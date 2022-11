Die Allgäuer Wirtschaft schlägt Alarm

Von: Jörg Spielberg

Schlechte Stimmung bei den Allgäuer Wirtschaft. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen kennt die Erwartung der Unternehmer nur eine Richtung – nach unten. © Jörg Spielberg

Kempten/Allgäu – „Es muss seitens der Politik den Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistung effizient und unbürokratisch geholfen werden, damit schnellstmöglich ein Weg aus der Abwärtsspirale gefunden werden kann“, fordert der IHK-Regionalvorsitzende Kempten-Oberallgäu Markus Brehm bei einem Pressegespräch zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Region.

Beim Gespräch mit weiteren Vertretern der IHK und des Einzelhandels gab es wenig Positives von der regionalen Wirtschaft zu vermelden.

„Ein Sammelsurium aus Problemen führe“, so der IHK-Vize Robert Frank, „bei vielen Betrieben zu einer düsteren Einschätzung der Lage.“ Expoldierende Energie- und Rohstoffpreise, Fachkräftemangel, Lohnerhöhungen, eine nachlassende Inlandsnachfrage aufgrund von Inflation und gestörte Lieferketten lassen den regionalen Konjunkturindex im Vergleich zur Vorumfrage im Frühjahr um 15 Punkte auf 95 Punkte fallen (der IHK-Konjunkturindex ist das geometrische Mittel aus Geschäftslage und künftigen Erwartungen).

Obwohl die aktuelle Lage noch als stabil gilt, erwarten 41 Prozent der 805 befragten Unternehmer und Unternehmerinnen eine Verschlechterung ihrer Situation. Dies sind 16 Prozentpunkte mehr als im Frühjahr 2022. „Mit Ausnahme der unternehmensnahen Dienstleistungen und dem Transportgewerbe verlieren alle anderen Branchen wie Industrie, das Reise- und Gastgewerbe, die Bauwirtschaft sowie Groß- und Einzelhandel stark an Zuversicht“, so Brehm.

Angesichts der schlechten Erwartungen möchten 31 Prozent aller Unternehmen in Kempten und dem Oberallgäu ihre Investitionen im Inland reduzieren. Dieser Anteil hat sich seit der Frühjahrsumfrage 2022 verdoppelt. Fehlende Investitionen gefährdeten mittelfristig am Standort Allgäu zukunftsfähige und nachhaltige Industriearbeitsplätze. „Dieser Krisencocktail sorgt für Unsicherheit und kaum mehr Zuversicht. Das ist ein ernstes Alarmsignal“, betonte Frank.

Auch Tourismus betroffen

Eine dramatischen Umsatzeinbruch verzeichnet auch der Einzel- und Großhandel im Allgäu. Infolge des Kaufkraftverlustes durch zweistellige Inflationsraten und stockende Lieferketten bricht der Branchenindex ein. Halbleere Fußgängerzonen mit leeren Geschäften sind Zeugnis dieser Lage. Ebenso vermeldet das Reise- und Gastgewerbe rückläufige Buchungen. „Einen solch schlechten Buchungseingang in der Breite habe ich so noch nicht erlebt“, sagt Frank, der in Oberstdorf ein Hotel betreibt. Seine Branche leide zudem an steigenden Lohnkosten und Fachkräftemangel. „Wenn weiter viele Mitarbeiter unsere Branche verlassen, hat das Allgäu als Tourismusregion ein Problem.“

Taten statt Worte

Im Namen der IHK-Mitglieder stellt der IHK-Regionalvorsitzende an die Politik in Land und Bund konkrete Forderungen: So sollten die von der Politik angekündigten wirtschaftspolitischen Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden. Die Laufzeiten der Kohle- und Kernkraftwerke sollen so lange wie möglich verlängert werden, da Energieversorgung und Preissituation auch im Winter 2023/24 eine Herausfordrung blieben. Auch die Vorschläge der Gaskommission bezüglich der Preisbremsen müssten schnell umgesetzt werden. „Wem nützt die Gaspreisbremse im März, wir brauchen sie früher“, sagt ein verärgerter Markus Brehm.

Auch sein Vize Frank springt ihm bei: „Die vordringlichste Aufgabe der Politik ist es, den rasanten Anstieg der Energiepreise zu stoppen. Es muss angesichts der Lage jetzt schnell, direkt und ohne bürokratische Hürden den Unternehmen geholfen werden.“ Daneben müsse dem Fachkräftemangel weiterhin durch Aus- und Weiterbildung sowie einer gezielten Einwanderungspoltik begegnet werden.

Über so manche kommunalpolitische Entscheidung im Rahmen der Krise zeigten sich die Anwesenden allerdings verärgert. So sei eine „irrwitzige“ Erhöhung der Parkplatzgebühren in Kempten derzeit das absolut falsche Signal an die Herausforderung der Zeit. IHK-Vorstandsmitglied und Einzelhandelsvertreter Bori Kössel aus Immenstadt fordert von den Kommunalpolitikern, Bürokratie abzubauen und nicht der Wiederbelebung der Innenstädte nach Corona mit hohen Auflagen und Kosten bei u.a. Aktionstagen im Wege zu stehen. „Wir Einzelhändler können Energie einsparen, aber wir brauchen Freiräume, um unsere Geschäfte wiederzubeleben“, so Kössel.