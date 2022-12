Der zerstörte Rappenalpbach hat ein juristisches Nachspiel

Die fragwürdige Begradigung des Rappenalpbachs hat nun ein juristisches Nachspiel. © Udo Schmitz/Bund Naturschutz

Oberallgäu – Zur fragwürdigen Begradigung des Rappenalpbachs hat das Bayerische Verwaltungsgericht Augsburg eine erste Entscheidung getroffen.

Das Landratsamt Oberallgäu habe die Alpgenossenschaft wegen der illegalen Begradigung des Rappenalpbachs dazu verpflichtet, noch vor dem Wintereinbruch Sofortmaßnahmen durchzuführen, wie die Behörde in ihrer Pressemitteilung vom Mittwoch schreibt. Dazu habe unter anderem die punktuelle Öffnung der geschaffenen Dämme gehört, um die Hochwassergefahr bei Starkregenereignissen und der Schneeschmelze im Frühjahr zu reduzieren. Des Weiteren seien Vorbereitungsmaßnahmen für die spätere Sanierungsplanung angeordnet worden. Gegen diese Anordnung habe die Alpgenossenschaft Klage eingereicht und beim Verwaltungsgericht einstweiligen Rechtsschutz beantragt, wie es weiter heißt.

Um ihren Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz zu begründen, habe die Alpgenossenschaft unter anderem mit einem Aktenvermerk des Landratsamtes argumentiert der – so die Rechtfertigung der Älpler – als Baugenehmigung missverstanden habe werden können. Dem sei das Verwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 6. Dezember nicht gefolgt und habe festgestellt, dass es sich bei den Arbeiten am Rappenalpbach eindeutig um nicht genehmigte Gewässerausbaumaßnahmen gehandelt habe. Ausgehend von äußerem Erscheinungsbild und Inhalt, so das Gericht weiter, könne im Aktenvermerk „aus Sicht eines objektiven Empfängers unter keinen Umständen eine Genehmigungsentscheidung zur Durchführung eines Gewässerausbaus in dem durchgeführten Umfang gesehen werden.“

Den Antrag auf einstweiligen Rechtschutz habe das Verwaltungsgericht laut Landratsamt in dieser richtungsweisenden Entscheidung daher abgelehnt. Aufgrund der Entscheidung des Verwaltungsgerichts können die angeordneten Sofortmaßnahmen nun vom Landratsamt in Ersatzvornahme, d.h. auf Kosten der Alpgenossenschaft beauftragt werden, so die Verlautbarung der Behörde abschließend. Kurz nach Redaktionsschluss für diese Ausgabe war eine Pressekonferenz anberaumt. Ein Bericht dazu folgt am kommenden Mittwoch.