Freibad Seltmans lebt!

Ausgelassene Stimmung in Seltmans: Das Freibad lebt weiter

Grandiose Eröffnung und gewaltiges Medien-Echo

Von Lutz Bäucker schließen

Seltmans – So etwas hat Seltmans noch nie erlebt: Zur Eröffnung des renovierten und wiederbelebten Freibades pilgerten nicht nur Hunderte einheimischer und auswärtiger Gäste in den Bad-Weg, nein, auch die „ARD-Tagesthemen“ und die „BR-Abendschau“ schickten Reporter an den Beckenrand, Zeitungen berichteten, Fotografen knipsten.

Thomas Dölle und Ursula Fleschhut vom „Förderverein Freibad“ ließen die vergangenen zwölf Monate Revue passieren – vom Beinahe-Aus des Schwimmbades über hitzige Bürgerversammlungen bis hin zu den rund 2.500 Stunden freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit, die das „Schwimmbad-Wunder von Weitnau“ erst möglich gemacht haben.

Mehr als 400 Mitglieder unterstützen die Helfer mit Einsatz und Geld. Das nötigte auch Bürgermeister Florian Schmid allergrößten Respekt ab: „Unsere Bürger zeigen ein bemerkenswert großes Engagement“, freute sich der Gemeindechef, der vor Jahresfrist noch für die Schließung des über 60 Jahre alten Kult-Bades plädiert hatte.

Die grandiose Wiedereröffnung des Freibad Seltmanns

Bürgermeister Florian Schmid: „Seltmans und Weitnau setzen damit bayernweit ein deutliches Zeichen!“ Ein Zeichen, das dank professioneller Medien- und Pressearbeit weit über das Weitnauer Tal hinaus wahrgenommen worden ist. BR-Allgäu-Reporterin Katharina Reichart berichtete. Außerdem konnte sie die Macher der „Tagesthemen“ im „Ersten“ davon überzeugen, die Geschichte der „Freibad-Retter von Seltmans“ darzustellen. Eine Ehre,die nur wenigen Ereignissen zuteil wird.

In der ARD- bzw. BR-Mediathek stehen die Beiträge auch nach Ausstrahlung zum Anschauen bereit. Die Eröffnung selbst lockte mehr als 200 Besucher an, die den ganzen Tag lang gemeinsam den Erfolg der „Freibad-Retter“ feierten. Musiker Matthias Schriefl lieferte den passenden akustischen Rahmen dazu. Nun hoffen alle auf einen langen, freibad-tauglichen Sommer im Oberallgäu. Bei schönem Wetter öffnet Seltmans ab 9.30 Uhr. Weitere Infos und Fotos dazu gibt es im Internet unter www. freibadseltmans.de.