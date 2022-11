Mit Social Media will die Stadt Kempten künftig auf Personalsuche gehen

Von: Christine Tröger

Teilen

Die Stadt lässt sich derzeit was einfallen, um Personal für die Verwaltung anzulocken und zu halten. (Symbolfoto) © panthermedia/Natalia Danko

Die Stadt Kempten sucht Personal. Künftig verstärkt über Social Media.

Aktuell sucht die Stadt nach 230 Mitarbeitern und die Prognose für Stellenausschreibungen ist laut Karolin Geiß vom Personalamtsteigend. Dabei sei die Fluktuationsquote bei der Stadt gar „nicht schlimm“, wie sie den zuständigen Ausschuss wissen ließ. Für den Bedarf verantwortlich machte Geiß den demographischen Wandel und damit einhergehend Ruhestand, Altersteilzeit etc. sowie Elternzeit. 23 Stellen sind seit 2021 unbesetzt geblieben – bis heute; zum Teil weil sie Geiß zufolge recht spezifische Anforderungen haben. Dass es bei der Personalsuche enger wird, verdeutlichte sie anhand von Zahlen.

Hatte das Personalamt im Vorjahr noch durchschnittlich 178 Bewerbungen pro Monat abzuarbeiten, waren es 2022 nur mehr 147 pro Monat. Umgelegt auf Bewerbungen pro ausgeschriebene Stelle sank die Zahl von 9 (2021) auf 6 (2022) und damit auf „ein Drittel weniger“, so Geiß. Im Kampf um die Gewinnung von Arbeitnehmern, Arbeitskräften und Fachkräften können Bewerberinnen und Bewerber es sich derzeit aussuchen. Vor allem aber müssen sie erst einmal mit einem Angebot erreicht werden, wie Geiß verdeutlichte.

Wie die Stadt Kempten über Social Media Personal gewinnen möchte

Der Radius für die Personalgewinnung reicht längst weit über die Stadt und nähere Umgebung hinaus. Genutzt werden bereits digitale Stellenanzeigen über das Bewerbermanagementsystem BITE, über diverse Internetplattformen wie Google4Jobs, Bundesagentur für Arbeit mit Xing und diversen bekannten Partnerjobbörsen, Allgäu-jobs.de, das Portal der Hochschulen Kempten, Ausgburg, München und Verwaltungshochschulen in Kehl und Ludwigsburg, spezielle Stellenportale für den öffentlichen Dienst, dazu social media wie Facebook und Instagram über das Büro des Oberbürgermeisters, Karriereseiten auf der städtischen Homepage und diverse Jobportale. Auch verschiedene Printmedien kommen zum Einsatz und ein Imagefilm auf youtube. Geiß sieht das „größte Potential“ bei der großen Zahl an passiv Suchenden, die mit ihrem Job „eigentlich zufrieden“ seien, aber vielleicht noch den „Traumjob“ suchen. Diese gelte es durch gezielte Eigenwerbung auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Dabei müsse aber beachtet werden, dass Bewerberinnen und Bewerber heute ihre Arbeitgeber nicht mehr nur aufgrund des Gehalts auswählen.

Wichtiger seien Position, Gestaltungsmöglichkeit und Sinnhaftigkeit. Zudem müsse sich der Arbeitgeber auch bei den Kandidaten bewerben und erklären, was er dem Bewerber biete. „Schon eine verrückte Welt.“ Da der Fokus bei der Stellensuche einer aktuellen Forsa Umfrage zufolge inzwischen verstärkt auf social media liegt, will die Stadt darauf mit einem „Employer Branding Konzept“ reagieren, das die Stadt Kempten als „attraktive, alleingestellte Arbeitgebermarke“ ausweist. Im Einzelnen sollen dafür Stellenanzeigen mit eigenen Mitarbeitern für die Homepage und Print neugestaltet werden, was laut Geiß „ein Zugehörigkeitsgefühlt erzeugt“. Geplant ist auch ein eigener Karrierekanal in den gängigen social-media Plattformen. Dort sollen noch zu erstellende Imagefilme zu einzelnen Berufsgruppen gezeigt werden. Durch das „Storytelling“ erhofft Geiß eine bessere Wahrnehmung von den vielfältigen und auch interessanten Aufgaben in der Verwaltungsarbeit. Neben der Teilnahme an Karriere-Messen will sie potentielle Bewerberinnen und Bewerber aktiv auf social media-Plattformen ansprechen.

Was soll noch getan werden?

Personalbedarf sieht sie auch in ihrem Bereich Personalgewinnung. Dort sei sie aktuell der „lonely rider“, der „einsame Reiter“, bei steigenden Anforderungen. Die Ergebnisse der noch laufenden Organisationsuntersuchungen im Personalamt werden Ende des Jahres erwartet und Anfang 2023 im Ausschuss für Personal und Verwaltung vorgestellt. Und „was machen Sie, um zu locken?“, wollte Peter Wagenbrenner (CSU) wissen: Unterstützung bei der Wohnungssuche, Zuschuss zum Führerschein etc.

Da gibt es laut Geiß noch Luft nach oben. Wie Verwaltungsreferent Dr. Richard Schießl einräumte, „ist die Bezahlung bei der Stadt nicht so“, aber man arbeite die Vorzüge heraus. Einen „Großteil unserer Beschäftigten haben wir selbst ausgebildet“, und die blieben in der Regel auch länger bei der Stadt. Die Neugewinnung sei dagegen schwierig, weshalb man u.a. in Fortbildungen investiere oder auch Parkzuschüsse gewähre. Im Vergleich zur Privatwirtschaft sah Schießl „die Lücken“ noch ganz gut gefüllt. Aber „wir müssen uns darauf einstellen, dass gewisse Prozesse digitalisiert werden müssen“, da kein Personal mehr dafür da sei. „Wir haben gar keinen Fachkräftemangel, sondern einen Kräftemangel“, ergänzte OB Thomas Kiechle.

Er sah nicht zuletzt ein sprachliches Problem: „Asylbewerberleistungsgesetz klingt nicht gerade sexy“ als Stellenbeschreibung. Prof. Robert Schmidt (CSU) mahnte an auch die Mitarbeiterbindung nicht zu vernachlässigen, „damit auch die 80 Prozent“ der Mitarbeiter, die innerlich gekündigt haben, mitgezogen würden. In manchen Bereichen könnte seines Erachtens zudem ein duales Studium interessant sein. Vorstellbar sei auch eine Prämie für Mitarbeiterwerbung. Da es immer schwieriger sei, Vollzeitkräfte zu gewinnen, regte Erna-Kathrein Groll (Grüne) an, mehr Teilzeit-Modelle anzubieten, was Geiß bereits gut erfüllt sieht. Gleiches bei „Tandem-Stellen“, mit denen Gerti Epple (Grüne) den Bedürfnissen der heutigen Jugendlichen entgegen kommen wollte. „Wir sind in einer Zeit, in der wir ganz fair miteinander umgehen müssen“, blickte Helmut Berchtold (CSU) auf die Konkurrenzsituation der Personalsuchenden. „Nicht jeder kann sich leisten, ein Filmchen zu drehen.“ So habe ein kleiner, mittelständischer Unternehmer gegen die großen kaum eine Chance, gute Leute zu bekommen.

Auch als Stadt tue man sich gegen die freie Wirtschaft schwer, betonte Kiechle. Beim Personal stoße man oft an die Grenze. Zum Beispiel sei der Ganztags-Betreuungsanspruch für Grundschulkinder ab 2026 „nicht erfüllbar“, weder gesellschaftlich noch wirtschaftlich. Aber niemand spreche es aus. „Es ist nicht umsetzbar.“ Man müsse sich aber „von den hohen Ansprüchen verabschieden“ und auch mal ein paar Stufen zurückschalten