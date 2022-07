Wie kann Kempten den Müll reduzieren?

Dezent oder knallig? Tourismus-Beirat diskutiert über städtische Mülltonnen

Von: Susanne Lüderitz

Teilen

Das Fotomotiv Freitreppe wird durch die orangene Tonne nicht gerade aufgewertet, so eine Meinung. © Susanne Lüderitz

Kempten – Wie sollen die Mülleimer an historischen und touristischen Orten in der Innenstadt aussehen? Diese Frage war kürzlich Thema im Beirat für Tourismus und Stadtmarketing.

Groß und leuchtend, in „kommunalem Orange“ oder klein in dezentem Schwarz oder Grün: Wie sollen die Mülleimer an historischen und touristischen Orten in der Innenstadt aussehen? Diese Frage war kürzlich Thema im Beirat für Tourismus und Stadtmarketing.

„Es geht mir um die Optik von Abfallbehältern an sensiblen Stellen“, sagte Wolfgang Hennig (SPD), der das Thema aufwarf, und bezog sich dabei zum Beispiel auf die große orange städtische Mülltonne. Mit einer Getränkekiste für Pfandflaschen „auf Augenhöhe“ leuchtet sie an der Freitreppe. Auch Prof. Dr. Guido Sommer von der Hochschule Kempten war bereits aufgefallen, dass diese Tonne das Fotomotiv Freitreppe nicht gerade aufwerte.

Müllberge mit Corona

Wie Dagmar Lazar, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung erklärte, sind derzeit 41 der orangen 70-Liter-Tonnen in der Innenstadt im Einsatz. Sie waren 2020 eingeführt worden, weil die Mülleimer in dieser Zeit permanent überquollen und Pappkartons, Servietten, Kaffeebecher und Getränkeflaschen neben den Behältnissen auf dem Boden verstreut lagen. Dass das Müllaufkommen derart anschwoll, bringt der Leiter des Städtischen Betriebshofs, Michael Kral vor allem mit der Corona-Pandemie in Zusammenhang. Während es im Jahr 2016 noch rund 185 Tonnen Kehricht pro Jahr waren, lag die Zahl im Jahr 2019 bereits bei 237 Tonnen. Die Steigerung ging beständig weiter: 2021 waren es etwa 285 Tonnen und für das Jahr 2022 zeige die Tendenz noch einmal nach oben.

Pfandringe und -kisten für die Würde

Kral sei mit den neuen orangenen Tonnen zufrieden und erklärt, dass noch mehr von ihnen aufgestellt werden sollen. Die Deckel verhinderten außerdem, dass die Krähen den Müll im Umfeld verteilen. Auch die Einführung der Pfandflaschen- und Pfanddosenbehältnisse, aus denen Flaschensammler ihre Beute in würdevollerer Art und Weise entnehmen können, als sich im gesamten Eimer durch den Dreck zu wühlen, habe sich bewährt. „Auch die öffentliche Sichtbarkeit macht deutlich, dass Pfandflaschen kein Abfall, sondern durch Ihre Wiederverwendung wertvolle Ressourcen sind“, schreibt Kral. Daneben würden auch die Behälter für Pizzakartons gut angenommen und sorgten dafür, dass die Mülleimer nicht permanent durch quersteckende Pappendeckel blockiert seien.



Wie kann Kempten den Müll reduzieren?

„Das System als solches stellt keiner in Frage“, war es Prof. Sommer wichtig zu präzisieren, „nur halt an sensiblen Bereichen“. Joachim Saukel (FW-ÜP) fragte sich, ob es möglich wäre, trotz der Kosten und des Arbeitsaufwands mehr von den großen Unterflurbehältern zu installieren und Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Management Kempten, sprang gleich auf den Zug auf. Er erklärte, dass mit den Möglichkeiten von „Smart City“ (wir berichteten) das Allgäuer Überlandwerk auch den Füllstand solcher Behälter messen könne. Somit gebe es keine müllspeienden Eimer mehr.

Außerdem ziehe demnächst der Gründer des Mehrweggeschirrs „Relevo“ nach Kempten. Bei diesem System kann mittels QR-Code der Standort der Teller bestimmt werden. Rückgabe ist auch bei den anderen Stellen möglich, die das System anbieten.



Hotelbetreiber und Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Michael Heel warf die Möglichkeit auf, die kommende bundesweite Mehrwegpflicht in Kemptens Gastronomie auch für Betriebe unter 45 Quadratmetern vorzuschreiben, denn der „klassische Imbiss“ sei nun einmal so klein.



Der Beirat will an den Themen Mülleimer und Mehrweggeschirr dranbleiben.