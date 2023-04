Die Mitfahrplattform Fahrmob soll „mit Leben gefüllt werden“

Von: Tizian Pöhlmann

Sarah Schmidberger, Regionalentwicklung Oberallgäu e.V., Stefan Sommerfeld, Mobilitätsmanager Kemptens, und Erna-Kathrein Groll berichten über die Vorzüge der Mitfahrplattform Farmob. © Pöhlmann

Kempten/Landkreis – Letzte Woche fand die Auftaktveranstaltung von Fahrmob in Kempten statt. Die regionale Mitfahrplattform soll zum Schutz der Umwelt beitragen und zugleich die Vereine vor Ort unterstützen. Die Regionalentwicklung- Oberallgäu e.V. betreut das Projekt (der Kreisbote berichtete) und wurde an diesem Abend von der Projektmanagerin Sarah Schmidberger repräsentiert, die mit Stefan Sommerfeld, dem Mobilitätsmanager der Stadt Kempten, über das Thema referierte.

Das Auto ist ein „Stehzeug“, hieß es im Vortrag, da es im Durchschnitt nur eine Stunde genutzt werde. In dieser Zeit kann man etwas für die Gemeinschaft und für die Umwelt tun. Fahrer, die sich über die Plattform anmelden, bekommen einen Euro pro angefangenen zehn Kilometern, von den Menschen, die bei ihnen mitfahren. Das Geld können die Fahrer an einen selbst ausgesuchten Verein spenden.

Über 90 sind in der Region Oberallgäu Kempten ein Teil des Projekts. Auch an diesem Abend waren Vereine unter den Zuhörern, u.a. der Sportverein Heiligkreuz, das offene Hightechlabor Allgäu e.V. und der Bund Naturschutz Oberallgäu, aber auch eine interessierte Bürgerin, die kein Auto mehr fahre und in Begleitung ihres „Fahrers“ und Ehemannes erschien. Sie war angetan von dem Projekt, das sie für nachhaltiger als das „Car-Sharing“ befand, spannend sei auch die Idee, gemeinsam Auto zu fahren. Ihr Ehemann interessierte sich für das rechtliche Verhältnis zwischen Fahrer und Mitfahrer. Der Mitfahrer sei über die Kfz-Haftpflichtversicherung des Fahrers versichert, erklärt Schmidberger. Das rechtliche Verhältnis sei gleichzusetzen mit dem, das man mit einem Nachbar habe, den man mit dem Auto zu einem Ausflug mitnehme.

Bei Fahrmob sollen Senioren profitieren

Das besondere Anliegen des Projekts sei, so Sommerfeld, das Mitfahren bei kurzen, alltäglichen Strecken, wie etwa die Fahrt zum Einkaufen, anzubieten. Fahrmob grenze sich so von Online-Mitfahrzentralen wie BlaBlaCar ab. Bei den angebotenen Alltagsstrecken könnten vor allem Senioren profitieren. Allerdings „ist bei den kurzen Fahrten noch Potential nach oben“, sagt Schmidberger.

„Die meisten Fahrten sind Pendlerfahrten. Für Kempten sind auch sechs Mitfahrbänke angedacht, von dort kann man sich an sein gewünschtes Fahrziel bringen lassen. Erna-Kathrein Groll, Dritte Bürgermeisterin in Kempten, gab den Impuls, an den Bänken einen Plan für die Region Allgäu zu installieren. Da viele Fahrer selbst nicht wüssten, ob das Ziel des Mitfahrers auf ihrer Strecke liege.

An den Mitfahrbänken ist ein QR-Code angebracht, über den man ein Fahrgesuch generieren kann. Für Menschen ohne Handy gibt es eine Telefonzentrale, die telefonisch unter 08323/99836-12 erreichbar ist und zwar montags, mittwochs und donnerstags zwischen 8.30 und 12 Uhr. Die Mitarbeiter nehmen den Fahrtwunsch entgegen, suchen auf der Mitfahrplattform nach passenden Angeboten und stellen gegebenenfalls den Kontakt zwischen Fahrenden und Mitfahrenden her. Um Senioren zu erreichen, müsse aber noch Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden, sagt Schmidberger. Die App Fahrmob.eco gibt‘s in den einschlägigen App-Stores zum Herunterladen.