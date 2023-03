Die Suche nach Windrad-Standorten in Buchenberg geht weiter

Von: Lutz Bäucker

Das Thema Wind interessiert die Bürger: Knapp 30 Zuhörer verfolgten die Diskussion um die Suche nach künftigen Windrad-Standorten. © Bäucker

Buchenberg – Nein, leicht haben sie es wirklich nicht, die Gemeinderäte aus Buchenberg, bei ihrer Suche nach geeigneten Räumen für Windkraftanlagen. Weil die Politik es so will, weil der Klimawandel und Putin unverrückbare Fakten schaffen, soll mehr Windkraft her und damit müssen auch Windräder in die bisher so schön intakte Allgäuer Voralpenlandschaft gestellt werden. Buchenberg ist einer der windigen „Hotspots“ im Landkreis Oberallgäu.

Auf der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates stellte Bürgermeister Toni Barth fünf Gebiete vor, die nach Berücksichtigung aller Kriterien als Standorte für die riesigen Windmühlen in Frage kommen. „Man muss dabei den Naturschutz berücksichtigen, der Artenschutz spielt eine Rolle, das Landschaftsbild und vieles mehr“, erklärte der Gemeindechef.

Sogar der freie Blick auf die Alpen kann ein Ausschlusskriterium sein, ebenso wie seltene Fischlein oder Pflanzen. Praktisch keine Rolle mehr bei der Aufstellung von Windrädern spielt dagegen die einst der Staatsregierung heilige 10-H-Regelung … Auf dem Gemeindegebiet von Buchenberg sind folgende Gebiete als mögliche Windenergie-Produktionsstätten identifiziert worden:

Welche Windrad-Standorte kommen für Buchenberg infrage?

Wirlinger Wald : Prädikat „eher nicht“, sagte Barth. Begründung: der Raum wird von geschützten Mooren dominiert

: Prädikat „eher nicht“, sagte Barth. Begründung: der Raum wird von geschützten Mooren dominiert Hoher Kapf und die Wälder westlich des Eschacher Weihers : Prädikat „prinzipiell geeignet,aber schlechte Anbindung“

: Prädikat „prinzipiell geeignet,aber schlechte Anbindung“ Waldgebiete nördlich der Straße Eschach- Kreuztha l: Prädikat „ungeeignet, weil zu steile Hanglagen“

l: Prädikat „ungeeignet, weil zu steile Hanglagen“ Gebiet westlich von Oberkürnach : Prädikat „es soll näher auf Tauglichkeit überprüft werden“; Nachteil schlechte Anbindung

: Prädikat „es soll näher auf Tauglichkeit überprüft werden“; Nachteil schlechte Anbindung Höhenzug östlich der Kreuzleshöhe: Prädikat „im mittleren Bereich geeignet“, Überprüfung sinnvoll.

Die beiden letztgenannten Standorte liegen am weitesten weg von den Hauptsiedlungsgebieten auf der Gemarkung Buchenberg. In der Diskussion, die von knapp 30 interessierten Bürgern aufmerksam verfolgt wurde (siehe Foto), wurde klar, „dass sich die Kommune nicht gegen alles stellen kann,was mit Windenergie zu tun hat. „Wenn wir das tun, wird uns von oben ein Standort aufgezwungen, den wir nicht möchten.“

Bürgermeister Barth unterstrich, „wir sollten klar und deutlich sagen, was wir gern hätten“. Wie viele Windräder zukünftig in den Himmel über Buchenberg ragen werden, sei reine Spekulation, so Barth weiter: „Das kann man heute nicht sagen.“ Ergänzend zur Diskussion um mögliche Standorte signalisierte der Gemeinderat die Bereitschaft der Kommune, sich an einer noch zu gründenden landkreisweiten Energiegesellschaft zu beteiligen: „Wir dürfen den großen Energie-Unternehmen und Konzernen unsere Energieversorgung nicht überlassen“, betonte Barth, „das müssen wir in unsere Hände nehmen“.