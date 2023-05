Der TSV Kottern gewinnt zum Abschluss

Von: Emanuele Domenico

Mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Hallbergmoos beendete der TSV Kottern die Bayernligasaison. © Thomas Thienel /Eibner-Pressefoto

Der TSV Kottern hat im letzten Saisonspiel der Bayernliga Süd am vergangenen Samstag den VfB Hallbergmoos mit 2:1 (0:0) besiegt und damit die erfolgreichste Spielzeit der Neuzeit mit 60 Punkten beendet.

Beim TSV Kottern ging es „nur“ um einen guten Saisonabschluss, während beinahe zeitgleich der Titelkampf in der Bundesliga statt-fand. Damit lässt sich die für Kotterner Verhältnisse geringe Zuschauermenge vielleicht erklären. Bei den Gästen dagegen, ging es um die kleine Chance mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des TSV Rosenheim auf einen Relegationsplatz zu klettern.

Der TSV Kottern trifft nach dem Wiederanpfiff

Nach der Verabschiedung einiger Kotterner Spieler ging es etwas verspätet los. Doch der VfB Hallbergmoos spielte nicht gegen den Abstieg, es war eher ein gemütliches Fußballspiel auf beiden Seiten. Obwohl den Gästen der erste Torschuss gehörte, war der TSV Kottern die Spiel bestimmende Mannschaft. Trotz einiger Chancen der Gastgeber blieb es bis zur Halbzeit beim 0:0.

Nach dem Wiederanpfiff fiel in der 51. Minute das 1:0 durch Christopher Duchardt; nach Vorarbeit von Matthias Jocham und dem Pass von Roland Fichtl. Keeper Fabian Müske war dieses Mal chancenlos, auch wenn er zuvor und auch im weiteren Verlauf seine Mannschaft mit seiner Leistung vor einigen Toren bewahrte. In der Folge hatten die Hausherren noch einige gute Chancen, bei denen oft das Aluminium rettete.

Julian Feneberg trifft zum Abschied

Zwischenzeitlich führte der TSV Rosenheim mit 2:0 (54.), ein Aufbäumen war nicht wirklich erkennbar. Trotzdem gelang dem VfB Hallbergmoos in der 85. Minute aus dem Nichts der Ausgleich durch Tobias Krause, 1:1. Die angepeilte 60 Punkte Marke war in Gefahr für den TSV Kottern. Doch in der 89. Minute war es der eingewechselte Julian Feneberg, der sich gebührend verabschiedete: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte er den dafür fälligen Strafstoß zum 2:1 Endstand.

„Nach dem Spiel ist der Abstieg jetzt klar. Wir haben es auch schon ein Stück weit kommen sehen und haben uns darauf vorbereitet, so dass es heute eher ein ruhiges Bayernligaspiel war. Glückwunsch zum Sieg und wir hoffen, wir sehen uns in einem Jahr wieder hier,“ zeigte sich Florian Brachtel vom VfB Hallbergmoos sehr gefestigt.

Trainer Wiblishauser zufrieden

„Die Jungs haben die Saison über großartiges geleistet, heute war nicht mehr so viel Druck auf dem Kessel, trotzdem haben die Jungs ein gutes Spiel gezeigt. In der ersten Halbzeit war nicht so viel zu holen, aber in der zweiten war es dann besser und es freut mich, dass Jule sich noch mit einem Tor belohnen konnte für seinen langjährigen Einsatz“, äußerte sich ein zufriedener Kotterner Trainer Frank Wiblishauser.