Die Radler des RSC Kempten fahren zahlreiche Siege heim

Teilen

Bei den Elite-Amateuren in Bad Waldsee erfolgreich (v.l.): Jonas Schmeiser, Andreas Mayr und Moritz Augenstein vom RSC Auto Brosch Kempten. © Felix Janetschke

Kempten - Die Bilanz des RSC Auto Brosch Kempten kann sich sehen lassen. Die Biker fuhren kürzlilch Siege in zahlreichen Radsportdisziplinen ein.

Vogt mit Klassensieg bei Hitzeschlacht in Bad Goisern

Mountainbikerin Pia Vogt startete am 15.07.2023 bei der 26. Salzkammergut Trophy in Bad Goisern auf der E-Strecke über 55km und 1.700hm. Bei 37 Grad im Schatten musste sie nach dem ersten Anstieg anhalten und sich 10 Minuten lang abkühlen. Danach begann sie eine Aufholjagd und kämpfte sich bis auf Platz 2 in der Gesamtwertung der Damen vor, was den Sieg in der Klasse M20 bedeutete.

RCS Kempten: Augenstein mit zwei Siegen bei der TIS-Sixdays-Night

Starke Leistung von Moritz Augenstein vom RSC bei der TIS-Sixdays Night, einer Veranstaltung im Sechstage-Rennformat auf der offenen Radrennbahn in Oberhausen am 15.07.2023. Nachdem er schon das Temporennen vor dem belgische Profi Jules Hesters und seinem Teamkollegen Andreas Mayr für sich entschieden hatte, gewann er mit seinem Partner Moritz Malcharek vor 2.000 Zuschauern auch das hartumkämpfte Derny-Rennen: „Ich bin noch nie so schnell Derny-Rennen gefahren und musste mir richtig einen einschenken, um das Ding abzuschießen“, freute sich Augenstein nach dem Rennen, bedauerte aber, dass dann das anschließende Rundenrekordfahren und das große Madison-Finale witterungsbedingt ausfallen musste.

Schmeiser wird Bayerischer Vizemeister im Einzelzeitfahren

Nur um 7 Sekunden musste sich Jonas Schmeiser bei den Bayerischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren in Leerstetten am 16.07.2023 geschlagen geben. Auf dem 15,6km langen kurvigen Kurs mit zwei 180 Grad-Wenden belegte er mit einem Schnitt von 47,9 km/h Platz 2 hinter dem Spezialisten und Titelverteidiger Ken Tiltmann (RC Die Schwalben 1894 München). Dritter wurde Paul Keller (Team Storck – Metropol Racing).

One-Man-Show von Augenstein in Queidersbach

Alleine ohne Teamkollegen trat Moritz Augenstein beim Großen Preis der Becker Systemtechnik in Queidersbach/Pfalz am 16.07.2023 über 60 Runden (60km) an und hielt zunächst in Anbetracht der zahlenmäßigen Überlegenheit der anderen Teams die Beine flach. Nach der dritten von 12 Wertungen nützte er dann aber eine kurze Unaufmerksamkeit der Konkurrenten und fuhr mit einem fulminanten Antritt, dem niemand folgen konnte, eine halbe Minute Vorsprung auf das Feld heraus. Diesen Vorsprung gab er die restlichen 43 Runden nicht mehr her und sammelte solo Punkte und Prämien ein. Am Ende gewann er vor Joshua Asel (Team Möbel Ehrmann) und Niklas Mäger (Team Kern-Haus).

Gericke gewinnt in Ebringen

Das Dutzend ist voll: Heiko Gericke feierte am 16.07.23 beim 55. Radrenntag in Ebrigen/Baden seinen 12. Saisonsieg. Auf dem hügeligen Kurs mit 1.270hm auf 38km zerfiel das Feld der Masters 4 schnell in mehrere Gruppen. Gericke gelang mit einer geschickten Renntaktik der Sprung in die erste davon und er gewann souverän vor Jürgen Sopp (Sichert Master Cycling Team) und Rüdiger Will (RIG Freiburg). Juris Alainis überzeugte im Rennen der Masters 3 mit Platz 5.

Robert Wittmann gewinnt in Pfronten

Robert Wittmann gewann am 22.07.23 die Kurzstrecke des MTB-Marathons in Pfronten über 26km und 840hm. Im Anstieg zum Breitenberg ging er eine Attacke seines Teamkollegen Jaro Bräunig mit, der nur noch ein weiterer Fahrer folgen konnte. In der Mitte des Anstiegs musste Bräunig reißen lassen. Wittmann schüttelte seinen Fluchtgefährten vor dem Gipfel ab, ging als Führender in die Abfahrt und gewann mit 1:34min Vorsprung auf Bräunig. Patrick Rieger wurde 7ter. Frank Pohl sicherte sich als Gesamt-22ter den Klassensieg in der AK M60.

Noah Laschewski fuhr auf der Extremstrecke über 76km und 2.600hm vor seinem Teamkollegen Christoph Wachter auf Platz 2. Paulina Wörz belegte ebenfalls Rang 2 bei den Damen.

Mayr mit zweifachem Rundengewinn beim RSC Vierfach-Sieg in Bad Waldsee

Ihre zahlenmäßige Überlegenheit spielten sechs Elite-Amateure beim letzten Qualifikationslauf für die deutsche Kriteriumsmeisterschaft in Bad Waldsee am 23.07.23 gnadenlos aus. Auf dem schnellen, 65mal zu fahrenden 1.130m langen Kurs gelang Andreas Mayr zusammen mit Jonas Schmeiser und Daniel Bichlmann (54x11) bereits nach 15 Runden ein erster Rundengewinn.

Wenig später setzte sich Mayr erneut ab, diesmal zusammen mit Moritz Augenstein und Tim Schlichenmaier. Dieses RSC-Trio überrundete das Feld 8 Runden vor Schluss erneut und damit gewann Mayr vor Schmeiser, Augenstein und Schlichenmaier. Florian Weber und Dario Rapps auf den Plätzen 6 und 7 machten den RSC-Triumph perfekt. „Wir wollten schon ein wenig üben für die DM und sind richtig tief gegangen“, erklärte Mayr nach dem Rennen seinen Schnitt von 48,7 km/h.

Im Rennen der Masters 4 über 40 Runden lies Heiko Gericke der Konkurrenz einmal mehr keine Chance, gewann solo mit maximaler Punktezahl vor Gerhard Wälzlein (RC Herpersdorf 1919) und Otto Schädler (RSV Seerose Friedrichshafen) und holte sich damit die Führung in der Gesamt- und Sprintwertung des Interstuhl-Cups zurück.