Die Jahresstatistik 2022 der Polizei Schwaben Süd/West/Kempten

Teilen

Das Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West blickt auf das Jahr 2022 zurück. (Symbolfoto) © Panthermedia/IgorVetushko

Das Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West blickt auf das Jahr 2022 zurück.

Die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West bewältigten im vergangenen Jahr 127.192 Einsätze. Das entspricht rund 348 Einsätzen pro Tag oder einem Einsatz rund alle vier Minuten, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung um 3,1 Prozent.

Unter einen solchen Einsatz fallen alle Anlässe, von der verdächtigen Wahrnehmung oder der illegalen Müllablagerung bis hin zum Kapitaldelikt oder einem polizeilichen Großeinsatz beispielsweise bei Veranstaltungen. Hier werden auch gemeinsame Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdiensten und der Polizei erfasst, beispielsweise bei Verkehrsunfällen oder Bränden.

Das waren die häufigsten Einsatzgründe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Verdächtige Wahrnehmungen

Verkehrsgefahren

Verkehrsdelikten

Verkehrsbehinderungen

Das Einsatzmaximum im Jahr 2022 lag bei 489 Einsätzen am 22. Juli, gefolgt von 459 Einsätzen am 14. Mai und 458 Einsätzen am 30. Juli.

Notrufe

Die Beamtinnen und Beamten der Einsatzzentrale beantworteten im Jahr 2022 insgesamt 91.831 Notrufe. Das entspricht einem Durchschnitt von rund 252 Notrufen am Tag oder einem Notruf alle rund sechs Minuten, ebenfalls rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres. Im Vorjahr lag die Zahl der Notrufe bei 88.526, daraus ergibt sich eine Steigerung um etwa 3,7 Prozent.

Vergleichsweise wenige Notrufe bekommt die Polizei meist an Sonntagen. Vermehrt Anrufe gehen hingegen ein, wenn Callcenterbetrüger aktiv sind und die Bürger dies der Polizei mitteilen. Ebenfalls für hohe Notrufzahlen sorgen besondere Einsatzlagen oder aber Ereignisse im Straßenverkehr mit vielen Verkehrsteilnehmern als Mitteiler, beispielsweise Fahrradfahrer oder Fußgänger auf Autobahnen.