschmaschine wird künftig einfach laufen, wenn die Sonne am besten steht“

Sharing-Konzepte, die weniger Besitz erforderlich machen

Selbstredend sind die Innenstädte in Kustermanns Vision autofrei und ehemalige Straßen renaturiert; durch zunehmenden Onlinehandel bedingte Leerstände werden unkonventionell genutzt (u.a. in Form von nicht-kommerziellen Orten der Begegnung In- und Outdoor) und sogar die Work-Life-Balance-Frage stellt sich nicht mehr, u.a. weil die „intrinsische Motivation“ von Arbeitnehmern, die „den Spirit“ des Unternehmens teilen, „keine monetären Anreize“ mehr braucht; es gibt extra Urlaubstage für Frauen, Grundeinkommen, ein flexibles Konzept, das durch freies W-Lan auch Arbeiten in der Natur ermöglicht, Co-Working, eine Regionalwährung und so weiter und so fort.

Es sei wichtig „groß zu denken“ und auch die Perspektiven mal zu wechseln, wollte Kustermann das bei manchen Zuhörern Stirnrunzeln verursachende Szenario auch nur als Vision verstanden wissen. Für den Boden der Tatsachen fühlte sich dann – trotz einigen Sympathien für die Visionen – die anschließende Talkrunde zuständig.

Talkrunde: Wo steht Kempten 2040?

Keiner wisse, wie es 2040 hier aussehen wird, erinnerte sich OB Thomas Kiechle, der sich mit Hans Maier, Direktor Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen, den Fragen von Moderator Franz Schröck, Geschäftsführer Architekturforum Allgäu, stellte, an die Expertenprognosen zu Beginn seiner OB-Tätigkeit. Da sei vieles anders gekommen als vorhergesagt. Konkret ging es in der Diskussion um Themen, die Kempten aktuell bewegen.

Galeria Kaufhof: Wichtig sei, „dass der Magnet im Norden erhalten bleibt“, so Kiechle, „aber es muss machbar sein“. An Angeboten fehle es nicht, aber die Vorstellungen der Gebäudeeigentümer lägen sowohl für Miete als auch Verkauf „jenseits von Gut und Böse“. Die Kapitalanleger behinderten oftmals „die innerstädtische Entwicklung“, berichtet Maier von ähnlichen Gemengelagen, in denen meist jahrelange Überzeugungsarbeit geleistet werden müsse. Dennoch war Kiechle zuversichtlich, dass der Zeitpunkt schon kommen werde, „man muss abwarten können“.

Wohnraumbedarf: Schröck zufolge wird der Wohnungsbedarf seitens der Bundesregierung mit 400.000 neuen, bezahlbaren, klimagerechten Wohnungen pro Jahr beziffert, 100.00 davon Sozialwohnungen. Für Maier stelle sich aber die Frage: „Wer baut denn?“ Als Genossenschaft könne man schwerlich Wohnungen für 18 bis 20 Euro pro Quadratmeter anbieten. Eine Lösung sieht er darin, in die Höhe zu bauen, denn bei 20 bis 30 Einheiten „können wir vernünftig wirtschaften“.

Auch neuen Formen wie Clustern steht Maier offen gegenüber. Allerdings seien gerade im geförderten Bauen sehr starre Vorschriften, die gelockert werden müssten. Schwierig zu beantworten sei die Frage, was bezahlbares Wohnen denn ist. Aktuell seien diesbezüglich Neuund Umbauten eigentlich nur mit „unglaublichen Subventionen möglich“, sodass ein Mehr an Wohnungsbau – der Maier zufolge deutlich unter der Zielmarke liegt – nur mit mehr Fördermitteln“ realisiert werden könne.

„Wir bräuchten jetzt den Booster für den Wohnbau und zwar für alle Akteure“, forderte er. Kiechle war so gesehen deshalb auch froh um das „starke Pfund“, das Kempten mit den Wohnbaugesellschaften Sozialbau, BSG-Allgäu und Baugenossenschaft habe. Die Baubeginne Breslauer Straße oder Halde Nord seien „keine Selbstverständlichkeit“, da man sich sonst überall verabschiede.

Mobilität 2040 in der Innenstadt: Der Umweltverbund (alle „umweltverträglichen“ Verkehrsmittel) geht aus Sicht Kiechles zwangsläufig „zu Lasten des Autoverkehrs“, einfach weil die Stadt bereits gebaut sei: Haus, Gehweg, Straße, Gehweg, Haus. Man müsse deshalb nicht nur die Einschränkungen betonen, sondern „den Mehrwert“ hervorheben und die Menschen mitnehmen.

„Autofrei sehe ich die Stadt allerdings auch 2040 nicht“, stellte er klar. Da täten sich „große Städte viel leichter als Mittelstädte wie wir, ein gutes ÖPNV-Angebot aufzustellen“. Das sei letztendlich „auch eine Kostenfrage“. Zudem würden manche Maßnahmen nicht bei allen Leuten auf Begeisterung stoßen, wie z.B. die in der Bahnhofstraße, wo es „erhebliche Proteste“ aus der Bevölkerung gegeben habe. Als „nicht fair“ befand Kiechle es, eine Straße zu sperren und dadurch den Verkehr nur an andere Stellen zu verlagern. „Man muss es gesamt betrachten.“

Die Zukunft sieht der OB „sicher im ÖPNV“, auch wenn eine hohe Qualität, wie in der Stadt, „auf dem Land nicht zu schaffen sein wird“. Aber auch andere Dinge können den besten Absichten einen Strich durch die Rechnung machen, wie zu erfahren war. So sei zwar der politische Entschluss für einen Ringbus in Kempten gefasst worden, auch Gelder bereitgestellt – „aber es fehlen die Busfahrer“.

Aufenthaltsräume für junge Menschen: Da habe sich, so Kiechle, schon viel in eine positive Richtung bewegt, aber den Rückmeldungen zufolge sei das meiste davon „viel zu organisiert“. Potential sah er in Projekten wie Graffiti in der Kreisel-Unterführung am Pfeilergraben oder dem Kulturquartier (KQA).

Klimakatastrophe: Wie Maier angab, wird im Klimarat in München von höheren Temperaturen um plus fünf Grad in der Stadt gesprochen. „Das ist viel“ und erfordere andere Verschattungen sowie Begrünung der Gebäude. Ein wichtiges Thema sei zudem die „Niederschlagsmengen bei Starkregen aufzufangen“, z.B. indem man den Boden durchlässiger mache. Priorität hat für Kiechle, auf „den eigenen Einflussbereich“ zu schauen – Stichwort Schwammstadt oder Durchgrünung etc.

Vieles sei bereits Standard. Problematischer sei der Altbestand und da besonders „der aus der Nachkriegszeit“, so Maier. „Wir brauchen gute Lösungen, die sich Menschen mit niedrigem Einkommen auch leisten können.“ Genossenschaftliches Denken liegt seines Erachtens „wieder im Trend“. Zuversichtlich stimmte ihn, dass „die jüngere Generation ein anderes Wertesystem“ habe als das bisherige.