Der neue Schulkalender „Wald, Wild und Wasser“ ist da

Bei der Kalenderschau (v.l. hinten): Manfred Werne und Basti Kohler vom KJV-KE, Annalena Kohler, Theresa Albrecht, Ronja Briechle, Miriam Briechle, Luisa Beer. Knieend: Sebastian Albrecht, Marlene Albrecht, Victoria Albrecht und Wachtelhund Teo. © Foto: Manfred Werne

Kempten/Allgäu – Fuchs, Has, Hirsch: Mit dem „Schulkalender-2023 – Wald, Wild und Wasser“ für die dritte und vierte Jahrgangsstufe beschäftigen sich Kinder intensiv mit Tieren aus der Heimat.

Ab sofort gibt es den neuen Schulkalender „Wald, Wild und Wasser“, bei dem jeden Monat ein anderes heimisches Wildtier im Fokus steht. Der Kalender wird jährlich vom Bayerischen Jagdverband in Kooperation mit dem Landesfischereiverband Bayern herausgegeben.

Jeden Monat ist ein anderes Tier mit kindgerechten Texten zu sehen. Dazu gibt es Mitmach-Aktionen und Malvorlagen. „Das diesjährige Thema des unterrichtsbegleitenden Kalenders liegt uns allen besonders am Herzen“, so der 1. Vorsitzende des Kreisjagdverbandes Kempten, Dr. Manfred Ziegler: „Der Schutz von Wildtieren und deren Lebensräumen und das richtige Verhalten in der Natur. Wir Jägerinnen und Jäger im Bayerischen Jagdverband und Fischerinnen und Fischer im Landesfischereiverband beginnen bereits Kinder im Grundschulalter dahingehend zu schulen.“

Der Kalender wird von Begleitmaterial auf den Homepages www.jagd-bayern.de und www.lfvbayern.de ergänzt. Zudem findet ein großer Kreativwettbewerb statt. Privatpersonen können den Kalender über die BJV-Service ­GmbH (www.bjv-service.de) erwerben.

kb