Die Dorfläden in Haldenwang und Börwang sind im Minus

Von: Sabine Stodal

Teilen

Die aufgrund eines Personalengpasses verkürzten Öffnungszeiten des Dorfladens in Haldenwang sollen in Kürze wieder der Vergangenheit angehören. © Sabine Stodal

Haldenwang – Supermärkte und die IG Dorfentwicklung Börwang kämpfen um die Zukunft des Standorts der „Börwanger Steige“

Die beiden gemeindlichen Dorfläden in Haldenwang und Börwang schreiben rote Zahlen. Jochen Scheller, der Kämmerer der Gemeinde Haldenwang, der zugleich Geschäftsführer der Dorfladen Börwang GmbH ist, stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Jahresabschluss 2021 vor und beleuchtete die aktuelle Situation. Das Thema Dorfläden spielt auch bei der Frage nach der möglichen Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts an der Börwanger Steige eine Rolle.

Hierzu gibt es in der Bevölkerung kontroverse Meinungen (der Kreisbote berichtete). Anfang August gründeten einige Bürgerinnen und Bürger eine Interessengemeinschaft „IG Dorfentwicklung Börwang“. Eines ihrer Ziele ist die Verhinderung des Lebensmittelmarktes am angedachten Standort. Die beiden kleinen Nahversorger der Dorfladen Börwang GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Gemeinde Haldenwang ist, erwirtschafteten im Jahr 2021 ein Gesamtminus von 33.582 Euro (2020: -18.265 Euro). 13.800 Euro davon entfielen auf den Dorfladen Börwang, 19.700 Euro auf den Dorfladen Haldenwang. Um die Liquiditätslage zu verbessern, gewährte die Gemeinde dem Unternehmen 2021 einen Betriebskredit in Höhe von 30.00 Euro, der in eine Kapitalrücklage umgewandelt wurde.

Die Gemeinde Haldenwang bewilligt Zuschuss

Im laufenden Jahr sind die Erlöse und Aufwendungen ähnlich wie in 2021. Die Gemeinde hat darum einen Zuschuss von 20.000 Euro für dieses Jahr sowie vom weiteren 10.000 Euro Anfang 2023 bewilligt. „Wir haben versucht, die betrieblichen Aufwendungen zu stabilisieren, aber durch die Energiekrise und die Folgen des Ukrainekrieges erweist sich dies als schwierig“, sagte Jochen Scheller bei der Präsentation aller Zahlen.

Auch bei den Personalkosten sei aufgrund des Anstiegs des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Oktober 2022 auf zwölf Euro pro Stunde mit einem Anstieg zu rechnen. In Sachen Personal konnte er zugleich mit guten Nachrichten aufwarten. „Durch den Weggang der Leitung des Haldenwanger Dorfladens und ihrer Stellvertretung haben wir dort zurzeit einen Personalengpass und deutlich verminderte Öffnungszeiten“, so Scheller. Diese würden sich zum 1. Oktober wieder normalisieren, da beide Stellen neu besetzt werden konnten. Auch für den Dorfladen Börwang konnte eine neue Teilzeitkraft sowie eine Minijobberin gewonnen werden.

Feneberg bekundet Interesse am Standort „Börwanger Steige“

Ebenfalls um das Thema „Einkaufen im Ort“ drehte sich der Tagesordnungspunkt, bei dem Bürgermeister Josef Wölfle den aktuellen Sachstand zum angedachten Lebensmittelmarkt am oberen Ende der Börwanger Steige erläuterte. Nach Nahkauf und Edeka habe nun auch Feneberg Interesse an dem Standort bekundet, so der Rathauschef.

Aktuell entwickele das Unternehmen ein Konzept. „Wir werden uns alle Konzepte ansehen und dann irgendwann die Entscheidung fällen, ob es an dieser Stelle überhaupt einen Lebensmittelmarkt geben soll oder nicht – und wenn ja, welches Konzept umgesetzt wird.“ Der Gemeinderat machte sich am vergangenen Freitag im Rahmen einer Exkursion selbst ein Bild von Lebensmittelmärkten in drei verschiedenen Größen. Die Nachfrage der beiden Gemeinderatsmitglieder Monika Schneid und Manfred Gabler (beide Bündnis 90/Die Grünen), ob das Gerücht stimme, dass der Gemeinde ein alternatives Grundstück in der Dorfmitte angeboten worden sei, verneinte Wölfle.

Der Standort „Börwanger Steige“ polarisiert

Er berichtete zudem von der Gründung der Interessengemeinschaft „IG Dorfentwicklung Börwang“. Deren erklärte Ziele sind der Stopp der Planung zur Ansiedlung des Lebensmittelmarktes am Standort Börwanger Steige sowie die Verbesserung der Nahversorgung durch den Dorfladen oder durch einen kleiner dimensionierten Lebensmittelmarkt mit maximal 600 bis 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Weitere zentrale Anliegen der Mitglieder sind die Stärkung der Dorfmitte und Gestaltung eines Begegnungsbereichs für die Bürger aller Generationen sowie die Entwicklung eines Zukunftskonzepts zum Zweck einer nachhaltigen Dorfentwicklung im Sinne der Bürger, mit Unterstützung durch professionelle Dorfplaner. Die verbesserte Nahversorgung soll in ein Gesamtkonzept zur Dorfentwicklung eingebunden werden. Erste Gespräche mit Bürgermeister und Gemeinderäten haben bereits stattgefunden.