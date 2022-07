„Massive Lücken“ in der wissenschaftlichen Aufarbeitung

Der Vertrag steht: Kemptens NS-Geschichte wird transparent aufgearbeitet

Von: Martina Ahr

Freuen sich über das Zustandekommen des Vertrages: (vorne v.li.) Prof. Dr. Andreas Wirsching (Leiter IfZ) und Oberbürgermeister Thomas Kiechle, dahinter (v.li.) Kemptens Stadtarchivar Dr. Franz-Rasso Böck, Markus Naumann (1. Vorsitzender der Erinnerungskommission sowie des Heimatvereins Kempten), Prof. Dr. Martina Steber (2. stellv. Leiterin IfZ), Kulturamtsleiter Martin Fink. © Christine Tröger

Kempten – Kemptens NS-Vergangenheit wird aufgearbeitet. Der Vertrag zwischen Stadt und Institut für Zeitgeschichte München – Berlin (IfZ) ist unterzeichnet.

Die Behörden: Welche Rolle hatte die Stadtverwaltung? Die Bevölkerung: Wie hat sich die nationalsozialistische Ideologie in der Stadtgesellschaft eingenistet? Wie haben sich Verbände, bürgerliche Vereine und Eliten positioniert? Welche Handlungsspielräume hatten die Menschen? Haben sie diese genutzt? Und der Blick auf die Opfer: Wie funktioniert der Mechanismus von Ausgrenzung und Verfolgung?

Diese drei Themenkomplexe stehen im Zentrum des großangelegten Forschungsprojekts zur Gesellschaftsgeschichte Kemptens im Nationalsozialismus. Der Vertrag zwischen Stadt und Institut für Zeitgeschichte München – Berlin (IfZ) ist nun unterzeichnet.



„Hinsehen auf die eigene Geschichte“, selbst wenn man lieber wegsehe, sei das Ziel, das sich die Stadt nach einem „langen, nicht einfachen Weg“ gesetzt habe, sagt OB Thomas Kiechle.

In den letzten Jahren habe man sehr um das Thema Aufarbeitung gerungen, erinnert Kulturamtsleiter Martin Fink. Inzwischen sei klar, dass der Umgang mit dem Nationalsozialismus in Kempten zwei unterschiedliche Ansätze verfolgen müsse: Es gehe einerseits um die Frage „Wie wollen wir uns erinnern?“; dafür sei die Kommission für Erinnerungskultur da, die im vergangenen Jahr, nach der Diskussion um die Knussertstraße, ihre Arbeit aufgenommen hat. Weitere Schritte seien das Zeitzeugenprojekt (Anfang 2022 gestartet), ein Stadtrundgang (im Juni 2022 gestartet) und Workshops für junge Menschen im Stadtmuseum.

„Massive Lücken“ in der wissenschaftlichen Aufarbeitung

Der zweite Ansatz sei die wissenschaftliche Aufarbeitung. Man habe, so Fink, festgestellt, dass es in diesem Punkt noch „massive Lücken“ in der Stadt gebe.



Diese Lücken will nun Dr. Rouven Janneck, ein Historiker des IfZ, schließen. Sein Projekt ist für zweieinhalb Jahre angesetzt. Begleitet wird er in seiner Forschungsarbeit von einem Beirat, der sich zusammensetzt aus Prof. Dr. Martina Steber (IfZ), einer noch nicht bestimmten Person aus der Erinnerungskommission, Prof. Dr. Dietmar Süß (Universität Augsburg) und Prof. Dr. Sabine Mecking (Philipps-Universität Marburg).



Zu Buche schlägt das Projekt über die gesamte Laufzeit mit etwa 280.000 Euro.



Datenlage schlechter als man denkt

„Man hat oft die Vorstellung, dass historische Aufarbeitung schnell geht“, sagt IfZ-Leiter Prof. Dr. Andreas Wirsching. Das sei aber nicht der Fall. Tatsächlich ist die Datenlage zum Nationalsozialismus deutlich schlechter, als man im Allgemeinen annehme. In Deutschland gebe es beispielsweise nur noch zwei Bestände an Gestapo-Akten, obwohl die Forschung zeige, dass die Bevölkerung sich rege mit der Ges­tapo ausgetauscht und Menschen denunziert habe.



Die großen Überlieferungslücken stammen von Datenvernichtungen gegen Ende der NS-Zeit und einige der Lücken seien auf Kriegsschäden zurückzuführen, erklärt Steber. So gebe es auch nur wenige NSDAP-Ortsgruppen, deren Material noch vorhanden ist. Außerdem seien nach 1945 häufig „Akten kassiert“ worden, man habe versucht, Daten verschwinden oder vernichten zu lassen. Gerade bei privaten Nachlässen sei es oft Zufall, ob Quellen noch vorhanden sind oder nicht.



Arbeit mit schriftlichen Quellen

Es gehe nun vor allem darum, die Datenlagen des Stadtarchivs zu erfassen. Dort gibt es u.a. den Nachlass von Otto Merkt und alte Zeitungsausgaben. Zeitzeugenberichte spielen im Forschungsprojekt weniger eine Rolle – nicht nur, weil es kaum noch Zeitzeugen gibt. Wirsching erläutert, dass diese mündlichen Quellen „erkenntnistheoretisch schwierig“ seien und ihnen daher kein großer Anteil zukomme. Der Fokus werde daher auf schriftlichen und bildlichen Quellen liegen.

Steber, zum 1. Juni zur Professorin für Neueste Geschichte an der Universität Augsburg berufen, freut sich über die in Kempten entstandene „Verbindung von Wissenschaft, Kulturarbeit und kommunaler Politik“.

Kontinuierliches Forschen

Dass eine Stadt in der Größe Kemptens und ohne eigene Universität sich auf ein solches Projekt einlasse, sei „recht innovativ“ und kein häufiger Fall. Coburg etwa schlage einen ähnlichen Weg ein. Meist seien es aber größere Universitätsstädte wie etwa München, denen die Nähe zur Wissenschaft ohnehin schon gegeben sei, die sich dann einem solchen Projekt stellen.

Allerdings, schränkt Steber ein, dürfe man nicht davon ausgehen, dass nach Ablauf der zweieinhalb Jahre die Kemptener Geschichte „ausgeforscht“ sei. Ziel ist, einen Überblick zu bekommen. „Es wird dann neue Fragen geben: So funktioniert Forschung.“



Final wird ein Buch entstehen, das Interessierten die erarbeiteten Informationen zugänglich macht.