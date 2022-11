Die Wirtschaftsjunioren Kempten-Oberallgäu mischen seit 70 Jahren mit

Von: Christine Tröger

Teilen

Mit einem gemeinsamen Grußwort bedankten sich die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (li.) und OB Thomas Kiechle bei den Wirtschaftsjunioren für ihr Wirken. © Tröger

Eingebunden in eine deutschlandweite Organisation und weltweit vernetzt gibt es die Wirtschaftsjunioren Kempten-Oberallgäu inzwischen seit 70 Jahren.

.Das wurde Ende letzter Woche mit Sektempfang, Festakt, und „Party hard“ nach dem „Flying Buffet“ ausgiebig im Michelhof mit zahlreichen Mitgliedern sowie Gästen aus Politik und Wirtschaft gefeiert. „Wer Teil unseres Netzwerkes ist, engagiert sich im Beruf und übernimmt Verantwortung in der Gesellschaft“, heißt es auf der Website der Organisation, die sich als „Stimme der jungen Wirtschaft“ versteht. Und so bekräftigte auch Pastsprecher Manuel Burkhart in seiner Rede, dass man für die Region Impulse setzen und sich mit aktuellen Themen aus Wirtschaft, Politikund Gesellschaft auseinandersetze. Und im Allgäu gebe es, so Burkhart, viele „hidden champions“. Die aktuell 150 Mitglieder setzen sich in etwa Hälftig aus Aktiven (bis max. 45 Jahre möglich) und Fördermitgliedern (ab dem Alter von 45+) zusammen. Hervorgegangen waren die Wirtschaftsjunioren laut Burkart aus dem 1952 gegründeten Volkswirtschaftlichen Arbeitskreis (VAK) der Industrie- und Handelskammer.

In seinem launigen Rückblick auf 70 Jahre Wirtschaftsjunioren Kempten-Oberallgäu und seine Arbeitskreise („Kommune & Wirtschaft“, „Unternehmertum“, Bildung & Wirtschaft“) verdeutlichte Burkhart, dass die Themen damals und heute mehr oder weniger die gleichen geblieben seien, „nur anders“: z.B. der Fachkräftemangel, die „Schulstadt“ Kempten sowie, was aktueller kaum sein könne, die Stromversorgung oder „Hat die Marktwirtschaft eine Zukunft?“, wie eine Schlagzeile aus alten Tagen gefragt hatte. „Wir waren also schon damals an aktuellen Themen dran“, schmunzelte er. Er erinnerte an etablierte Reihen wie die „Sommergespräche“ und rief dazu auf, trotz der Ukraine-Krise „nicht in Schockstarre zu verfallen“ und begrüßte zwischendurch den 85-jährigen Helmut Langenbach, der 1970 eingetreten und damit seit über 50 Jahren treues Mitglied der Wirtschaftsjunioren sei. „Wir wollen uns einbringen, einmischen“ und gegebenenfalls auch „unangenehme Fragen stellen“, betonte Burkart. Zum Abschluss bediente er sich der weisen Worte von Winston Churchill: „Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird.“

Die Wirtschaftsjunioren Kempten-Oberallgäu: „Verlässliche Partner“

OB Thomas Kiechle, der das Grußwort gemeinsam mit der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller vortrug, bezeichnete die Wirtschaftsjunioren als „immer verlässlichen Partner“ im Bestreben, die Region gemeinsam voranzubringen. „Bildung ist das wichtigste Gut, das wir haben“, sah Baier-Müller die Politik in der Pflicht, die nötige Infrastruktur dafür voranzubringen. „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ seien die Themen der nächsten Jahre, wobei ihr auch „Herzensbildung ganz wichtig“ sei. Kiechle sah Stadt und Landkreis hier organisatorisch u.a. durch den Zweckverband Berufliches Schulzentrum oder aktuell dazugekommen den Zweckverband Landwirtschaftsschule Kempten gut aufgestellt. Für „hohe Unsicherheit“ sorge derzeit auch das Thema „Energie“, wobei sich, so Baier-Müller, die Frage stelle, „wie wollen wir uns in Stadt und Landkreis aufstellen?“.

Deshalb wolle man gemeinsam mit den Bürgern u.a. schauen, wo Windkraft möglich sei. Die Klimaziele, ergänzte Kiechle, seien nur „in einer gemeinsamen Anstrengung aller Kräfte“ zu schaffen, so dass man neben Windkraft und Photovoltaik „auch die Landwirtschaft im Blick behalten“ müsse. Weitere Schlaglichter waren der anstehende „große Transformationsprozess“ (Kiechle) der Mobilität, vereinfachte ÖPNV-Tarife oder Besucherlenkung im Oberallgäu, aber auch Kemptens Innenstadtentwicklung. Einig waren sich die beiden Kommunalpolitiker aber auch darin: In der Politik sei es „die erste große Enttäuschung, dass alles so verdammt lang dauert“. Mehr über die Wirtschaftsjunioren Kempten-Oberallgäu unter www.wj-kempten.de.