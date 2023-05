DIE coolste Location beim Kemptener Jazzfrühling: KulturWirtschaft

Von: Christine Tröger

Alma Naidu in der Kulturwirtschaft © Tröger

Kempten – Beim Kemptener Jazz Frühling 2023 ließ Alma Naidus Stimme die Welt drumherum vergessen.

Gestern Abend ein absolut hörenswertes Konzert in Wohnzimmeratmosphäre in der KulturWirtschaft: Alma Naidu mit der eben erst erneut mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichneten Bassistin (E-Bass und Kontrabass) Lisa Wulff, Valentin Renner an den Drums und dem Gitarristen Philipp Schiepek war zu Gast in der Reihe „Women in Jazz“. Da ließ nicht nur Alma Naidus glasklare Stimme die Welt drumherum vergessen. Auch mit ihrem Wesen „umarmte“ sie das Publikum im ausverkauften Haus, animierte es als Chor mitzuwirken und begegnete ihm mit ihrer charmanten Art auf Augenhöhe. Musikalischer wie atmosphärischer Genuss pur!

Gespannt, wie sich das Karoline Weid Quartett heute Abend in der KulturWirtschaft macht und ob die Musik vom sperrig klingenden Namen der Kombo Heiri Känzig’s Travelin im Stadttheater heute auch so sperrig klingt. Infos unter www.klecks.de