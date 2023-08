Dietmannsrieder Ortsmitte: Baubeginn könnte in einem knappen Jahr sein

Von: Sabine Stodal

Das Planungsgebiet im Ortskern von Dietmannsried. © Grafik: Architekturbüro Wilhelm und Markt Dietmannsried

Dietmannsried – Acht Jahre nach Beginn der Planungen rückt die Neugestaltung der Dietmannsrieder Ortsmitte nun in greifbare Nähe.

Der zunächst einvernehmliche Planungsprozess war im Mai 2021 ins Stocken geraten, als die Katholische Kirchenverwaltung, der die Grundstücke gehören, ihre Zustimmung zu dem Projekt plötzlich widerrief (siehe Kreisbote vom 20.04.2022). „Mittlerweile konnten alle Unstimmigkeiten ausgeräumt werden“, sagt Dietmannsrieds Erster Bürgermeister Werner Endres im Gespräch mit dem Kreisboten. „Wir hoffen, dass wir im Mai oder Juni 2024 mit dem ersten Bauabschnitt beginnen können.“

Dietmannsrieder Ortsmitte: Was passiert mit dem Pfarrgarten?

Im November 2022 konnte die Gemeinde mit den Verantwortlichen des Bistums Augsburg und der örtlichen Kirchenverwaltung eine Einigung erzielen. Danach konnten die Planungen wieder aufgenommen werden. Die Projektbeteiligten vor Ort – dazu gehören Gemeinde, Kirchenverwaltung, Kolpingfamilie und Katholische Landjugend – befänden sich in einem Arbeitskreis in engem Austausch.

Inzwischen stehe die Gebäudeplanung kurz vor dem Abschluss. An dem Siegerentwurf aus dem Architekturwettbewerb des Jahres 2019 werde sich „grundlegend nicht viel ändern“, erklärt Werner Endres. Im ersten Bauabschnitt wird ein neues Pfarr- und Bürgerzentrum entlang der Hauptstraße (zwischen dem ehemaligen Gasthof „Bären“ und dem Pfarrhof) errichtet. „An dem Gerücht, dass der gesamte Pfarrgarten dafür geopfert wird, ist nichts dran“, betont er. Man werde nur rund 250 Quadratmeter überbauen.

Niedriger als die umliegenden Gebäude

Das Gebäude mit seinem voraussichtlichen Korpus aus Beton, der Außenverkleidung aus Holz und dem teilweise begrünten Dach werde zudem niedriger sein als die benachbarten Häuser. „Es soll sich ins Gelände schmiegen.“ Das Untergeschoss wird von Süden her zugänglich sein und Räumlichkeiten der Kirchenverwaltung, der Katholischen Landjugend und der Kolpingsfamilie Dietmannsried beherbergen.

Im Erdgeschoss wird ein Veranstaltungssaal sowie eine tagsüber zugängliche öffentliche Toilette entstehen – ein großes Plus für Kirchen- und Friedhofsbesucher, wie Endres findet. Im Dachgeschoss wird es ein Trauzimmer des Standesamtes geben. Parkplätze in großer Zahl befinden sich am fußläufig nur zwei Minuten entfernten Carry-le-Rouet-Platz.

So könnte die Energieversorgung aussehen

„Als nächstes steht jetzt die Planung der Energieversorgung an. Die Überlegung gehen in Richtung eines kleinen Nahwärmenetzes zwischen Rathaus, neuem Pfarr- und Bürgersaal und Pfarrhof. Eventuell wird dazu die Gasheizung im Rathaus gegen eine neue Pelletsheizung ausgetauscht“, so der Rathauschef weiter. Auf dem Dach des Gebäudes wird eine PV-Anlage installiert. Die Idee, das Feuerwehrhaus in das Nahwärmenetz miteinzubeziehen, habe sich als wirtschaftlich nicht darstellbar erwiesen.

„Ein definierter Ortskern“ mit Mehrwert

Erst wenn das Pfarr- und Bürgerzentrum in Betrieb genommen ist (die voraussichtliche Bauzeit beträgt 18 Monate), wird der alte, sanierungsbedürftige Pfarrsaal nördlich der Kirche abgerissen. Auf dem Areal soll dann ein zentraler, autofreier Dorfplatz mit Aufenthaltsqualität und Blick auf die denkmalgeschützten Gebäude gestaltet werden. Dabei werde die gesamte Ortsmitte bis zum Seniorenheim mitbetrachtet, „damit alles stimmig ist.“

Der Dorfplatz soll „ein definierter Ortskern für die Dietmannsrieder“ werden, wünscht sich Endres, – ein Ort mit Mehrwert, an dem man (Kirchen-)Feste feiern, Zusammenkommen, die Mittagspause verbringen, sich nach dem Gottesdienst unbeeinträchtigt vom Straßenverkehr noch in Ruhe unterhalten und „die Kinder springen lassen“ kann, mit Sitzgelegenheiten und Bäumen, vielleicht auch einem Sonnensegel, Brunnen oder Trinkwasserbrunnen oder sogar einem kleinen Wasserlauf wie in der Kemptener Gerberstraße.

„Entschieden ist diesbezüglich noch nichts. Im Oktober steigen wir tiefer in die konkreten Planungen zur Platzgestaltung ein.“ Ebenfalls im Herbst würden der Bauantrag eingereicht und die Zuschüsse beantragt. Bauherrin und Eigentümerin ist die Marktgemeinde Dietmannsried.

Die weiteren Nutzer beteiligen sich anteilig an den Kosten. Der Zuschuss seitens der bischöflichen Finanzkammer werde voraussichtlich bei 50 Prozent der benötigten kirchlichen Flächen liegen. Von der Städtebauförderung seien bis zu 80 Prozent des gemeindlichen Anteils möglich. Werner Endres: „Mitte 2026 könnte alles fertig sein. Ich freue mich schon richtig darauf!“