Wer steckt in der Torte? Party beim Kemptener Stadtjugendring zum 75.

Von: Jörg Spielberg

Kempten - Man sieht es ihm nicht an, doch zählt der Stadtjugendring bereits 75 Jahre. Am Wochenende gab‘s neben Tortenüberraschung auch den Blick zurück und nach vorn.

1 / 69 Alles was Rang und Namen hatte, war bei der Geburtstagsfeier des Kemptener Stadtjugendrings im Illerstadion. Zur Überraschung kletterte ein Gast aus der Torte. © privat/Spielberg

Bereits kurz nach dem 2. Weltkrieg bildeten sich in Deutschland Jugendringe aus, die versuchten, die Jugend vom Weltbild der Nationalsozialisten zu befreien. Dies geschah mit der Tolerierung der Alliierten, die es ebenso für notwendig ansahen, dass insbesondere die Jugend, die vielfach durch die Jugendverbände der Nazis erzogen worden war, ein demokratisches Weltbild vermittelt bekommt. Im Jahr 1947 führte dies zur offiziellen Gründung der Jugendringe in Deutschland.

In den Folgejahren wurde es deren hauptsächliche Aufgabe, die Vertretung für Jugendliche gegenüber der Öffentlichkeit, der Verwaltung und Politik wahrzunehmen, und Rahmenbedingungen der Jugendarbeit zu sichern und zu gestalten.

Heute ist ein weiteres Anliegen der Jugendringe, Jugendliche unabhängig ihres sozialen Status, ihrer Religion oder Herkunft zu befähigen, die Welt um sie herum aktiv mitzugestalten. In dieser Tradition sieht sich auch der Stadtjugendring Kempten, der deshalb am vergangenen Wochenende das 75-jährige Bestehen der Jugendringe im Illerstadion gebührend feierte.

Was macht der Stadtjugendring Kempten?

Unter den Gästen, die auf der Tribüne des Illerstadions Platznahmen, waren u.a. der Leiter des Referates für Jugend, Schule und Soziales Thomas Baier Regnery, die Leiterin für Kindertagesstätten, Schule und Sport Marion Haugg und Kemptens 2. Bürgermeister Klaus Knoll. Als Vertreter des Stadtrates waren u.a. Thomas Kreuzer, Josef Mayr, Stephan Prause, Hilde John, Silvia Schäfer, Thomas Hartmann, Katharina Schrader, Ingrid Vornberger und Franz-Josef Natterer erschienen. Ergänzt wurde die Gästeliste durch viele ehemalige Altvordere, Mitwirkende und Freunde des SJR. Um die Geschichte des Stadtjugendrings Kempten den Gästen auf der Tribüne darzulegen, wählte man als Format eine Art Unterhaltungsshow mit verschiedenen Beiträgen.

Den Anfang machte Kemptens Zweiter Bürgermeister Klaus Knoll, der auf die Bedeutung des Stadtjugendrings für die Jugendarbeit der Stadt Kempten verwies.

Stadtjugendring-Party: Aus der Torte steigt ...

Ihm folgte der amtierende Vorstand des Stadtjugendrings Kempten Thomas Wilhelm, der mit einem lauten Knall einer Geburtstagstorte entstieg. Wilhelm präsentierte einen geschichtlichen Abriss der Arbeit des SJR. Dieser kümmerte sich in seinen Gründerjahren darum, dass Jugendliche eine Lehrstelle oder Arbeitsplatz fanden und organisierte die erste Lehrstellenbörse in der Tierzuchthalle.

Bis heute kümmert sich der SJR darum, Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf zu begleiten. Ebenso auf die Fahnen geschrieben hat sich der SJR seither, der Politikverdrossenheit bei Jugendlichen entgegenzuwirken und startete im Laufe der Jahre zahlreiche Aufklärungskampagnen im Bereich der politischen Bildung für zahlreiche Jung- und Erstwähler. Am bekanntesten darunter sicherlich die Podiumsdiskussionen im „Künstler“ mit den wichtigsten Allgäuer Politikern vor maßgeblichen Wahlen.

Bunter Abend beim Stadtjugendring

Thomas Wilhelm vergaß nicht, sich für die aktive Unterstützung der Stadt zu bedanken: „Ich bedanke mich bei der Stadt Kempten für das große Geschenk – die Schaffung der Grundstruktur der Jugendarbeit mit der finanziellen und räumlichen Ausstattung.“

Ebenso bedankte sich Wilhelm beim Bayerischen Jugendring BJR, dem ‚Mutterhaus‘ des SJR Kempten und selbstverständlich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen, die über die Jahre hinweg mit Hand anlegten, um den SJR aufzubauen. Explizit erwähnte Wilhelm den ersten hauptamtlichen Mitarbeiter Hermann Mayr, der 1986 eingestellt wurde und der bis heute als dienstältester Mitarbeiter weiterhin für den SJR tätig ist.

Am Ende seiner Rede erwähnte Wilhelm noch einmal alle bisherigen Vorsitzenden des Stadtjugendrings: Dr. Herbert Adler, Dr. Georg Pfister, Dr. Werner Hofmann, Prof. Hans Miller, Adolf Erben, Karlheinz Wilde, Ludwig Frick, Gina Liebhaber und Stefan Keppeler.

Den weiteren Verlauf des Abends moderierten im Wechsel Sabine Fixmer, Barbara Frick und Sergen Berkyürek. Es gab u.a. eine bunte Show mit Beiträgen der beiden Kemptener Rapper Jonas & Musti, der Jugendkapelle Lenzfried/Betzigau, Zuschauerbefragungen durch Barbara Frick und einem Quiz, bei dem Ehemalige und Aktive des SJR von Sabine Fixmer befragt wurden.

Der Stadtjugendring Kempten hat viel zu bieten für die Jugend im Jahr 2022

Abgerundet wurde das Programm mit Darbietungen der Jugendabteilungen des THW-Kempten, der Wasserwacht Kempten und der Freiwilligen Feuerwehr Kempten. Im Jubiläumsjahr wird es heuer vom SJR Kempten wieder viele Acts für Jugendliche geben, wie u.a. das Jugendfilmfestival-Finale, Beatz For Free, Altstadtfest, Fraisuti am Illerstrand, Gedenken an die Reichspogromnacht und den Sozialen Weihnachtsmarkt.