Der TSV Kottern verabschiedet fünf Spieler

Von: Emanuele Domenico

Kempten - Zum Abschluss einer Saison trennen sich oftmals auch die Wege von einigen Spielern und ihren Vereinen; so auch beim TSV Kottern. Vor dem Anpfiff der letzten Bayernligapartie der auslaufenden Saison 2022/23 wurden einige Spieler verabschiedet.

Emre Sahin (23) der zum Beginn der Saison vom SV Reutte gekommen war, geht zum Bezirksligaaufsteiger FC Wiggensbach. Aufgrund einiger Verletzungen konnte er sich im internen Duell mit seinem Kumpel Antonio Mormone nicht durchsetzen. „Natürlich ist es schade, aber ich will spielen und ich will mich weiterentwickeln, daher habe ich mich zu diesem Schritt entschieden.“

Mirhan Kaya (26), der die letzten sieben Jahre beim TSV Kottern gespielt hat und zu einer festen Größe geworden ist, pausiert erst einmal. Er steckt mitten in seinem Studium. „Zweigleisig habe ich probiert und in der Schlussphase meines Studiums klappt das einfach nicht. Ich musste Prioritäten setzen und werde erstmal pausieren und mich voll auf das Studium konzentrieren. Wer weiß, vielleicht komme ich nächstes Jahr schon wieder zurück.“

Nico Beutel wechselt von Kottern zurück nach Thalhofen

Ähnliche Gründe sind es bei Nico Beutel (26), der zum Bezirksligisten FC Thalhofen zurückkehrt, von dem er vor zwei Jahren gekommen war und eine beeindruckende Entwicklung gemacht hat. „Ich mache meinen Fachwirt und da ist der zeitliche Aufwand in der Bayernliga zu groß. Aber ich freue mich auch auf Thalhofen, da werde ich mit meinem Kumpel Robin Volland zusammenspielen.“ Eine Rückkehr schloss auch er nicht aus.

„Ein weinendes und ein lachendes Auge“

Julian Feneberg (29) spielte 12 Jahre für den TSV Kottern – von der Jugend an. Er war immer ein wichtiger Spieler, der in seinen 129 Bayernligaspielen für den TSV Kottern immer eine verlässliche Persönlichkeit auf dem Platz war. In der abgelaufenen Saison hatte er mit vielen Verletzungen zu kämpfen, die ihn zu diesem schweren Schritt bewogen haben: „Es ist ein sehr komisches Gefühl, mit dem Wissen, dass es das letzte Spiel war, den Rasen zu verlassen. Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Die Zeit beim TSV Kottern wird mir immer in Erinnerung bleiben.“

Der vom FC Sonthofen gekommene Boran Özden (20) kehrt nach zwei Jahren beim TSV Kottern zum FC Sonthofen zurück – nachdem dieser aufgestiegen ist, sieht man sich zumindest zweimal auf dem Platz wieder.