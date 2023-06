Die Vorbereitungen für die große Marktplatzeröffnung in Isny laufen

Die Bauarbeiten am Marktplatz nähern sich der Zielgeraden. © Barbara Rau

Isny – Der Isnyer Marktplatz nimmt Gestalt an. Ganz neu wird er – nach siebenjähriger Planungs- und Umbauzeit – wieder zum Mittelpunkt des Stadtlebens.

Bereits 2009, als die B12-Umfahrung mit dem Felderhaldetunnel fertiggestellt wurde und der Verkehr fern der Innenstadt rollte, stand fest: Isnys Marktplatz soll seiner Bedeutung wieder gerecht und zur Mitte der Altstadt werden. Mit der Entscheidung für den Entwurf des Münchner Landschaftsarchitekturbüros Terra Nova begann im November 2016 die grundlegende Neugestaltung.

2018/2019 gabenarchäologische Ausgrabungen den Blick auf den Beginn der Isnyer Stadtgeschichte und den „Gründungsstein“ frei, der mittlerweile seinen Platz am Blaserturm gefunden hat. Parallel wurde das Hallgebäude saniert, im Herbst 2020 zogen Isny Marketing GmbH und Stadtbücherei ein. Trotz angespannter Haushaltslage konnten die Bauarbeiten am Marktplatz im März 2022 beginnen. Pflaster aus portugiesischem Granit, Fontänenfeld, freigelegter Stadtbach und Begrünung sorgen für Atmosphäre. Ein Augenmerk galt der Multifunktionalität des Platzes.

Neuer Marktplatz: Umzug des Isnyer Wochenmarktes

Während die Technik des Fontänenfeldes installiert und in der Obertorstraße noch gepflastert wird, bereiten Stadtverwaltung, Marktmeister Markus Fischer und Isny Marketing GmbH (IMG) die Marktplatzeröffnung vor, die Bürgermeister Rainer Magenreuter am Mittwoch, 19. Juli, in vollziehen wird.

Am Donnerstag, 20. Juli, findet der Isnyer Wochenmarkt erstmals am neuen und gleichzeitig historischen Standort auf dem Marktplatz mit Verlängerung in die Wassertorstraße statt.



Gebührende Feier an mehreren Terminen

„Selbstverständlich wird die Fertigstellung des Marktplatzes gebührend gefeiert,“ erklärt Katrin Mechler vom Stadtmarketingbüro.

So startet die Feierabendmarkt-Saison am Freitag, 21. Juli, 16 bis 21 Uhr, auf dem geschmückten Marktplatz. Unter dem Motto „Jubel, Trubel, Marktgeschichten“ bietet der erste von sieben Feierabendmärkten ein typisches Angebot von Isnyern für Isnyer, Musik und Straßenkunst. Ab 20 Uhr lädt ein Konzert der Reihe Zwischentöne ins Hello my Deer.

• Mittwoch, 19. Juli, Offizielle Eröffnung des Marktplatzes



• Donnerstag, 20. Juli, von 7 bis 13 Uhr, Isnyer Wochenmarkt am neuen Standort am Marktplatz und Wassertorstraße



• Freitag, 21. Juli, von 16 bis 21 Uhr, Isnyer Feierabendmarkt (Saisonstart) „Jubel, Trubel, Marktgeschichten“ am Marktplatz; Konzert von King Automatic im Hello my Deer, ab 20 Uhr.

hf