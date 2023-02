Die Müßiggängel-Zunft in Kempten

Teilen

Stadtarchivar Dr. Franz-Rasso Böck mit den Stadträtinnen Silvia Schäfer (l.), Vorsitzende der FU, und Hilde John. © Erika Wandel

Die Kemptener kennen das Müßiggängelzunfthaus am Sigmund-Ullmann-Platz. Doch woher hat dieses Haus seine Bezeichnung? Und kann es eine Zunft der Müßiggänger geben? Stadtarchivar Dr. Franz-Rasso Böck erklärt, was es damit auf sich hat.

Handwerksgeschichte ist über Jahrhunderte vor allem Zunftgeschichte. Der Ausdruck „Zunft“ bezeichnet Organisationen der selbständig Gewerbetreibenden, die ihren Mitgliedern die Berufsausübung gewährleisten, sie aber auch darauf beschränken: Die Zunft war Organisationsform aller Vereinigungen politischer, sozialer, religiöser und nicht zuletzt geselliger Art, ein Leben außerhalb der Zunft war kaum möglich.

Sie bot soziale Absicherung, wirkte aber auch einengend. Waren die Zunftvorschriften zunächst fortschrittlich, so wurden sie später in Inhalt und Form drohender und schärfer. Mit dem beginnenden Industriezeitalter und der damit einsetzenden maschinellen Massenproduktion um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich die Zünfte überlebt. Das Innungswesen trat teilweise an ihre Stelle

Zünfte und politische Macht

Im 14. Jahrhundert entstand in den oberdeutschen Städten in der Auseinandersetzung mit Obrigkeit und Patriziat das Zunftregiment, das bis 1551 Bestand hatte, als es durch Kaiser Karl V. zugunsten des früheren Stadtregiments der Patrizier wieder aufgehoben wurde. Zunftregiment bedeutete in der Tat, dass die Zünfte nicht nur Wirtschaftsfaktor waren, sondern politische Mitbestimmung bis hin zur Besetzung des Bürgermeisteramtes durch Zunftvorsteher ermöglicht wurde. Durch die kaiserliche Entscheidung 1551 verloren die Zünfte ihren politischen Einfluss weitgehend wieder, blieben aber ein wesentlicher Faktor im Wirtschaftsleben.

Der Sonderfall Kempten

Eine besondere Stellung nahm die Reichsstadt Kempten ein, die von 1379 bis 1551 ebenfalls eine Zunftverfassung hatte: Aufgrund der Dominanz des Fürstabtes über die Stadt und ihrer vergleichsweise bescheidenen Wirtschaftskraft konnten die Kemptener Bürger erst im „Großen Kauf“ 1525 alle Rechte einer Freien Reichsstadt vom Fürstabt ablösen, die ihnen urkundlich von Kaiser Rudolf I. bereits 1289 verbrieft und zugesichert worden waren. So ist auch die Geschichte des Handwerks in der „elliptisch gleichsam in zwei Brennpunkten“ angelegten Stadt Kempten eine doppelte, bestimmt durch den Gegensatz der seit 1527 protestantischen Reichsstadt (Altstadt) und der katholischen Fürstabtei mit der Stiftsstadt (Neustadt).

Die Müßiggängelzunft

Als Reaktion auf die Teilhabe der Zünfte an der politischen Macht schlossen sich nun in Memmingen, Kaufbeuren, Isny und Kempten auch die Patrizier in zunftähnlichen Verbindungen zusammen. In der Reichsstadt Kempten hatte sich 1419 eine Zunft der „Müßiggängel“ organisiert, für die auch die Bezeichnung „Burgerstube“ erscheint, in der sich die Kemptener „Oberschicht“ der ratsfähigen Geschlechter zusammenschloss. Parallel dazu existierte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine „Gesellschaft zum Strauß“, die 1449 ein Haus an der Vogtgasse erwarb, um es als Trinkstube für ihre Mitglieder zu nutzen, wobei es sich ebenfalls um eine Vereinigung der reichsstädtischen Führungsschicht handelte.

Im Gegensatz zur politisch-kaufmännisch verfassten „Müßiggängelzunft“ verstand sich die „Gesellschaft zum Strauß“ aber als gesellige Organisation „privaten“ Charakters. Das Nebengebäude des 1449 an der Vogtgasse erworbenen Hauses trug über der Tür das Zeichen des Vogelstrauß. 1528 verfügte der Kemptener Rat die Fusion der „Gesellschaft zum Strauß“ mit der „Burgerstube“, in deren Besitz auch das Haus der Gesellschaft überging. Hintergrund des Zusammenschlusses war wohl, dass im Laufe der Zeit die Neuaufnahmen in beide Vereinigungen personengleich geworden waren, womit eine weitere Unterscheidung sinnlos wurde.

Wer kann Mitglied sein?

Nach den Statuten von 1773 mussten als Voraussetzung für die Aufnahme vorliegen, dass der Betreffende „der Literatur, Kauffmannschaft oder dem Militari sich ergeben oder auch von eigenen Mitteln zu leben vermögend, und jeder seinem Character mit Ehren und ohne Niedertracht zu behaupten im Stande seye“. Witwen, Söhne und Töchter von Mitgliedern genossen das Stubenrecht, solange sie der Ordnung gemäß lebten und sich „ehrbar und redlich“ verhielten. Trotz großzügiger Aufnahmebedingungen blieb der Mitgliederkreis, der im 17. Jahrhundert noch 29 Personen verzeichnen konnte, im 18. Jahrhundert mit nur 16 Angehörigen klein, während die benachbarte Memminger Patriziervereinigung „Zum Esel“ 1773 stolze 75 Mitglieder zählte.

Konkurrenz und Ende

Das Interesse der Kemptener Oberschicht an der „Müßiggängelzunft“ ging zurück und mit der Integration Kemptens in das Kurfürstentum (seit 1806 Königreich) Bayern seit 1802 hatte sie ihre politische Funktion verloren. Aber auch als gesellschaftlicher Treffpunkt der bürgerlichen Elite hatte die „Burgerstube“ ausgedient, denn schon in der Endphase der reichsstädtischen Zeit war ihr mit der teilweise personengleichen Freimaurerloge „Zur aufgehenden Sonne“ Konkurrenz erwachsen.

Seit 1805 vereinigte die „Kempten-Neustädtische Lesegesellschaft“, die spätere „Harmonie“, Mitglieder aus beiden Teilen Kemptens, darunter die Spitzen von Militär und Verwaltung. Die protestantisch-altstädtisch geprägte „Müßiggängelzunft“ hatte schon deshalb keine Zukunft mehr, weil weder die schmale bürgerliche Führungsschicht der ehemals fürstäbtlichen Neustadt noch die neu hinzugezogenen höheren bayerischen Beamten und Offiziere in ihr eine soziale Heimat finden konnten. Die Mitglieder fassten einstimmig den Beschluss zur Veräußerung ihres Anwesens, das am 4. Dezember 1809 an einen Andreas Dauscher verkauft wurde. Das Archiv und die Einrichtungsgegenstände der Gesellschaft verlieren sich im Ungewissen. Erhalten geblieben ist das Statutenbuch von 1773, das heute im Stadtarchiv Kempten verwahrt wird.

DR. FRANZ-RASSO BÖCK

Lesen Sie auch: Das Stadtarchiv Kempten