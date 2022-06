Die Jungfrau von Orléans – Landestheater Schwaben gastiert in Lindenberg

Franziska Roth (v.li.), David Lau, Tim Weckenbrock, Klaus Philipp, Tobias Loth in „Die Jungfrau von Orléans“ in der Inszenierung des Landestheaters Schwaben. © karl forster

Lindenberg – Am Mittwoch, 22. Juni, kommt das Landes­theater Schwaben mit dem Stück „Die Jungfrau von ­Orléans“ nach Lindenberg in den Löwensaal. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Schillers klassisches Meisterwerk erzählt sprachgewaltig von einer höchst ungewöhnlichen Frauenfigur: idealisierte National­heilige, Ikone weiblicher Zurückhaltung, Kampfmaschine in Männerkleidern oder doch religiöse Fanatikerin? Man darf auf die Version der Johanna von Orléans des Landestheaters Schwaben gespannt sein. Inszeniert hat das Drama die Intendantin des Landestheaters, ­Kath­rin Mädler.



Jungfrau führt das Männerheer in Schlacht

Johannas Weg scheint zumindest ihrem Vater klar: Heiraten soll das Hirtenmädchen und im abgeschiedenen Landleben dem Hundertjährigen Krieg der Franzosen gegen die Engländer fernbleiben. Doch Johanna weigert sich und greift nach Höherem: Gott habe sie berufen im Krieg an der Spitze der entmutigten Franzosen zu kämpfen, zu siegen und den französischen König Karl VII. auf beider Länder Thron zu setzen. Und so geschieht es auch. Die Jungfrau führt das Männerheer in Schlacht und Sieg, ist der tapferste aller Kämpfer.



Ungeahnter Aufstieg und ungehörige Anmaßung einer jungen Frau zugleich: Johanna wird ihren Siegeszug nicht überleben und das persönliche Glück nie kennen lernen.



Komplexes Geschichtsdrama

Die Jungfrau von Orleans ist ein höchst komplexes, bildreiches Geschichtsdrama um Religiosität, Nationalismus und Machtpolitik. Schillers faszinierende Frauenfigur lebt im Mittelalter und stellt ganz heutig brisante Fragen nach weiblichen Identitätsentwürfen und der Vereinbarkeit von privaten Sehnsüchten und gemeinschaftlichem Handeln.



Weitere Informationen sowie Vorverkauf in der Kulturfabrik Lindenberg, Museumsplatz 1, 88161 Lindenberg, 08381/9284310, kulturfabrik@lindenberg.de, www.lindenberg.de.