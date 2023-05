Die Frühjahrsvollversammlung des Stadtjugendrings Kempten – Jubiläen, neue Projekte und Abschied

Von: Tizian Pöhlmann

Teilen

Der neu gewählte Vorstand des Stadtjugendrings Kempten. V.l.: stellvertretende Vorsitzende Vanessa Menke, Beisitzer Moritz Brüchle, Beisitzer Marcel Heydenreich und Vorsitzender Thomas Wilhelm. Es fehlt Beisitzerin Tanja Weber. © Pöhlmann

Kempten – Die Teilnehmer reckten ihre Stimmzettel in der Luft und fanden später Lebensgeschichten und Schicksalsschläge unter Stühlen. Wie geht es weiter mit der Nordschule Kempten? Wie begleitet man obdachlose Jugendliche in die Selbstständigkeit? Ein breites Themenspektrum gab es bei der Frühjahrsvollversammlung des Stadtjugendrings (SJR) im Jugendhaus Sankt Mang.

Nachdem der Vorsitzende des Stadtjugendrings Thomas Wilhelm sich von Eckhard Harscher, der „immer sehr gerne“ als Revisor tätig war („Aber nach 20 Jahren muss auch mal neues Gemüse rein.“) gebührend verabschiedet hatte, blickte er auf ein „tolles“ Jahr 2022 zurück, welches „getränkt mit unseren Werten“ war. Neben dem 30. Geburtstag des Jugendzentrums Sankt Mang feierte der SJR im letzten Jahr vor allem sein 75-jährige Bestehen – unter großer Beteiligung im Illerstadion. Weitere Höhepunkte waren „Beatz for free“, das Filmfest („mega aufwendig“, aber „wir haben zahlreich junge Menschen für Medien begeistert“), das Jugendkulturfest Fraisuti, die Fraktionsgespräche über die Aufwertung des Illerdamms, Jugendpartizipation, oder bezahlbaren Wohnraum, bei denen „mit wenig Ausnahmen alle Stadträte dabei“ waren und im November die Erinnerung an die Opfer der Reichspogromnacht.

Zum Haushaltsabschluss 2022 die gute Nachricht vorneweg: Der SJR erzielte mit über 836.000 Euro einen neuen Rekord an wirklichen Drittmitteln – ohne Kosten für die Stadt Kempten. Bei der Nordschule Kempten ist der SJR allerdings mit rund 20.000 Euro im Defizit. Da dies die Möglichkeiten des SJR übersteigt, endet die Kooperation mit der offenen Ganztagesschule im September dieses Jahres. Alle elf Mitarbeiter werden nahtlos von der Stadt übernommen, und die Nordschule wird in die städtische Betreuung überführt.

Lebens(t)raum ist das neue Projekt des Stadtjugendring Kempten

Mit dem neuen Projekt Lebens- (t)raum, das im Rahmen des Europäischen Sozialfonds-Programm „Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ gefördert wird, will der SJR Jugendliche und junge Erwachsene in die Eigenständigkeit begleiten. Um welchen Personenkreis es sich handelt, wurde an diesem Abend mit einem pädagogischen Spiel klargemacht: Unter jedem Stuhl befand sich eine Karte, auf der eine Lebensgeschichte angerissen wurde, in die man sich im wahrsten Sinne des Wortes hineinversetzen sollte. (Einen „19-jährigen Obdachlosen mit Mittelschulabschluss und Schufa-Eintrag wegen Nichtzahlung von Krankenversicherung gab es da zum Beispiel, der auf einer Couch bei Freunden schläft).

Zwei jungen Menschen hat Kai Nitsche vom SJR schon geholfen. Sie leben nun in einer Wohngemeinschaft, die vom Stadtjugendring angemietet wurde; und werden weiter in ein selbstverantwortliches Leben geführt. Der Ausbau von zwei Überseecontainern soll noch folgen. Übrigens feiert der SJR auch in diesem Jahr ein Jubiläum. Die Präventionskampagne „Leben statt schweben” wird heuer 20 Jahre alt.