Die Allgäuerfestwoche 2023 soll wieder im großen Stil stattfinden

Von: Christine Tröger

Die Planungen für die Allgäuer Festwoche 2023 sind bereits fortgeschritten. © Lüderitz

Kempten – Die Planungen für die Allgäuer Festwoche 2023 machen Laune im Werkausschuss.

Das Festwochenteam vom Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltung ist fleißig mit den Vorbereitungen der Allgäuer Festwoche 2023 (12. bis 20. August) befasst. Im Werkausschuss diese Woche stellte Geschäftsführerin Michaela Waldmann die bereits fortgeschrittenen Planungen vor.

So soll die Allgäuer Festwoche wieder im großen Stil stattfinden. Das Gelände umfasst Stadt- und Linggpark, Königsplatz mit Markthalle und Vhs-Gelände sowie Staatliche Realschule und Wittelsbacherschule. Tagsüber sollen sechs Zugänge geöffnet sein, abends nur vier Hauptzugänge.

Allgäuer Festwoche 2023: Was sieht die Speisekarte aus?

Zuversichtlich ist Waldmann, was den diesjährigen Betrieb des Festzelts betrifft. Nach dem vielfach kritisierten Festbetrieb im vergangenen Jahr setzt sie auf Klaus Richter von Römersperger + Richter aus Eggenfelden. Es sei zwar „keine große Karte“ zu erwarten, dafür habe dieser sich im Vorfeld danach erkundigt, was die Leute hier gerne auf der Karte sehen würden. Der beliebte „Gockel“ sei in jedem Fall dabei. Darüber hinaus wolle Richter Bio, regional und auch fleischlose Speisen anbieten.

Mit im Boot seien auch wieder die bewährten Rettenberger Brauereien Zötler und Engelbräu; im Linggpark das Allgäuer Brauhaus und Stift; wie gehabt bleibt auch Heels Alpe im Stadtpark; in der Staatlichen Realschule der Mohrenwirt. Dieses Jahr sollen auch wieder Imbissbuden das kulinarische Angebot im Stadtpark ergänzen.

Zwar sollen Buden für Souvenirs, Süßwaren oder auch der BRK-Glückshafen auf dem Festgelände zu finden sein. Ein Riesenrad, wie Joachim Saukel (FW) es sich wünschte, dagegen nicht. Als Grund gab Waldmann an, den Platz für Zelte zu benötigen, da sie davon ausgehe, diese auch mit Ausstellern füllen zu können. Allerdings sollen Familien und Kinder mehr Angebote finden können.

Für Sonntag, 20. August, kündigte sie einen großen Trachtenumzug an, mit mehreren hundert Mitgliedern des Allgäuer Gauverbandes der Gebirgstrachten- und Heimatvereine. Neben einem vielfältigen Bühnenprogramm im Stadtpark wird es laut Waldmann auch die Kultur im Residenzhof wieder geben, das noch interessanter für junge Menschen werden soll.

Was diskutiert wird

Als Problem erweist sich das Lichterfest in diesem Jahr. Nicht nur 2. Bürgermeister Klaus Knoll befand den Platz im neu gestalteten Stadtpark dafür „ein bisschen eng“. Deshalb wird über eine örtliche Verlegung nachgedacht .Ein großes Thema war zudem Mehrweggeschirr und Nachhaltigkeit. Anregungen von 3. Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll (Grüne) und ihrer Fraktionskollegin Gerti Epple nahm Waldmann gerne zu ihrem bereits umfangreichen Konzept auf.