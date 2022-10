Die Jodlergruppe Petersthal will mit Klischees aufräumen

Von: Susanne Lüderitz

Konzentriert bei der Sache: Die Jodlergruppe Petersthal bei ihrer Probe. © Susanne Lüderitz

In Oy-Mittelberg, im Vereins- und Gästehaus Petersthal, wird gejodelt. Aber nicht nur dort bringt die Jodlergruppe Pethersthal die Vokale zum Schwingen.

„Schschschsch.“ Ein lautes Zischen zieht durch den Saal des Vereins- und Gästehaus Petersthal. „Fertig, aktiv, spannen!“, lautet das Kommando, „stellt euch vor, a Katz läuft hinter euch her.“ Das Zischen schwillt wieder an. 14 Männer und eine Frau stehen im Halbkreis auf der Bühne. Die Jodlergruppe Pethersthal hält ihre Probe ab und singt sich ein.

Am Sonntag, 9. Oktober, richtet der Verein den Allgäuer Lieder- und Jodlertag im Kurhaus Oy-Mittelberg aus. Und das Lied „Am Rottachsea“ bedarf noch der Übung. Nach einigen lustigen Sirenentönen und jauchzenden „ja, ja, ja“ verwandelt sich der Klang plötzlich in einen vielstimmigen alpinen Gesang. Eine satte Klanglandschaft hebt sich in den Saal und füllt ihn aus. „Johuhu.“ „Johuhu.“ Die Sänger auf der Bühne sind gemischten Alters. Einige sind um die 30 Jahre alt oder gar jünger, manche tragen Bärte.

Man sieht Jeans, eine Baseball-Cap und Holzschuhe mit Kuhfell. Allen ist der Spaß an der Sache anzumerken. „Im Jahr 2007 wollten die jungen Trachtler einen Jodler aufführen beim Kultur.- und Brauchtumswochenende in Altusried“, sagt Gabriel Reitemann, „viele von den damals 18-Jährigen sind uns geblieben.“ Das habe den Verein gerettet, denn davor waren es immer weniger Sänger geworden.

„Auserwählt“

„Das Schöne ist die Gemeinschaft“, sagt Hubert Rothermel. Ihm gefällt auch, dass man allein mit der Stimme etwas Schönes machen kann. Er ist im 1988 dazugestoßen. „Damals war es eine Ehre, wenn man sich der Gruppe anschließen durfte. Die Jodler wurden bewundert.“ Gabriel Reitemann stimmt zu: „Die Chemie passt einfach.“ Für ihn ist es auch die gemeinsame Freude am Gesang – über alle Altersstufen hinweg, die ihm gefällt.

Auch Barbara Baiz, eine der beiden Sängerinnen, fühlt sich in der männerdominierten Gruppe wohl. „Alle sind sehr offen, sehr nett, es ist immer lustig“, sagt sie. Am meisten macht ihr das Jodeln an sich Spaß, „wenn man in den Vokalen bleibt und frei ist in der Gestaltung“.

Baiz und ihre Kollegin Anne Riedmiller, die nicht auf der Probe ist, sind zusammen mit dreien der Männer die „Solojodler“ in der Gruppe. Weit fahren manche der mittlerweile 18 Künstler, die dem Verein auch noch treu bleiben, nachdem sie umgezogen sind. 40 Kilometer etwa von Bernbeuren.

Auch der Bürgermeister von Oy-Mittelberg Theo Haslach setzt sich für die Gesangsproben ins Auto. Er wohnt in Nesselwang. „Jetzt ist der Rottachsee an der Reihe“, sagt der musikalische Leiter Hugo Jörg. Er dirigiert, gibt Anweisungen. „E-Dur“, sagt er. Und die Sänger heben an: „Ebbas Scheeners wirsch kaum finda als beim Rottachsee.“ Die Stimmen werden intensiv. „Jolohulujoh!“ Die verschiedenen Tonlagen fließen ineinander, wechseln sich ab. „Jolohulujoh!“

Wie ein Flashmob

Für den Allgäuer Lieder- und Jodlertag erwarten die Petersthaler viele Gäste in Oy. „Der Saal fasst 500 Leute, oft sind es auch bis zu 800“, sagt Reitemann. Jedes Jahr trägt die Veranstaltung ein anderer Verein aus. Die Petersthaler Jodler freuen sich schon auf die Veranstaltung. „Nach den Darbietungen sitzen alle Gäste gemütlich zusammen, eine Tanzmusik spielt“, sagt Reitemann, „und dann singen alle zusammen.

Einer stimmt einen Jodler an und alle stimmen mit ein – wie ein Flashmob.“ Im Repertoire der Jodlergruppe Petersthal findet man mittlerweile auch moderne Stücke, die Hugo Jörg für die Gruppe adaptiert. Da gibt es Lieder von den „Fäaschtbänklern“ aus der Schweiz oder ein Stück von Andreas Gabalier. Schön sei auch das „Wiesel“ von Sonalp oder der „Schlussjodler“.

„In letzter Zeit haben wir Auftritte auf einigen Hochzeiten gehabt und uns so ein jüngeres Publikum erschlossen“, sagt Reitemann. Das Jodeln sei ja klischeebehaftet. „Wir hoffen, dass wir das Klischee widerlegen können.“ Der Jodlertag werde aber ganz der Pflege des Allgäuer Liedguts gewidmet sein, erklärt Vorstand Wolfgang Rief.

Beschwingt wird die Probe mit dem Schlussjodler. „Dudujaa, dudujaa“. Füße wippen im Takt. „Heit dond mir no gherig feschta!“ Jörg scheint jedoch nicht zufrieden zu sein. „Stütze!“, ruft er und schaut skeptisch. Dann setzt der Jodler ein: Zuerst die hohen Stimmen, dann fallen die tiefen mit ein. Manche Sänger schließen die Augen, einer hält sich ein Ohr zu, um sich auf seine Stimme zu konzentrieren. Jetzt scheint es auch dem musikalischen Leiter zu gefallen.

Gejodelt wird fast überall

Übers Jahr kommen einige Auftritte bei den Jodlern zusammen. Hochzeiten, Beerdigungen, Jodlerabende, Adventsfeiern, ein Mariensingen, Heimatabende. „Ein Höhepunkt war der Auftritt auf der Grünen Woche im Jahr 2010. Wir haben am Stand des Freistaats Bayern gesungen“, sagt Reitemann nicht ohne Stolz, „auch am Odeonsplatz in München waren wir schon.“ Doch jetzt steht erst einmal der „73. Allgäuer Lieder- und Jodlertag“ im Kurhaus Oy-Mittelberg auf dem Programm.

Beginn ist um 13 Uhr. Karten gibt es bis 7. Oktober im Vorverkauf im Kur- und Tourismusbüro Oy-Mittelberg, Tel. 08366/207, oder per E-Mail an tourist@oy-mittelberg.de. Am Jodlertag selbst wird es auch eine Tageskasse geben. Mehr Infos gibt es hier.