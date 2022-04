Die »freunde der kemptener museen« trafen sich zur Mitgliederversammlung

Der neue Vorstand des fkm (von li.) Karl-Heinz Frick (Beisitzer), Willibald Hermann (Schriftführer), Helmut Domnik (Beisitzer), Margarete Gradmann (Vorsitzende) und Peter Baldauf (Kassenwart). Nicht im Bild sind Franz Kiechle und Eckehard Rieper. © Brock

Kempten – Keine Vorträge, keine Kunstfahrten, keine Zusammenkünfte – nach zweijähriger, pandemiebedingter Abstinenz freute sich Margarete Gradmann, Vorsitzende des fkm, dass sich im Pfarrsaal von Sankt Lorenz viele Mitglieder des Vereins eingefunden haben: „Ich hatte schon Entzugserscheinungen!“

Auch Oberbürgermeister Thomas Kiechle war es ein Bedürfnis, mit diesem besonderen Verein wieder in Kontakt zu treten. Schließlich trägt der fkm seit 34 Jahren Verantwortung für das kulturelle Erbe der Stadt und dafür zeigte er sich dankbar. „Wir versuchen, mit dem schwer Erträglichen zurecht zu kommen“, so der OB im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Um die über 550 Geflüchteten unterzubringen, sei die Stadt sehr gefordert, wolle aber einen Beitrag leisten zur Bewältigung der Krise.



Die von Dr. Werner Scharrer und Ursula Winkler „bestens vorbereitete“ große Ausstellung der Schätze des fkm im Hofgarten war leider vom Pech verfolgt, musste Gradmann bei ihrem Rückblick auf die Vereinsaktivitäten einräumen. Die dafür vorgesehenen sechs Monate schnurrten wegen der Pandemie auf drei Wochen zusammen.

Sie ist stolz, in den 20 Jahren ihrer Vereinsleitung keinen Fehlkauf getätigt zu haben, und betonte, nur Qualität mit Bezug aufs Allgäu zu sammeln, keinesfalls Arbeiten von Freizeitkünstlern und Hobbymalerinnen. Die sogenannte „Pfeffer-Uhr“ im Rokoko-Stil, eine Kostbarkeit des Kemptener Uhrmachers Pfeffer, die sie aus einem Privathaushalt erwerben konnte, soll künftig in einer Vitrine in den Prunkräumen der Residenz gezeigt werden. Für die Sonntagsvorträge, die wieder im Zumsteinhaus stattfinden, wünschte sich Gradmann dringend einen von der Höhe her geeigneteren Raum.

Bei Scharrers Bericht ging es vorwiegend um besagte fkm-Ausstellung und die Graphikbestände. Aus den rund 2.000 Graphiken hatte er dafür eine Auswahl getroffen und konnte dann seinen Herzenswunsch, die „Kempt’ner Hängung“ erfüllen. Viele Neuerwerbungen namhafter Künstlerinnen und Künstler, wie Ursula Dethleffs, Arnulf Heimhofer und Gottlieb Osterwalder haben die Bestände bereichert. Plakatentwürfe für die Allgäuer Festwoche von Franz Weiß konnten vor dem Altpapiercontainer gerettet werden. Neben einigen Schenkungen wurden z.B. zwei Bergbilder von Emil Marent angekauft. Peter Baldauf präsentierte den Kassenbericht der letzten drei Jahre in übersichtlicher Form. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet.



Von einer dynamischen Museumsentwicklung sprach Dr. Christine Müller Horn. Als Leiterin des Kempten Museums freut es sie, dass das Haus jetzt wieder ganz normal geöffnet ist. Geplant sind Ausstellungen der Werke von Menschen, die vom Verein der Lebenshilfe betreut werden und von Besucherinnen und Besuchern der Kemptener Wärmestube, das heißt von Leuten, die sonst keine Gelegenheit haben, ihre Arbeiten zu zeigen. Die Kunstausstellung im Hofgarten ist für den August vorgesehen, auch die Kunstnacht am 24. September wird stattfinden, „wie auch immer“, versicherte Müller Horn.



Die frühere Stadträtin Ingrid Jähnig ließ es sich nicht nehmen, fkm und OB dringend darum zu bitten, für das beliebte Kunstwerk „König David mit der Harfe“ wieder einen würdigen Platz zu finden, am besten auf der Zumsteinwiese. Überhaupt sollten die Kunstwerke im öffentlichen Raum mehr Wertschätzung genießen, so ihr Appell.

Die Neuwahl des Vorstands, der zum großen Teil der alte blieb, ging locker über die Bühne. Der Verein wird nochmal für drei Jahre von Margarete Gradmann geleitet – „aber dann ist Schluss!“, verkündete sie. Sorgen macht ihr die schrumpfende Mitgliederzahl, weshalb künftig gezielte Werbeaktionen stattfinden sollen.

Elisabeth Brock