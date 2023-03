„Die Helfende Hand“ in Kempten feiert zehn Jahre und erweitert ihr Leistungsangebot

Von: Christine Tröger

Freuen sich über zehn Jahre „Helfende Hand“: (v.l.) Alexandra Vogler (Geschäftsstellenleiterin AfK), Stefan Keppeler (AfK-Vorsitzender), 3. Bürgermeisterin Erna Kathrein Groll, Tobias Pfau (Leiter Kundenservice AÜW), Helen Schmid (Citymanagement Kempten), CMK-Vorsitzender Dietmar Wolz. © Tröger

Kempten – Heuer werden es zehn Jahre, seit „Die Helfende Hand“ vom Aktionskreis Familienfreundliches Kempten (AfK), der Stadt Kempten und dem Citymanagement Kempten (CMK) ins Leben gerufen wurde – „unser Beitrag zur Familienfreundlichkeit in Kempten“, so der Vorsitzende des Aktionskreises Stefan Keppeler.

Im Naturkostladen und Bistro PurNatur wurden diese Tage die neu gestalteten Plaketten mit einer Anzahl von Flyern zum Leistungsspektrum, mehreren Stadtplänen (sie können zur Orientierung an nach dem Weg Fragenden mitgegeben werden) und einem Päckchen Malkreiden für die Spielecke an teilnehmende Unternehmen, Einzelhändler und Gaststätten ausgegeben. Wer eine solche Plakette an seiner Tür kleben hat, signalisiert, dass diese Tür auch für Nicht-Kunden offen steht und diese auf die ein oder andere Hilfestellung zählen können.

Ein extra ‚Zuckerl‘ gab es für diejenigen, die den Servicepunkt „wir bieten eine Ladestation an, um ein Smartphone aufladen zu können“ in ihrer Selbstverpflichtungserklärung angekreuzt hatten: eine Designer-Ladestation aus Holz, gesponsert vom AÜW(Allgäuer Überlandwerk). Damit ist das Leistungsangebot pünktlich zum Zehnjährigen wieder um einen oft angefragten Punkt gewachsen.

Was ursprünglichvor allem für Kinder initiiert worden war – „Unsere Sorge dahinter war, wenn Kinder allein in der Stadt unterwegs sind“ so 3. Bürgermeisterin und seinerzeit Mitinitiatorin Erna-Kathrein Groll, dort „sensible Menschen“ als Ansprechpartner für sie zu wissen – wurde Schritt für Schritt auch seniorenfreundlich, 2016 kamen Wickeltische dazu, später der „Refill“ für Wasserflaschen … „Jetzt kann man kostenlos sein Handy aufladen“, so Keppeler.

„Die Helfende Hand“ in Kempten: Was ist die Idee dahinter?

Dietmar Wolz, Citymanagement-Vorsitzender und Inhaber PurNatur, erläuterte die Idee hinter „Die Helfende Hand“ am Beispiel „Nette Toilette“, die man im PurNatur besonders in Corona-Zeit „gelebt“ habe. Denn da sei es in der Stadt nicht einfach gewesen irgendwo auf eine Toilette gehen zu können. Aber auch sonst sei es für Menschen u.a. mit Blasenschwäche oft schwierig.

„Jeder, der diesen Aufkleber nicht an seiner Tür hat sollte sich fragen, warum er diese Selbstverständlichkeit nicht anbietet.“ Schließlich sollte gerade der Einzelhandel „einladend“ sein und die „Menschen sollen sich wohl fühlen“.

Klar sei, dass nicht alle Räumlichkeiten dazu geeignet sind, das ganze Leistungsspektrum anzubieten. Aber die Selbstverpflichtung ein Pflaster aus dem Erste-Hilfe-Kasten auf ein verletztes Knie zu kleben, könne wohl jeder leisten. Insgesamt sind es inzwischen elf Punkte, die für mehr Familienfreundlichkeit in Kempten sorgen sollen, z.B. im Notfall telefonieren lassen oder Kindern helfen, die in einer Notlage sind; die „Nette Toilette“ oder auch nur das Angebot einer Sitzmöglichkeit zum Ausruhen und einiges mehr.

„Wichtig ist“, so Keppeler, „dass der Aufkleber auf Augenhöhe“ und gut sichtbar angebracht wird. Schließlich sei er „eine Auszeichnung“. Rund 40 Teilnehmer sind bereits an Bord. Wie viele Neuzugänge die aktuelle Aktion bringen wird, wird sich zeigen. Neu dabei ist das AÜW-Kundencenter und drei Bestandsteilnehmer haben laut Keppeler „spontan die neue Lademöglichkeit“ mit aufgenommen.