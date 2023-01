Jahreshauptversammlung des ADFC Kempten-Oberallgäu

Von: Jörg Spielberg

Strahlende Gesichter beim Vorstand des ADFC Kempten-Oberallgäu: (v.li.) Peter Walcher (Schatzmeister), Petra Rauh-Gold (Vorstand), Josef Böck (stellv. Vorsitzende), Mario Bernhardt (Vorstand) und Lutz Bäucker (1. Vorsitzender). © Spielberg

Kempten – Am vergangenen Donnerstag Abend lud der ADFC Kempten-Oberallgäu seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in die Berufsschule II ein.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. setzt sich bundesweit für die Interessen von Radfahrern ein und ist ein proaktiver Mitgestalter der Verkehrswende. Für seine rund 500 Mitglieder in der Sektion Kempten Oberallgäu, bayernweit sind es 33.000, organisiert der Verein u.a. Infostände, Veranstaltungen, Radlerdemos, Feste und Fahrradtouren. Die Kreisverbände des ADFC engagieren sich vor Ort in der Verkehrspolitik, in Kempten u.a. beim Mobilitätskonzeptund aktuell bei der Teilnahme an Radwegeworkshops und der Diskussion um die Salzstraße.

Dass die Immenstädter Straße im vergangenen Jahr beidseitig Radwege erhielt, ist auch ein Verdienst des ADFC Kempten-Oberallgäu. Unlängst schlossen sich die ADFC Kreisverbände MemmingenUnterallgäu, KaufbeurenOstallgäu, Kempten-Oberallgäu und Isny zur ADFC Allgäu Allianz zusammen. Lutz Bäucker, der Kreisvorsitzende des ADFC Kempten-Oberallgäu, zu den Gründen der Fusion: „Die ADFC-Kreisverbände arbeiten zukünftig enger zusammen. Das bedeutet mehr Synergien und mehr Durchschlagskraft. Gemeinsam werden wir die Verkehrswende schaffen.“

ADFC Kempten-Oberallgäu unterstützt den Radentscheid

Der Vorsitzende des Kreisvorstandes Lutz Bäucker führte am Abend auch durch die Jahreshauptversammlung. Neben rund 30 Mitgliedern begrüßte Bäucker den Leiter des Tiefbauamtes Markus Wiedemann, der betonte, die Aktivitäten des Vereins mit Interesse zu verfolgen. Bäucker erinnerte noch einmal an die Aktionen des vergangenen Jahres, wie die vier großen Radlerdemos, organisiert durch Tobias Heilig, sechs Fahrsicherheitstrainings, organisiert durch Josef Böck und die erfolgreiche Fahrrad-Codierung von teuren Fahrrädern, mit dem der ADFC Fahrraddiebstahl vorbeugen möchte.

Ein zentrales Thema in diesem Jahr wird die Unterstützung des Radentscheids Bayern sein. Im vergangenen Jahr wurden bereits 100.000 Unterschriften in ganz Bayern für ein Radgesetz gesammelt. In diesem Jahr wird es eine zweite Phase des Volksbegehrens geben, bei der insgesamt eine Million wahlberechtigte Menschen in den Rathäusern für den Radentscheid unterschreiben müssen. „Wir unterstützen das Vorhaben von Herzen, denn wir wollen, dass das von der Staatsregierung ausgerufene Ziel der Erhöhung des Radverkehrsanteils sich tatsächlich von zehn auf 20 Prozent verdoppelt“, so Bäucker.

Vielfältige Aktivitäten

Der ADFC Kempten-Oberallgäu gab am Abend auch bekannt, welche Aktivitäten für dieses Jahr geplant sind. Unter anderem wird der ADFC am Mobilitätstag und Stadtradeln mitwirken und wieder auf der Allgäuer Festwoche Präsenz zeigen. Es wird auch wieder Radlerdemos, Fahrsicherheitstrainings und Fahrad-Codierungen geben. Zudem wird die Website zeitnah einen Relaunch im ADFC-Look erfahren und schon jetzt steht den Mitgliedern ein gemeinsamer Newsletter der ADFC Allgäu Allianz zur Verfügung. Vorstandsmitglied Petra Rauh-Gold wird heuer auch wieder die beliebten Samstagstouren für Genussradler anbieten.

Darüber hinaus wird es eine Kooperation mit der Hochschule Kempten geben. Lutz Bäucker, der 30 Jahre lang als Reporter und Redakteur beim BR gewirkt hat, betont am Ende noch einmal, wie wichtig die Öffentlichkeitsarbeit des ADFC ist: „Wir müssen sichtbar werden!“ Seine und die Arbeit des gesamten Vorstands wurden mit viel Applaus bedacht, was sich auch in der einstimmigen Entlastung des Vorstand und der einstimmigen Zustimmung zum Haushaltsplans 2023 zeigte.