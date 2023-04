Der TSV Altusried ehrt seine Mitglieder

Lächelnd in die Kamera blicken (v.l.) Roswitha Hemmerle, 1. Vorsitzende des TSV Altusried, Gebhard Hörmann, ausgezeichnet mit dem Ehrentaler des Marktes Altusried in Bronze und Joachim Konrad, 1. Bürgermeister Altusried.

Jahreshauptversammlung

Altusried – Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Altusried berichtete die Vorsitzende Roswitha Hemmerle dass das vergangene Sportjahr nach der Corona-Zeit wieder ein normales war. Somit konnten die gängigen Veranstaltungen wieder ohne Probleme durchgeführt werden: KGW-Turnerjugendtreffen, Nikolausturnier, Skitouren, Nikolauseinzug, Kinderfasching und die Theateraufführung „Pension Schöller“ im Theaterkästle. Sie bedankte sich bei allen Übungsleitern und Mitarbeitern für ihren Einsatz.

Von der Freilichtspiel GmbH sei das Angebot gekommen, die Spielerhütte bei „Ronja Räubertochter“ zu bewirten. Abteilungen, die dafür mit fünf bis sieben Personen bereit wären, könnten an einem Wochenende 500 Euro bekommen. Die Geschäftsstelle sei mit einem neuen PC und einem neuen Laptop auf einen aktuellen Stand gebracht worden. Roswitha konnte leider den langjährigen Abteilungsleiter der Stockschützen (mehr als 20 Jahre) nicht verabschieden, da er erkrankt war. Die kommissarische Leitung der Abteilung habe erfreulicherweise Alfred Bay übernommen.

Besonders schön sei es, dass ab September die Leichtathletikabteilung den Sportbetrieb wieder aufnehmen werde. Am 15. August werde in Kempten eine Benefizveranstaltung für Behinderte veranstaltet mit verschiedenen Lauf- und Radstrecken. Altusried sei als Partnergemeinde gewonnen worden und werde z. B. eine Verpflegungsstation im Freilichtspielgelände einrichten.

Die Vorsitzende beendete ihren Bericht mit der Mitteilung, dass der TSV Altusried zur Zeit 15 Abteilungen und 1.806 Mitglieder habe. Der Kassier Hans Peter Herb erläuterte in sehr anschaulicher Weise die Ein- und Ausgaben des Vereins und konnte einen soliden Kassenstand vorweisen. Nachdem der Kassenprüfer Philip Klüpfel eine tadellose Kassenführung bestätigt hatte, wurden der Kassier und die Vorstandschaft einstimmig entlastet. Maiky Müller hatte mit Unterstützung durch Matthias Unglert wieder eine umfangreiche Bilder- und Videoschau zusammengestellt, mit der die Mitglieder auf beeindruckende Weise Einblick in die Jahresarbeit der 15 Abteilungen gewinnen konnten.

Ehrungen durch den BLSV

Durch den BLSV wurden langjährig tätige Ehrenamtliche des Sportvereins mit Urkunden und Ehrennadeln geehrt.

Verdienstnadel in Bronze:

Hagemann Ludger: Zehn Jahre Abteilungsleiter Badminton

Unglert Matthias: Zehn Jahre Abteilungsleiter Tischtennis

Ehrenmitglieder

Auf Grund jahrelanger Verdienste für den TSV wurden zwei Mitglieder zu neuen Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt:

Georg Unglert: 28 Jahre Leiter der Fußballabteilung; schreibt seit 1972 die Spielberichte für die Allgäuer Zeitung; erhielt 2021 den Ehrenamtspreis des Bayerischen Fußball-Verbands

Hartmann Wolfgang: 24 Jahre Kassier in der Fußballabteilung; 27 Jahre Kassier im Hauptverein; viele Jahre in leitender Funktion im Spielmannszug

Ehrennadel in Gold (50 Jahre Mitglied):

Feldmeier Elisabeth

Klaus Marion

Sommer Marianne

Rausch Hans

Sutter Wilfried

Weizenegger Otto

Ehrennadel in Silber (25 Jahre Mitglied):

Engelmann Larissa

Eß Waltraud

Gegenbauer Angelika

Geiß Andrea

Geiß Claudia

Hemmerle Roswitha

Koch Martina

Nietsche Verena

Rick Sabine

Rottach Rebecca

Rottmar Dagmar

Verspohl-Nietsche Sabine

Widmann Christine

Beinroth Robin

Greither Roman

Hailer Armin

Hörmann Gebhard

Kamps Maximilian

Kracker Josef

Leidner Horst

Nietsche Christoph

Schmid Peter

Dr. Weiß Walter

Ehrenurkunde (60 Jahre Mitglied):

Geier Franz

Lewerenz Erwin

Müller Stefan

Ehrenurkunde (75 Jahre Mitglied):

Prechtel Fini

Walter Burkhart

Ehrentaler des Marktes Altusried in Bronze

Hörmann Gebhard: Mehr als 20 Jahre Übungsleiter in der Skiabteilung

Neuwahlen

Heribert Hartmann führte als Wahlleiter die Neuwahlen durch. Alle Kandidaten wurden per Akklamation einstimmig für die nächsten drei Jahre gewählt und nahmen die Wahl an: 1. Vorsitzende, Roswitha Hemmerle; 2. Vorsitzende, Corinna Kekeritz; Kassier, Hans-Peter Herb; Schriftführer, Lars Top; Beisitzer: Petra Englisch, Nicole Kromat-Vogl, Julia Maier, Silke Mandlmeier, Rita Wahl, Ludwig Mayer, Michael Müller, Mathias Schneider; Kassenprüfer: Britta Krull, Philip Klüpfel.

Grußwort des 1. Bürgermeisters Joachim Konrad

Der 1. Bürgermeister Joachim Konrad freute sich über den gesunden Kassenstand beim TSV und darüber, dass der Sportplatz wieder durch die Leichtathletik belebt werden soll. Er meinte, dass die Integration der Sportstudios in die Kindergärten (alt und neu) gut gelungen sei. Außerdem hob er den Nikolauseinzug hervor, da durch die Einnahmen, die in einen Hilfsfond fließen, viele Kinder unterstützt werden können. Anschließend warb er dafür, dass möglichst viele Vereinsmitglieder beim großen Freilichtspiel im Jahr 2025 über den Bauernkrieg 1525 mitspielen sollten. Ebenso legte er die Mitarbeit und die Teilnahme an dem Benefizlauf für Behinderte ans Herz. Allen Übungsleitern dankte er für ihren Dienst an der Jugend und wünschte der neuen Vorstandschaft eine glückliche Hand.

Ausscheidende Vorstandsmitglieder

Roswitha Hemmerle bedankte sich beim ausscheidenden Schriftführer Christian Botzenhardt (30 Jahre) und bei ihrer Stellvertreterin Maria Hörmann, die sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl stellte. Diese lobte die Teamarbeit des Vorstandes und erinnerte an fünf Projekte, die in ihrer Amtszeit gemeinsam verwirklicht werden konnten: Einrichtung von zwei Sportstudios; Neugestaltung der Geschäftsstelle; Erstellung einer neuen Homepage; Erneuerung der EDV-Anlage; Anstoß zum Start der Kinderleichtathletik im September. Großen Applaus bekam Maria vor allem für ihren Einsatz während der Corona-Maßnahmen.