Diebespaar verletzt Supermarkt-Mitarbeiterin

Das Diebespärchen war dem Supermarkt-Personal bereits bekannt. © Symbolbild: Panthermedia/vchalup2

Kempten - Am Dienstagmittag betrat ein Pärchen einen Supermarkt in der Salzstraße in Kempten. Das Paar war den Angestellten dort bereits wegen früherer Diebstähle bekannt.

Die Filialleitung stellte auch dieses Mal fest, dass der 36-jährige Mann und seine 26-jährige Begleiterin abermals Gegenstände im Gegenwert einer dreistelligen Summe einsteckten, ohne diese zu bezahlen.

Rund eine halbe Stunde nach der Anzeigenaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Kempten betrat das Paar das Geschäft erneut. Eine Angestellte versuchte sofort, den Zutritt zum Geschäft zu verwehren. Daraufhin kam es zum Handgemenge, wodurch die 23-jährige Filialleiterin leicht verletzt wurde.

Das Paar flüchtete daraufhin, die Beamten trafen aber in unmittelbarer Nähe auf die beiden. Sie nahmen die 26-Jährige und den 36-Jährigen in Gewahrsam, um weitere Diebstähle zu unterbinden. Die beiden Täter erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Ladendiebstahls und Körperverletzung.