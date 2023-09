Zur Geschichte Kemptens: Griesinsel - Frühe Mühlen an der Iller

Die Griesinsel und der Mühlkanal - Vorindustrielles Produktionszentrum Kemptens – Teil 1

Von: Dr. Willi Vachenauer

Die Griesinsel und ihre Umgebung um 1826. © Repro: Vachenauer/Quelle: Stadtarchiv

Kempten – Nur wenigen Leserinnen und Lesern wird der Begriff „Griesinsel“ oder Mühlkanal heute noch etwas sagen. Dabei hatte die Gegend um die Griesinsel noch bis Ende des 19. Jahrhunderts für Kempten eine große Bedeutung.

Die einst so genannte Gries­insel war eingebettet im Osten von der Iller und auf der westlichen Seite durch einen Kanal, den sogenannten Mühlkanal, der teilweise im Bereich der heutigen Illerstraße floss, daher der Name Insel. Der Begriff „Gries“ leitet sich ab von geschliffenen Kiesel- oder Flusssteinen, die durch die Kraft der damals noch ungebändigten Iller und ihrer Zuflüsse auf dem Weg vom Gebirge bis nach Kempten ihre gerundete Form erhielten. So entstand schon vor Jahrhunderten mit folgender Begründung der Name Gries­insel: „Das wird ­gemeiniglich eine Insul genennt, so ein Land oder Erdtrich geringsumb mit Wasser umgeben ist.“



Schon kurz nach der Illerbrücke, wo die „Metzig“, das einstige Schlachthaus stand, bis zur heutigen Heinrichstraße, befanden sich in dieser Gegend wichtige Produktions- und Versorgungsstätten der Stadt Kempten in Form von Mühlen, Stampfen und Sägen. Daher nannten die Kemptener diesen Kanal westlich der Iller „Mühlkanal“. Wie aus einer alten Quelle hervorgeht, sollen die ersten Mühlen dort bereits um 1186 erbaut worden sein.

Solche Werke standen bis zur Einführung von Dampf-, Motorkraft oder Elektrizitätan der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert an der Iller, da sie zum Antrieb, aber auch zur Entsorgung der anfallenden Abfälle Fließwasser benötigten.

An vielen geeigneten Stellen der Iller und ihren Zu- und Nebenflüssen traf man noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf unterschiedlichste Mühlwerke. Dabei handelte es sich aber nicht nur um Getreidemühlen. Darunter fielen auch Anlagen wie z.B. Knochenstampfen, Lohmühlen, Ölpressen, Papiermühlen, Pulvermühlen, Sägereien, Schleifmühlen oder verschiedene Walken.



Die Arbeitsleistung dieser Mühlen hing naturgemäß von der Menge und dem Gefälle des fließenden Wassers ab. Dabei trieb das Flusswasser unterschiedlich große Wasserräder an, die dann oft über ein kompliziertes Wellen- und Räderwerk die eigentlichen Mahlwerke oder Stampfen antrieben.



Um die Fließkraft des Wassers möglichst effektiv zu nutzen, reichte es oft nicht aus, nur ein Wasserrad am vorhandenen Fluss oder Bach zu errichten. Weil sich deren Wasserhöhe und die damit verbundene Fließstärke öfters änderten, war eine kontinuierliche Wassermenge als Antriebskraft nicht immer gegeben. Daher standen solche Mühlen in Zeiten, in denen Bäche und Flüsse wenig Wasser führten, öfters still.



Mühlstein in der Illerstraße vor dem AÜW-Gebäude. © Foto: Vachenauer

Deswegen waren zumeist umfangreiche Baumaßnahmen an den Wasserläufen notwendig und es wurden extra Kanäle errichtet oder vorhandene ausgebaut, deren Wasserstand man regulieren konnte, um ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben. Aus diesen Gründen stehen Mühlen häufig an eigenen Mühlbächen oder -kanälen, so auch beim Kemptener Mühlkanal bei der Griesinsel.

Verschiedene Mühlen und Stampfen

Viele dieser ­wasserbetriebenen Mühlwerke dürften Getreide­mahlmühlen gewesen sein, in denen die Müller verschiedene Getreidesorten zu Mehl vermahlten. Getreide stand vor der Einführung der „Südamerikaner“, vor allem der Kartoffel, fast täglich auf dem Speiseplan und zwar in Form von Brot und verschiedenen Getreidemussorten. Dazu gehörte, z.B. Mehlmus, Hafermus (Habermus), Brenntenmus oder andere Mehlspeisen, wie Pfannkuchen, Bauernküchle oder Bachenschnitten. Menüs dieser Art kann man aus einem Speiseplan des Heilig-Geist-Spitals, dem damaligen städtischen Krankenhaus entnehmen, das bis 1847 an der Illerbrücke stand (Brennergasse – Ecke Burgstraße).



Der Mahlvorgang des Getreides erfolgte durch das Zerreiben des Korns zwischen runden Mahlsteinen in „Altdeutschen Mühlen“ mit einem festliegenden runden Bodenstein und einem darüberliegenden drehenden Stein. Nach Aufkommen der Elektrizität erhielten viele Kornmühlen elektrische Antriebe, womit es gelang, sowohl den Mahlvorgang als auch den Reinigungsprozess wesentlich zu beschleunigen und zu verbessern. Solche Mühlen trugen dann den Namen „Kunstmühlen“.



In Ölmühlen erzeugten die Müller aus verschiedenen Ölsaaten wie Bucheckern, Leinsamen und Nüssen Speiseöle und gewerblich genutzte Öle. Zu einer Ölmühle gehörte eine Stampfe zum Zerstampfen der Ölsaat und eine Schlegelpresse, um das Stampfgut auszupressen.



Rothgerber zu den sieben Hansen. © Allgäu Museum

In den Stampfen trieb das Mühlrad eine mit Zapfen versehene Welle an, die Stößel anhoben, um dann auf das Mahlgut in den Stampflöchern herunter zu fallen, um es zu pulverisieren oder zu verdichten.



In Lohestampfen produzierten die Arbeiter durch Zerstampfen von trockenen Baumrinden aus Eichen-. Fichten- und Tannenbäumen, Gerberlohe. Das dabei entstehende Lohepulver enthielt Gerbsäure, mit dem die Kemptener Roth- und Weißgerber, die ihre Werkstätten überwiegend in der damaligen Gerbergasse (heute Gerberstraße) hatten, verschiedene Lederarten herstellten.



