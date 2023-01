Kempten: „Zuflucht auf Zeit“

Von: Tizian Pöhlmann

Der Historiker Dr. Wolfgang Petz und die Kulturattaché der litauischen Botschaft Rasa Balčikonytė auf der Vernissage „Zuflucht auf Zeit“ im Kemptener Stadtmuseum. © Pöhlmann

Die Sonderausstellung „Zuflucht auf Zeit“ im Stadtmuseum zeigt wie über 800 Litauer zeitweise ein Zuhause in Kempten fanden.

Was passiert, wenn frühere Minister und Professoren eng zusammen mit Bauern und Fabrikarbeitern in der Fremde leben? Am Freitagabend fand die Vernissage „Zuflucht auf Zeit. Lageralltag in Kempten 1945 bis 1949 aus der Sicht des litauischen Fotografen Kazys Daugėla “ im Kemptener Stadtmuseum statt. Auf den Bildern von Daugėla sind jene Litauer zu sehen, die in der zweiten Jahreshälfte 1944 nach Westen flüchteten und einen Platz im Kemptener Lager fanden. In ihrer Grußrede stellte die Dritte Bürgermeisterin Erna Kathrein Groll fest, dass ihr dieser Teil der Geschichte Kemptens nicht bewusst war, umso wichtiger sei es, dies „wieder in das Gedächtnis zu holen“.

Doch was genau geschah damals in Kempten?

Der Historiker Dr. Wolfgang Petz hat über vier jahrelang zu diesem Thema recherchiert. Das Ergebnis ist nun im Buch „Zuflucht auf Zeit. Lageralltag in Kempten 1945 bis 1949 aus der Sicht des litauischen Fotografen Kazys Daugėla “ festgehalten, das im Buchhandel und im Museumsshop des Kempten-Museums erhältlich ist. Petz erzählt, dass 800 Litauer eine kurze neue Heimat in Kempten gefunden hatten. Für Kempten sprach, dass es nahezu unzerstört war und zudem war damit zu rechnen, „dass Kempten von den Westalliierten, nicht aber von den Sowjets besetzt werden würde“, sagte Petz.

Viele der Litauer arbeiteten nun bei der Eisenbahn, in den Molkereien oder in der Rüstungsindustrie. Eng an eng lebten frühere Professoren, Direktoren und Minister zusammen mit Bauern, Fabrikarbeitern und Angestellten im Lager. Auch ein Fotograf war unter ihnen: Kazys Daugėla . Dieser dokumentierte diese Zeit mit Bildern, „die durch ihre Einfachheit, die menschliche Würde berühren“, wie die Ehrengästin und Kulturattaché der litauischen Botschaft Rasa Balčikonytė feststellte. Denn, dem Hunger und dem Winter zum Trotz, schafften die Litauer ein vielfältiges und kulturelles Gemeinschaftsleben. Sie hielten Vorträge, Konzerte, Theateraufführungen, und gaben eine eigene Lagerzeitschrift heraus.

„Ein erstaunliches Kulturleben“

„Möglich war dieses erstaunliche Kulturleben vor allem durch die Tatsache“, so Petz, „dass sich unter den Geflüchteten überproportional viele gebildete Menschen befanden. Das „Herzstück“ war dabei das litauische Lagerschulwesen. Sehr früh eingerichtet wurden nicht nur ein Kindergarten und eine Grundschule, sondern auch ein eigenes Gymnasium. Unterrichtet wurde dabei ausschließlich nach litauischen Lehrplänen. Die Weitergabe der grundlegenden Werte und Traditionen des eigenen Volkes, vor allem der eigenen Sprache, an die junge Generation war das zentrale Anliegen der Kulturarbeit im Lager.“

Die Litauer hatten nicht vor ,lange in Kempten zu bleiben. Als die Hoffnung eines unabhängigen Litauens platzte, „reifte auch der Entschluss zur Auswanderung“. Viele Balten zog es nach Großbritannien, Kanada, Australien und vor allem die USA. Fast kein Litauer blieb in Kempten. Petz sieht die Gründe in der Arbeits- und Wohnsituation, die gerade in Kempten wenig Perspektiven bot und dem mangelnden Interesse der Stadt, die (anders als etwa zur selben Zeit Memmingen) keine Initiativen entwickelte, um „fremde“ Flüchtlinge in der Region zu halten.

Öffnungszeiten der Ausstellung

Die Ausstellung ist noch bis zum 7. Mai im Bürgerinnen- und Bürgerraum im Kempten-Museum am Residenzplatz 31 zu sehen. Sie ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.