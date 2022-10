Die Sanierung des Kornhauses in Kempten führt zu Unmut im Werkausschuss

Von: Martina Ahr

Kornhaus (Archivbild) © Lehmann

Kempten – Die Kosten für die Sanierung des Kornhauses steigen und steigen.

Das Budget für die Sanierung des Kornhauses reicht nicht aus. Das Ulmer Architekturbüro Hochstrasser hat während der laufenden Sanierungsarbeiten festgestellt: Baupreissteigerungen, Inflation, das Weltgeschehen, aber auch der derzeitige Zustand des Kornhauses führen zu einer weiteren Kostensteigerung.

„Jetzt haut es dem Fass den Boden aus“, befindet CSU-Stadtrat Peter Wagenbrenner im Werkausschuss, als die Kostenentwicklung der Arbeiten am Kornhaus diskutiert wird. Er erinnert sich daran, dass das Projekt „vor fünf Jahren mit einer Summe von 3,6 Millionen Euro gestartet ist“. Auch Parteikollege Helmut Berchtold hat diese Summe noch im Kopf. Damals habe man im Gremium schon gesagt, das sei viel Geld für ein Gebäude, das bereits einmal saniert worden ist.

Kornhaus Kempten: Die Kosten für die Sanierung ufern aus.

Bei 3,6 Millionen Euro ist es nicht lange geblieben. Dem Kreisboten liegt ein Projektentwurf aus dem Jahr 2018 vor, in dem für die Sanierung4,9 Millionen Euroveranschlagt worden sind. Bereits damals hat es von mehreren Stadträten, u.a. Wagenbrenner und FW-Stadtrat Hans-Peter Hartmann, den Wunsch nach Kostentransparenz bzw. einer Kostendeckelung gegeben. Einstellig sind die Kosten längst nicht mehr. Im Juni 2021 ist das Budget bereits nachjustiert und von 10,3 auf 15,6 Millionen Euroangehoben worden.

Diese Summe setzte sich zusammen aus den „zu erwartenden Kosten bis zu 13 Millionen Euro“ und wegen steigender Preise zusätzlichen erforderlichen Erhöhung des Budgets um 20 Prozent. Damit käme man nicht aus, so Adrian Hochstrasser. Aktuelle Prognosen vom Oktober 2022 liegen bei 16,5 Millionen Euro mit weiteren Kosten aufgrund des schlechten Bestands von etwa 500.000 Euro. „Wir glauben, dass es noch weitere Kostensteigerungen gibt. Wir gehen von 20 Millionen Euro Gesamtkosten aus“, so Hochstrasser. Er führt die schwierige Weltlage, Inflation, Pandemie, Kurzarbeit und den Krieg in der Ukraine mit als Grund für die ausufernden Kosten an.

Was ist der Grund?

FW-Stadtrat Hans-Peter Hartmann widerspricht dem energisch. Es habe durch den Ukrainekrieg Verzögerungen gegeben, „aber nicht in dieser Art und Weise“. Man könne nicht alles auf die Umstände schieben. Hochstrasser betont, dass der schlechte Zustand des Kornhauses sich erst im Laufe der Sanierung offenbart habe. Auch das trage zu den Kostensteigerungen bei. So seien beispielsweise aufwendige Arbeiten im Außenputz notwendig geworden und Gauben und deren Fenster seien marode. Die Arbeiten am Nordflügel fielen umfangreicher als erwartet aus, deshalb verschiebe sich die Dachsanierung in den Winter 22/23. In der Folge werde ein Wetterschutzdach erforderlich – auch das kostet. SPD-Stadträtin Ingrid Vornberger zeigt sich ebenfalls entsetzt über die ausufernden Kosten, aber stellt fest: „Wir können ja nicht mittendrin aufhören.“

Woran liege also der schlechte Zustand eines Gebäudes, das in den Neunzigern bereits saniert worden ist? Was ist schiefgelaufen? Teils handle es sich „ganz klar um Baupfusch, den wir gerade heilen“, erklärt Hochstrasser, außerdem sei es seitdem zu umfangreichen Änderungen der Brandschutzordnungen gekommen. Er empfiehlt angesichts der gestiegenen Kosten: „Augen zu und durch!“ Eine Kostendeckelung bzw. Kostengarantie sei in seinen Augen nicht umsetzbar. „Wir sind gefesselt, uns sind die Hände gebunden“, konstatiert FDP-Stadtrat Ullrich Kremser am Ende. Man habe nun keine Wahl, als das Projekt zu Ende zu bringen. Wie man das Problem so kurz vor den Haushaltsberatungen geregelt bekomme, wisse er aber nicht.