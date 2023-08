Die Allgäuer Festwoche 2023 ist eröffnet

Von: Martina Ahr

Beim traditionellen Auftakt im Stadttheater Kempten war Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek zu Gast. © Christine Tröger

Die Festwoche ist eröffnet. Zum traditionellen Auftakt im Kemptener Stadttheater war Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek zu Gast.

Die Vorfreude von Festwochenfans, Beteiligten und Organisatoren war so groß, dass der Auftakt in diesem Jahr größer ausfiel: Damit für mehr Gäste Platz vorhanden ist, durften Besucherinnen und Besucher auch im TheaterOben Platz nehmen, in dem das Geschehen auf der Bühne live übertragen wurde. Die Stadtkapelle Kempten und Patrizia Unger mit Toni Eberle boten einen fröhlichen musikalischen Rahmen.

„Fast wieder Routine“ sei es, wie sich die Festwoche jetzt, nach den Ausnahme-Festwochen der letzten Jahre, anfühlt, findet Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Beinahe allerdings nur, schiebt er nach. Doch er hoffe, dass die Festwochenbesucher nicht bemerken, an welchen Stellen sich trotz „alter Festwoche“ keine Routine mehr eingestellt habe.

Es wird eben immer komplexer: Die Krisen, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen und Aufgaben, denen sich die Kommunen stellen müssen. „Wir befinden uns in Zeiten des Umbruchs“, sagt Kiechle. Da seien die Kommunen in der Pflicht, aber auch der einzelne. Es gelte jetzt: Selbstorganisation stärken und nicht mit Worten zu zündeln.

Kiechle bat Gerhard Pfeifer, Geschäftsführer der Pfeifer Holding GmbH & Co. KG und Präsident der IHK Schwaben, auf die Bühne, um sich bei ihm zu informieren: Wie steht es denn aktuell um die Wirtschaft im Allgäu?

Man sei in der Region breit aufgestellt, bediene viele unterschiedliche Branchen und verfüge über vielfältige Industrie, so Pfeifer. Die Beschäftigungsrate sei hoch und die Auftragsbücher gut gefüllt, wenn es auch, gerade in der Baubranche, aufgrund der Zinserhöhungen schwieriger werden könnte. Als Risikofaktoren, die den wirtschaftlichen Erfolg bremsen könnten, sieht er vor allem den Fachkräftemangel, der insbesondere den Tourismus betreffe. Auch störe ihn, dass Autos „zunehmend negativ besetzt“ seien und deshalb Unsicherheiten bei Investitionen in der Infrastruktur herrschten.

IHK-Präsident kritisiert ehemaligen Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller

Scharf kritisiert Pfeifer „die Bürokratie“ und richtet sich direkt an den anwesenden Dr. Gerd Müller, Generaldirektor der UNIDO. Er hatte in seiner Zeit als Bundesentwicklungsminister das europäische Lieferkettengesetz entscheidend vorangetrieben. Damit sind große Unternehmen seit diesem Jahr dazu verpflichtet, Verantwortung für ihre Zulieferer zu übernehmen und gegen Menschenrechtsverstöße, zum Beispiel Kinder- und Zwangsarbeit vorzugehen. „Die regionale Industrie findet dieses Gesetz nicht gut“, sagt Pfeifer.

Trotzdem bleibt Pfeifer optimistisch. In seiner langen Historie sei das Allgäu eine raue Landschaft und die Menschen dennoch immer kreativ gewesen, damit umzugehen. Ein Mangel an Risikobereitschaft durchziehe Deutschland, man verlagere vieles an den Staat, in manchen Punkten sei das dankenswerterweise so, in manchen bedauerlicherweise. Pfeifer appelliert daran, mehr Bereitschaft zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen.

Fachkräftemangel ist ein großes Problem

Auch die Dekanin der Fakultät für Soziales und Gesundheit an der Kemptener Hochschule und Professorin für Gesundheitsökonomie, Dr. Astrid Selder, sieht den Fachkräftemangel als wachsendes Problem. Sie steht Kiechle Rede und Antwort zum Thema Sozial- und Gesundheitswesen.

Der Fachkräftemangel, so Selder, betreffe längst nicht nur die Pflegeberufe, sondern alle Gesundheitsberufe. Es gebe Lösungsansätze. So seien viele Kliniken erfolgreich darin, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Aber man müsse die Folgewirkungen mitbedenken: Die Fachkräfte brauchen Wohnungen und Betreuungsplätze. Gleichzeitig müsse man berücksichtigen, dass durch die Anwerbung „Löcher in die Herkunftsländer“ gerissen werden.

Ein weiterer Lösungsansatz für mehr Personal ist, es Frauen zu vereinfachen, eine Arbeitsstelle anzunehmen. Pflegeberufe seien mehrheitlich von Frauen besetzt, doch auch heute noch übernehmen diese den Großteil der Familienarbeit zuhause. Hier sei es nötig, Konzepte zu schaffen, die den Frauen ermöglicht, z.B. in Teilzeit zu arbeiten.

Das Bild, das Selder zeichnet, sieht düster aus: „Es wird uns nicht gelingen, genügend Nachwuchs in die Versorgung zu holen, um die Versorgung wie bisher aufrechtzuerhalten.“ Deshalb müssen Fachkräfte zielgenauer eingesetzt und zunehmend Aufgaben an Ehrenamtliche ausgelagert werden. Fachkräfte müssen dann Unterstützung und Anleitung bieten. Dazu ist eine professionelle Koordination nötig. „Da sind Kommunen gefragt.“

Holetschek: „Das Allgäu ist eine Chancenregion“

Man müsse das Allgäu in die Zukunft führen, so der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Aber mit welchen Werten?

„Wir kommen aus einer Krise“, sagt Holetschek, die Pandemie sei noch nicht so lange her. Und es gelte seiner Meinung nach: „Jede Krise bringt eine Chance und die Politik muss den Rahmen setzen für diese Chancen.“ Er wolle, dass die Region Allgäu eine offene Region sei. Man müsse im Allgäu „eine Blaupause für offenes Denken“ sein. Ein „Das haben wir noch nie gemacht“ wolle er nicht gelten lasse. Stattdessen also das Allgäu als „Chancenregion“ mit mehr Investition in Bildung, Chancen an der Hochschule, Chancen in der beruflichen Bildung. Ohne Innovation gehe dabei nichts mehr, gerade der Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft müsse schneller gelingen, man dürfe sich nicht abhängen lassen.

Holetschek richtete sich auch an Landwirte mit einem deutlichen Statement: „Der Wolf gehört nicht hierher.“ Da müsse man auch ein Signal geben, ein Zeichen setzen. Auch für Tourismus und Gastronomie hat Holetschek eine klare Botschaft. Er wolle die Pandemiesonderregelung beibehalten, mit der während der Pandemie für Gastronomen weniger Mehrwertsteuer fällig wurde. Diese Ausnahmeregelung müsse erhalten bleiben.

Holetschek verspricht auch die Elektrifizierung der Bahn., gerade im vergangenen Jahr hat es in diesem Thema wieder eine Enttäuschung gegeben. Außerdem plädiert er für mehr Straßenbau und u.a. den Ausbau der B12.

Die Situation in Krankenhäusern beschäftigt Holetschek sehr. „Eine schwierige Lage, weil wir die Menschen verloren haben“, gerade auch während der Belastungen der Pandemie. „Es ist nicht kurz vor zwölf, sondern schon halb eins“, sagt er. Man dürfe für die Pflegenden nicht nur klatschen, sondern müsse liefern. Sein Lösungsansatz: Weniger Bürokratie, mehr Engagement, mehr Ehrenamt. Man müsse wahrscheinlich irgendwann die Hälfte aller Vorschriften abschaffen. Und „aber das meine ich zugespitzt“, wäre es wohl auch egal, welche Hälfte.

Bevor Holetschek die Festwoche eröffnet, verleiht er die Bayerische Staatsmedaille für Gesundheit und Pflege an den Vorsitzenden des Hospizvereins Kempten Oberallgäu Josef Mayr für dessen Engagement in der Hospizarbeit.